9 ноября 2017, 11:24

Lamborghini показала прототип электрического спорткара

Lamborghini в сотрудничестве с двумя лабораториями Массачусетского технологического института ( MIT) обозначила первые шаги в создании электрического спортивного суперкара. Компания представила концепт-кар Terzo Millennio.
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  Lamborghini показала прототип электрического спорткара Lamborghini Lamborghini показала прототип электрического спорткара
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Модель получит полностью электрическую силовую установку, в состав которой войдут 4 электродвигателя. Они будут питаться от модифицированных конденсаторов, которые уже встроены в кузов. Более подробные технические характеристики пока не разглашаются.

При создании концепта Terzo Millennio использовались нанотехнологии, позволяющие сделать из кузова один большой аккумулятор. В результате машина может находить трещины в панелях из углепластика, а также устранять неполадки за счет нанотрубок с особым химическим составом.

Кузов электрического спорткара выполнен из карбона. Это позволит самостоятельно восстанавливать целостность автомобиля. Серийная версия автомобиля должна появиться в 2040 году.

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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Lamborghini показала прототип электрического спорткара
Модель получит полностью электрическую силовую установку, в состав которой войдут 4 электродвигателя. Они будут питаться от модифицированных конденсаторов, которые уже встроены в кузов. Более подробные технические характеристики пока не разглашаются.При создании концепта Terzo Millennio использовались нанотехнологии, позволяющие сделать из кузова один большой аккумулятор. В результате машина может находить трещины в панелях из углепластика, а также устранять неполадки за счет нанотрубок с особым химическим составом.Кузов электрического спорткара выполнен из карбона. Это позволит самостоятельно восстанавливать целостность автомобиля. Серийная версия автомобиля должна появиться в 2040 году.
2017-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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