Что не устроило богатых клиентов: почему Lamborghini неожиданно отменила электрокар

Концепт Lanzador дебютировал как будущий первый серийный электромобиль Lamborghini, но планы марки изменились. Стефан Винкельман связал пересмотр стратегии с оценкой клиентов и дилеров. Теперь вместо полностью электрической версии рассматривают подключаемый гибрид.

Концепт Lanzador дебютировал как будущий первый серийный электромобиль Lamborghini, но планы марки изменились. Стефан Винкельман связал пересмотр стратегии с оценкой клиентов и дилеров. Теперь вместо полностью электрической версии рассматривают подключаемый гибрид.

Концепт Lanzador дебютировал в 2023 году как прообраз четвертой серийной модели Lamborghini и первого полностью электрического автомобиля марки. Это был демонстрационный четырехместный высокопроизводительный автомобиль с кузовом в стиле кроссовер-купе, а не готовая к производству машина. Lamborghini первоначально планировала вывести модель на рынок ближе к концу десятилетия. Теперь компания отказалась от идеи запустить полностью электрический Lanzador в ближайшие годы.

Глава Lamborghini Стефан Винкельман сообщил, что вместо полностью электрической версии для автомобиля или его преемника рассматривают подключаемую гибридную силовую установку. Это направление пока не стало подтвержденным планом выпуска. Решение принято до начала серийного производства: Lanzador не был выпущенной моделью, которую отозвали или сняли с рынка.

В Lamborghini связывают пересмотр планов со сдержанным интересом к электрокарам среди покупателей премиальных спортивных автомобилей. Компания изучила мнения клиентов и дилерской сети и сочла спрос в этом сегменте недостаточным. В интервью The Globe and Mail Винкельман также объяснил позицию марки эмоциональной составляющей: по его оценке, электрическая силовая установка пока не дает возможность Lamborghini достаточно отличаться от конкурентов по ощущениям от автомобиля. Для покупателей марки важны звук двигателя и его отклик. Не меньше значат ощущения за рулем.

Пересмотр планов не означает, что Lamborghini прекратит электрификацию. К моменту изменения стратегии основные модели марки уже получили гибридные силовые установки: V12 Revuelto и V8 Temerario. Urus также вошел в их количество. В 2021 году компания объявила четырехлетнюю инвестиционную программу объемом около €1,5 млрд для гибридизации модельного ряда. Тогда Lamborghini рассчитывала сначала электрифицировать существующие модели, а затем перейти к полностью электрическому автомобилю во второй половине десятилетия.

К слову, Lanzador изначально рассматривали как расширение модельного ряда и будущую серийную модель, выход которой ожидался ближе к завершению десятилетия. Винкельман допускает возвращение к полностью электрическому автомобилю позже, когда к этому будут готовы рынок и покупатели. Lamborghini не отказывается от электромобилей окончательно.