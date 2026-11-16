16 ноября 2026, 13:14
Что не устроило богатых клиентов: почему Lamborghini неожиданно отменила электрокар
Что не устроило богатых клиентов: почему Lamborghini неожиданно отменила электрокар
Концепт Lanzador дебютировал как будущий первый серийный электромобиль Lamborghini, но планы марки изменились. Стефан Винкельман связал пересмотр стратегии с оценкой клиентов и дилеров. Теперь вместо полностью электрической версии рассматривают подключаемый гибрид.
Концепт Lanzador дебютировал в 2023 году как прообраз четвертой серийной модели Lamborghini и первого полностью электрического автомобиля марки. Это был демонстрационный четырехместный высокопроизводительный автомобиль с кузовом в стиле кроссовер-купе, а не готовая к производству машина. Lamborghini первоначально планировала вывести модель на рынок ближе к концу десятилетия. Теперь компания отказалась от идеи запустить полностью электрический Lanzador в ближайшие годы.
Глава Lamborghini Стефан Винкельман сообщил, что вместо полностью электрической версии для автомобиля или его преемника рассматривают подключаемую гибридную силовую установку. Это направление пока не стало подтвержденным планом выпуска. Решение принято до начала серийного производства: Lanzador не был выпущенной моделью, которую отозвали или сняли с рынка.
В Lamborghini связывают пересмотр планов со сдержанным интересом к электрокарам среди покупателей премиальных спортивных автомобилей. Компания изучила мнения клиентов и дилерской сети и сочла спрос в этом сегменте недостаточным. В интервью The Globe and Mail Винкельман также объяснил позицию марки эмоциональной составляющей: по его оценке, электрическая силовая установка пока не дает возможность Lamborghini достаточно отличаться от конкурентов по ощущениям от автомобиля. Для покупателей марки важны звук двигателя и его отклик. Не меньше значат ощущения за рулем.
Пересмотр планов не означает, что Lamborghini прекратит электрификацию. К моменту изменения стратегии основные модели марки уже получили гибридные силовые установки: V12 Revuelto и V8 Temerario. Urus также вошел в их количество. В 2021 году компания объявила четырехлетнюю инвестиционную программу объемом около €1,5 млрд для гибридизации модельного ряда. Тогда Lamborghini рассчитывала сначала электрифицировать существующие модели, а затем перейти к полностью электрическому автомобилю во второй половине десятилетия.
К слову, Lanzador изначально рассматривали как расширение модельного ряда и будущую серийную модель, выход которой ожидался ближе к завершению десятилетия. Винкельман допускает возвращение к полностью электрическому автомобилю позже, когда к этому будут готовы рынок и покупатели. Lamborghini не отказывается от электромобилей окончательно.
Похожие материалы Ламборджини
-
18.11.2026, 18:49
МАЗ-544757: что известно о новом тягаче к премьере 2026 года
Прототип МАЗ-544757 объединил агрегаты Минского автозавода с кабиной КАМАЗа и дизелем Weichai белорусской сборки. Серийную версию планируют продвигать с 2027 года, хотя полное техническое оснащение пока не раскрыто.Читать далее
-
18.11.2026, 14:18
Огромный внедорожник Haval H10 заметили в Москве: что известно о старте продаж
Новый большой кроссовер Haval H10 получил полный привод, блокировку заднего дифференциала, просвет 22 сантиметра и силовую установку на 598 сил. Разбираемся, в какие сроки начнутся зарубежные поставки, появится ли машина в России и чем удивит салон.Читать далее
-
18.11.2026, 11:57
Минтранс предлагает новые правила парковки электромобилей и движения водителей
Минтранс предложил ограничить стоянку у зарядок временем зарядки. Проект также меняет правила разворота и остановки у переездов. Для машин до 3,5 тонны предусмотрены ограничения 90 и 70 км/ч при движении с прицепом.Читать далее
-
18.11.2026, 11:05
В новой модели концерна Geely вернут обычные кнопки в салон по просьбам водителей
Водители жаловались на отсутствие привычных клавиш и странную плату за скрытую мощность мотора. Рассказываем, почему Polestar сворачивает выпуск популярной машины и что готовит ей на замену.Читать далее
-
18.11.2026, 10:41
Зачем Audi вернула на конвейер старую модель A2
Audi A2 E-tron обещает запас хода около 647 километров. В линейке модель сменит A1 и Q2. Это самый компактный и доступный автомобиль семейства E-tron. Новинка получила платформу MEB концерна Volkswagen Group.Читать далее
-
17.11.2026, 18:25
Чем знакомые иномарки китайской сборки на самом деле отличаются от оригинальных
Знакомые Kia, Toyota, Honda и BMW из Китая только снаружи выглядят привычно. На деле у них могут быть другие моторы, удлиненный кузов, иная подвеска и свои комплектующие. Разбираем, на чем легко проколоться при покупке.Читать далее
