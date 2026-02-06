Почему новые Lamborghini Revuelto 2024–2025 года оказались под угрозой отзыва в США из-за неожиданной ошибки

6 февраля 2026, 13:42
Lamborghini отзывает часть Revuelto из-за сбоя ПО: проблема с камерой заднего вида
Lamborghini столкнулась с неожиданной проблемой в ограниченной партии суперкаров Revuelto для американского рынка. Сбой программного обеспечения может повлиять на работу камеры заднего вида. В чем суть ситуации и как это скажется на владельцах - разбираемся в деталях.
В мире суперкаров даже незначительная техническая ошибка может обернуться серьезными последствиями для владельцев и репутации бренда. Именно с такой ситуацией столкнулась Lamborghini: компания объявила об отзыве ограниченного количества новых Revuelto, выпущенных для рынка США в 2024 и 2025 годах. Причина - программный сбой, из-за которого изображение с камеры заднего вида может не отображаться на центральном экране.
Для автомобилей такого класса, где каждая деталь отточена до совершенства, подобная проблема выглядит особенно неожиданно. Revuelto - это не просто очередная модель, а флагманский гибрид, сочетающий мощь бензинового двигателя V12 и электромоторов. Внедрение сложных электронных систем стало визитной карточкой современных Lamborghini, но именно здесь и кроется уязвимость: программное обеспечение, управляющее мультимедийным комплексом, оказалось не до конца доработанным.
Как отмечают представители марки, дефект затрагивает только небольшое количество машин, произведенных в строго определенные даты. Однако даже столь ограниченный масштаб не уменьшает значимости проблемы. В условиях плотного городского движения и ограниченной видимости, отсутствие изображения с камеры заднего вида может привести к неприятным ситуациям на парковке или при маневрировании. Для суперкара с низкой посадкой и ограниченным обзором это особенно критично.
Владельцам Revuelto, попавших под отзыв, предстоит визит к официальному дилеру для обновления программного обеспечения. Процедура не займет много времени, но сам факт необходимости вмешательства в новейший автомобиль стоимостью далеко за миллион долларов вызывает вопросы к качеству контроля на этапе производства. Lamborghini подчеркивает, что других систем безопасности сбой не затрагивает, и эксплуатация машины вне этого нюанса остается полностью безопасной.
Случай с Revuelto - еще одно напоминание о том, что даже самые передовые технологии не застрахованы от ошибок. В эпоху цифровизации автомобилей программные сбои становятся не менее важной проблемой, чем механические неисправности. Для владельцев эксклюзивных суперкаров это повод внимательнее относиться к обновлениям и сервисным кампаниям, а для производителей - дополнительный стимул совершенствовать процессы тестирования новых функций.
На фоне этой истории вспоминаются и другие примеры смелых экспериментов в автомобильной индустрии. Например, швейцарская компания Sbarro не раз удивляла публику своими необычными концепт-карами, где сочетались нестандартные технические решения и оригинальный дизайн. Подробнее о самых ярких прототипах Sbarro и их влиянии на развитие отрасли можно узнать в нашем материале о необычных концепт-карах Sbarro, который раскрывает, как смелость и инновации иногда приводят к неожиданным результатам.
