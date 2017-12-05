5 декабря 2017, 10:54

Lamborghini представила серийный кроссовер Urus

Первый в истории Lamborghini спортивный вседорожник под названием Urus официально представлен. Автомобиль получил двигатель V8 рабочим объемом 4 литра с двумя турбонагнетателями, выдающий 650 л. с. и 850 Нм крутящего момента.
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  Lamborghini представила серийный кроссовер Urus Lamborghini Urus Lamborghini представила серийный кроссовер Urus Lamborghini Urus Lamborghini представила серийный кроссовер Urus Lamborghini Urus Lamborghini представила серийный кроссовер Urus Lamborghini Urus Lamborghini представила серийный кроссовер Urus
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фото
  

Lamborghini Urus
Выпускается с 2015 г.
Новый 15 000 000 Р
Urus разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, до 200 км/ч — за 12,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 305 км/ч, что делает вседорожник самым быстрым SUV из существующих на сегодняшний день. А вот для полной остановки со скорости 100 км/ч машине требуется расстояние всего лишь 33,7 м. Примечательно, что впервые в истории спортивной марки используется 8-ступенчатый «автомат» ZF.

В основе кроссовера лежит платформа MLB Evo, на которой также базируются Bentley Bentayga и Audi Q7. Кузов выполнен из алюминия, шасси —полноуправляемое с «подруливающими» задними колесами, а подвеска – пневматическая адаптивная с электромеханическими активными стабилизаторами поперечной устойчивости и активным задним дифференциалом.

В список оснащения новинки войдет 1700-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen, системы кругового обзора, предупреждения фронтальных столкновений, электропривод крышки багажника с бесконтактным открыванием, беспроводная зарядка для смартфона. Старт продаж на мировом авторынке намечен на лето следующего года. В России начальная цена «Уруса» составит 15,2 млн рублей.

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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
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FGNFGNFGGHMGHJHH
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Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Lamborghini представила серийный кроссовер Urus
{{model_3157}}Urus разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, до 200 км/ч — за 12,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 305 км/ч, что делает вседорожник самым быстрым SUV из существующих на сегодняшний день. А вот для полной остановки со скорости 100 км/ч машине требуется расстояние всего лишь 33,7 м. Примечательно, что впервые в истории спортивной марки используется 8-ступенчатый «автомат» ZF.В основе кроссовера лежит платформа MLB Evo, на которой также базируются Bentley Bentayga и Audi Q7. Кузов выполнен из алюминия, шасси —полноуправляемое с «подруливающими» задними колесами, а подвеска – пневматическая адаптивная с электромеханическими активными стабилизаторами поперечной устойчивости и активным задним дифференциалом. В список оснащения новинки войдет 1700-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen, системы кругового обзора, предупреждения фронтальных столкновений, электропривод крышки багажника с бесконтактным открыванием, беспроводная зарядка для смартфона. Старт продаж на мировом авторынке намечен на лето следующего года. В России начальная цена «Уруса» составит 15,2 млн рублей.
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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