23 января 2018, 17:40

Lamborghini привезла на неделю моды в Милане свои суперкары

В рамках Миланской недели мужской моды Automobili Lamborghini представила зимнюю коллекцию Ready-to-Wear сезона Осень-Зима 2018 в выставочных залах на Via Tortona. Помимо этого, зрителям были представлены новинки из коллаборации Automobili Lamborghini и Authentic Living Riva 1920.
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На презентации экспонировался кроссовер Urus и суперкары Countach 25° Anniversario, Aventador S и Huracаn Performante. Часть моделей из новой коллекции отмечена знаком Tailor Tech, которая подтверждает качество исполнения с применением инновационных технологий бренда.

Традиционно Collezione Automobili Lamborghini представляет три линии — Informal Luxury, Casual и Pilota Ufficiale, а также несколько лимитированных коллекций Special Editions, посвященных запуску SSUV Urus, — коллаборации с Enzo Bonafé, Hettabretz и Tecknomonster.

Первый в истории Lamborghini спортивный вседорожник под названием Urus получил двигатель V8 рабочим объемом 4 литра с двумя турбонагнетателями, выдающий 650 л. с. и 850 Нм крутящего момента.Urus разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, до 200 км/ч — за 12,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 305 км/ч, что делает вседорожник самым быстрым SUV из существующих на сегодняшний день. А вот для полной остановки со скорости 100 км/ч машине требуется расстояние всего лишь 33,7 м. Примечательно, что впервые в истории спортивной марки используется 8-ступенчатый «автомат» ZF.

Дизайн и тюнинг Ламборджини

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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
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Lamborghini привезла на неделю моды в Милане свои суперкары
{{material_122167}}На презентации экспонировался кроссовер Urus и суперкары Countach 25° Anniversario, Aventador S и Huracаn Performante. Часть моделей из новой коллекции отмечена знаком Tailor Tech, которая подтверждает качество исполнения с применением инновационных технологий бренда.Традиционно Collezione Automobili Lamborghini представляет три линии — Informal Luxury, Casual и Pilota Ufficiale, а также несколько лимитированных коллекций Special Editions, посвященных запуску SSUV Urus, — коллаборации с Enzo Bonafé, Hettabretz и Tecknomonster.Первый в истории Lamborghini спортивный вседорожник под названием Urus получил двигатель V8 рабочим объемом 4 литра с двумя турбонагнетателями, выдающий 650 л. с. и 850 Нм крутящего момента.Urus разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, до 200 км/ч — за 12,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 305 км/ч, что делает вседорожник самым быстрым SUV из существующих на сегодняшний день. А вот для полной остановки со скорости 100 км/ч машине требуется расстояние всего лишь 33,7 м. Примечательно, что впервые в истории спортивной марки используется 8-ступенчатый «автомат» ZF.
2018-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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