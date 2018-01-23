23 января 2018, 17:40
Lamborghini привезла на неделю моды в Милане свои суперкары
В рамках Миланской недели мужской моды Automobili Lamborghini представила зимнюю коллекцию Ready-to-Wear сезона Осень-Зима 2018 в выставочных залах на Via Tortona. Помимо этого, зрителям были представлены новинки из коллаборации Automobili Lamborghini и Authentic Living Riva 1920.
Ранее мы писали
Collezione Automobili Lamborghini представляет серию коллабораций с Enzo Bonafе, Hettabretz и Tecknomonster ...Читать далее
Традиционно Collezione Automobili Lamborghini представляет три линии — Informal Luxury, Casual и Pilota Ufficiale, а также несколько лимитированных коллекций Special Editions, посвященных запуску SSUV Urus, — коллаборации с Enzo Bonafé, Hettabretz и Tecknomonster.
Первый в истории Lamborghini спортивный вседорожник под названием Urus получил двигатель V8 рабочим объемом 4 литра с двумя турбонагнетателями, выдающий 650 л. с. и 850 Нм крутящего момента.Urus разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, до 200 км/ч — за 12,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 305 км/ч, что делает вседорожник самым быстрым SUV из существующих на сегодняшний день. А вот для полной остановки со скорости 100 км/ч машине требуется расстояние всего лишь 33,7 м. Примечательно, что впервые в истории спортивной марки используется 8-ступенчатый «автомат» ZF.
Читайте по теме
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
«Глас народа»: «Дело было не в бобинке, кое-кто сидел в кабинке»
22.01.2018, 11:01
Читайте по теме
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
«Глас народа»: «Дело было не в бобинке, кое-кто сидел в кабинке»
22.01.2018, 11:01
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
FGNFGNFGGHMGHJHH
Продается кузов ламборгини авентадор, уже из пластика, качество и детализация на высоте! Кузов можно установить на ауди 100 сигара или крайслер сибринг или мазда 323ф, либо пространственную раму....За небольшие деньги вы получаете вид дорого спортивного автомобиля. по все вопросам писать на maslakofff@mail ...
Интересные разделы
АвтоМосква Lamborghini Автомудрость Lamborghini АвтоПитер Lamborghini Дизайн и тюнинг Lamborghini Новинки и концепт кары Lamborghini Новости и акции автосалонов Lamborghini Автосалоны и дилеры марки Lamborghini Аренда и прокат авто марки Lamborghini Автоклубы и форумы автозавчастей марки Lamborghini Автосервисы и магазины автозапчастей марки Lamborghini
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное