Lamborghini показала прототип электрического спорткара
Модель получит полностью электрическую силовую установку, в состав которой войдут 4 электродвигателя. Они будут питаться от модифицированных конденсаторов, которые уже встроены в кузов. Более подробные технические характеристики пока не разглашаются.
При создании концепта Terzo Millennio использовались нанотехнологии, позволяющие сделать из кузова один большой аккумулятор. В результате машина может находить трещины в панелях из углепластика, а также устранять неполадки за счет нанотрубок с особым химическим составом.
Кузов электрического спорткара выполнен из карбона. Это позволит самостоятельно восстанавливать целостность автомобиля. Серийная версия автомобиля должна появиться в 2040 году.
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