Lamborghini представила серийный кроссовер Urus
В основе кроссовера лежит платформа MLB Evo, на которой также базируются Bentley Bentayga и Audi Q7. Кузов выполнен из алюминия, шасси —полноуправляемое с «подруливающими» задними колесами, а подвеска – пневматическая адаптивная с электромеханическими активными стабилизаторами поперечной устойчивости и активным задним дифференциалом.
В список оснащения новинки войдет 1700-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen, системы кругового обзора, предупреждения фронтальных столкновений, электропривод крышки багажника с бесконтактным открыванием, беспроводная зарядка для смартфона. Старт продаж на мировом авторынке намечен на лето следующего года. В России начальная цена «Уруса» составит 15,2 млн рублей.
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