Почему новые Lamborghini Revuelto 2024–2025 года оказались под угрозой отзыва в США из-за неожиданной ошибки

Lamborghini отзывает часть Revuelto из-за сбоя ПО: проблема с камерой заднего вида

Lamborghini столкнулась с неожиданной проблемой в ограниченной партии суперкаров Revuelto для американского рынка. Сбой программного обеспечения может повлиять на работу камеры заднего вида. В чем суть ситуации и как это скажется на владельцах - разбираемся в деталях.

В мире суперкаров даже незначительная техническая ошибка может обернуться серьезными последствиями для владельцев и репутации бренда. Именно с такой ситуацией столкнулась Lamborghini: компания объявила об отзыве ограниченного количества новых Revuelto, выпущенных для рынка США в 2024 и 2025 годах. Причина - программный сбой, из-за которого изображение с камеры заднего вида может не отображаться на центральном экране.

Для автомобилей такого класса, где каждая деталь отточена до совершенства, подобная проблема выглядит особенно неожиданно. Revuelto - это не просто очередная модель, а флагманский гибрид, сочетающий мощь бензинового двигателя V12 и электромоторов. Внедрение сложных электронных систем стало визитной карточкой современных Lamborghini, но именно здесь и кроется уязвимость: программное обеспечение, управляющее мультимедийным комплексом, оказалось не до конца доработанным.

Как отмечают представители марки, дефект затрагивает только небольшое количество машин, произведенных в строго определенные даты. Однако даже столь ограниченный масштаб не уменьшает значимости проблемы. В условиях плотного городского движения и ограниченной видимости, отсутствие изображения с камеры заднего вида может привести к неприятным ситуациям на парковке или при маневрировании. Для суперкара с низкой посадкой и ограниченным обзором это особенно критично.

Владельцам Revuelto, попавших под отзыв, предстоит визит к официальному дилеру для обновления программного обеспечения. Процедура не займет много времени, но сам факт необходимости вмешательства в новейший автомобиль стоимостью далеко за миллион долларов вызывает вопросы к качеству контроля на этапе производства. Lamborghini подчеркивает, что других систем безопасности сбой не затрагивает, и эксплуатация машины вне этого нюанса остается полностью безопасной.

Случай с Revuelto - еще одно напоминание о том, что даже самые передовые технологии не застрахованы от ошибок. В эпоху цифровизации автомобилей программные сбои становятся не менее важной проблемой, чем механические неисправности. Для владельцев эксклюзивных суперкаров это повод внимательнее относиться к обновлениям и сервисным кампаниям, а для производителей - дополнительный стимул совершенствовать процессы тестирования новых функций.