-
17.11.2026, 16:50
Почему новый Land Rover Defender уже не будет таким крутым на бездорожье
В 2027 году на заводе в Хейлвуде должны начать выпуск Range Rover GT и компактного Defender. К концу года заявлена только электрическая версия внедорожника. Гибрид еще разрабатывают, официальное имя модели пока не раскрыто.Читать далее
-
17.11.2026, 16:31
Зачем огромный кроссовер Wey V9X умеет ездить боком и сколько он стоит в РФ
Огромный китайский кроссовер Wey V9X оказался крупнее Tank 500, научился ездить по диагонали и получил заводские шторки на передних стеклах. Рассказываем, чем еще удивляет новинка за 9,7 млн рублей и как она едет. Читать далее
-
17.11.2026, 12:35
Почему гибриды в Беларуси просели сильнее электромобилей
В октябре в Беларуси сократились регистрации электромобилей и гибридов. Гибридный сегмент потерял почти пятую часть по сравнению с сентябрем. На количество регистраций BEV повлияло исчерпание льготной квоты на беспошлинный ввоз.Читать далее
-
17.11.2026, 10:22
Могут ли хакеры реально перехватить беспилотный грузовик на трассе или сломать электрокар
Цифровая начинка машин меняет привычный профиль автомобильных рисков. Под угрозой оказываются владельцы электрокаров и клиенты сервисов. Специалисты связывают уязвимости с обменом данными и программным обеспечением. В материале - оценки риска и меры защиты.Читать далее
Похожие материалы Ламборджини
-
18.11.2026, 18:49
МАЗ-544757: что известно о новом тягаче к премьере 2026 года
Прототип МАЗ-544757 объединил агрегаты Минского автозавода с кабиной КАМАЗа и дизелем Weichai белорусской сборки. Серийную версию планируют продвигать с 2027 года, хотя полное техническое оснащение пока не раскрыто.Читать далее
-
18.11.2026, 14:18
Огромный внедорожник Haval H10 заметили в Москве: что известно о старте продаж
Новый большой кроссовер Haval H10 получил полный привод, блокировку заднего дифференциала, просвет 22 сантиметра и силовую установку на 598 сил. Разбираемся, в какие сроки начнутся зарубежные поставки, появится ли машина в России и чем удивит салон.Читать далее
-
18.11.2026, 11:57
Минтранс предлагает новые правила парковки электромобилей и движения водителей
Минтранс предложил ограничить стоянку у зарядок временем зарядки. Проект также меняет правила разворота и остановки у переездов. Для машин до 3,5 тонны предусмотрены ограничения 90 и 70 км/ч при движении с прицепом.Читать далее
-
18.11.2026, 11:05
В новой модели концерна Geely вернут обычные кнопки в салон по просьбам водителей
Водители жаловались на отсутствие привычных клавиш и странную плату за скрытую мощность мотора. Рассказываем, почему Polestar сворачивает выпуск популярной машины и что готовит ей на замену.Читать далее
-
18.11.2026, 10:41
Зачем Audi вернула на конвейер старую модель A2
Audi A2 E-tron обещает запас хода около 647 километров. В линейке модель сменит A1 и Q2. Это самый компактный и доступный автомобиль семейства E-tron. Новинка получила платформу MEB концерна Volkswagen Group.Читать далее
-
17.11.2026, 18:25
Чем знакомые иномарки китайской сборки на самом деле отличаются от оригинальных
Знакомые Kia, Toyota, Honda и BMW из Китая только снаружи выглядят привычно. На деле у них могут быть другие моторы, удлиненный кузов, иная подвеска и свои комплектующие. Разбираем, на чем легко проколоться при покупке.Читать далее
-
17.11.2026, 16:50
Почему новый Land Rover Defender уже не будет таким крутым на бездорожье
В 2027 году на заводе в Хейлвуде должны начать выпуск Range Rover GT и компактного Defender. К концу года заявлена только электрическая версия внедорожника. Гибрид еще разрабатывают, официальное имя модели пока не раскрыто.Читать далее
-
17.11.2026, 16:31
Зачем огромный кроссовер Wey V9X умеет ездить боком и сколько он стоит в РФ
Огромный китайский кроссовер Wey V9X оказался крупнее Tank 500, научился ездить по диагонали и получил заводские шторки на передних стеклах. Рассказываем, чем еще удивляет новинка за 9,7 млн рублей и как она едет. Читать далее
-
17.11.2026, 12:35
Почему гибриды в Беларуси просели сильнее электромобилей
В октябре в Беларуси сократились регистрации электромобилей и гибридов. Гибридный сегмент потерял почти пятую часть по сравнению с сентябрем. На количество регистраций BEV повлияло исчерпание льготной квоты на беспошлинный ввоз.Читать далее
-
17.11.2026, 10:22
Могут ли хакеры реально перехватить беспилотный грузовик на трассе или сломать электрокар
Цифровая начинка машин меняет привычный профиль автомобильных рисков. Под угрозой оказываются владельцы электрокаров и клиенты сервисов. Специалисты связывают уязвимости с обменом данными и программным обеспечением. В материале - оценки риска и меры защиты.Читать далее