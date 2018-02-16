16 февраля 2018, 12:16

Lamborghini обогнала Ferrari по продажам в России

Компании Lamborghini удалось впервые опередить своего давнего соперника Ferrari по количеству проданных автомобилей. В прошлом году в России продали 31 суперкар Lamborghini и 29 Ferrari. Разрыв небольшой, но в этом году стартуют продажи нового Lamborghini Urus, на который марка возлагает большие надежды.
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Lamborghini обогнала Ferrari по продажам в России Lamborghini, Ferrari
Lamborghini Urus
Выпускается с 2017 г.
По данным агентства Автостат, в 2017 году увеличение объемов продаж Lamborghini составило 24% (тогда как Ferrari потеряла 9%). Дилеры марки реализовали 21 суперкар Huracan и 10 Aventador. 20 автомобилей остались в Московском регионе, 6 отправились в Петербург, три – в Краснодар и по одному в Вологодскую и Владимирскую области.

Летом стартуют продажи первого в истории Lamborghini кроссовера, получившего название Urus. Автомобиль представили на закрытом мероприятии в декабре 2017 года. Спортивный кроссовер получил 4-литровый мотор битурбо V8 мощностью 650 л.с. (850 Нм). Разгон с места до 100 км/ч занимает у автомобиля весом более 2 тонн всего 3,6 секунды. Максимальная скорость – 300 км/ч. Позднее может появится гибридная модификация Urus.

Сборку кроссовера наладили на заводе Lamborghini в Санта-Агата-Болоньезе. Для этого вдвое увеличили производственные площади предприятия. Всего компания рассчитывает ежегодно выпускать по 3 500 кроссоверов Urus. Для России на 2018 год установили квоту в 50 автомобилей. Все они были распроданы по предзаказам еще до официальной премьеры. Цена составила от 15,2 млн рублей.

Сейчас в Lamborghini размышляют над созданием компактного кроссовера, младшего брата Urus. Новинку могут представить не раньше, чем через два года.
Top Manager Ламборджини, Феррари
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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
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Lamborghini обогнала Ferrari по продажам в России
{{model_3157}}По данным агентства Автостат, в 2017 году увеличение объемов продаж Lamborghini составило 24% (тогда как Ferrari потеряла 9%). Дилеры марки реализовали 21 суперкар Huracan и 10 Aventador. 20 автомобилей остались в Московском регионе, 6 отправились в Петербург, три – в Краснодар и по одному в Вологодскую и Владимирскую области.Летом стартуют продажи первого в истории Lamborghini кроссовера, получившего название Urus. Автомобиль представили на закрытом мероприятии в декабре 2017 года. Спортивный кроссовер получил 4-литровый мотор битурбо V8 мощностью 650 л.с. (850 Нм). Разгон с места до 100 км/ч занимает у автомобиля весом более 2 тонн всего 3,6 секунды. Максимальная скорость – 300 км/ч. Позднее может появится гибридная модификация Urus.Сборку кроссовера наладили на заводе Lamborghini в Санта-Агата-Болоньезе. Для этого вдвое увеличили производственные площади предприятия. Всего компания рассчитывает ежегодно выпускать по 3 500 кроссоверов Urus. Для России на 2018 год установили квоту в 50 автомобилей. Все они были распроданы по предзаказам еще до официальной премьеры. Цена составила от 15,2 млн рублей.Сейчас в Lamborghini размышляют над созданием компактного кроссовера, младшего брата Urus. Новинку могут представить не раньше, чем через два года.
2018-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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