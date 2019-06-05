5 июня 2019, 00:18

Lamborghini скрестил Huracan с Urus

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Компания Lamborghini представила необычный шоу-кар Huracan Sterrato с увеличенным дорожным просветом и расширенной колеей. Суперкар с внедорожными возможностями демонстрирует новое направление в развитии итальянской марки.
Lamborghini скрестил Huracan с Urus
Lamborghini скрестил Huracan с Urus
Lamborghini скрестил Huracan с Urus
Lamborghini скрестил Huracan с Urus
Lamborghini скрестил Huracan с Urus
Lamborghini скрестил Huracan с Urus
Lamborghini скрестил Huracan с Urus
Lamborghini скрестил Huracan с Urus
Lamborghini скрестил Huracan с Urus
Lamborghini скрестил Huracan с Urus
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При проектировании Huracan Sterrato инженеры Lamborghini использовали опыт, накопленный при создании кроссовера Urus. Дорожный просвет вседорожного суперкара увеличили на 47 мм. Угол въезда вырос на 1%, а съезда – на 6,5%. Колея стала шире на 30 мм. Суперкар пригоден для езды по дорогам с разным покрытием. «Strada sterrata» в переводе с итальянского означает «грунтовая дорога».

Дополняет образ внедорожный обвес: защитные накладки на днище, пороги и бамперы, а также широкие брызговики из смеси углепластика и резины. В салоне установили титановый каркас безопасности, четырехточечные ремни, карбоновые сиденья и алюминиевые напольные панели.

Новинка построена на базе Huracan Evo. Суперкар оснащен 5,2-литровым «атмосферником» V10 мощностью 640 л.с., системой полного привода и полноуправляемым шасси. В наследство от Evo ему досталась система Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) - мозг суперкара. LDVI управляет несколькими системами Sterrato, такими как полный привод, величина крутящего момента и другими. Электроника в состоянии даже прогнозировать дальнейшие действия водителя. В случае с Sterrato система LDVI откалибрована для езды по бездорожью: улучшена работа заднего привода, параметры тяги и динамического ускорения.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Lamborghini отправляет Huracan на бездорожье
Что-то мне подсказывает, что внедорожная версия Ламборджини в России худо-бедно сможет передвигаться по дорогам столичных городов. Дай бог, чтобы через трамвайные пути его на руках переносить не пришлось.
Артемий
Новый Lamborghini Huracan получит гибридный двигатель
Ламбо, работающий от бытовой розетки - это интересный вариант. Осталось дождаться 2022 года, а за это время накопить денег на такой аппарат. Есть к чему стремиться)
Максим
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
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Lamborghini скрестил Huracan с Urus
{{material_126550}}При проектировании Huracan Sterrato инженеры Lamborghini использовали опыт, накопленный при создании кроссовера Urus. Дорожный просвет вседорожного суперкара увеличили на 47 мм. Угол въезда вырос на 1%, а съезда – на 6,5%. Колея стала шире на 30 мм. Суперкар пригоден для езды по дорогам с разным покрытием. «Strada sterrata» в переводе с итальянского означает «грунтовая дорога».Дополняет образ внедорожный обвес: защитные накладки на днище, пороги и бамперы, а также широкие брызговики из смеси углепластика и резины. В салоне установили титановый каркас безопасности, четырехточечные ремни, карбоновые сиденья и алюминиевые напольные панели.Новинка построена на базе Huracan Evo. Суперкар оснащен 5,2-литровым «атмосферником» V10 мощностью 640 л.с., системой полного привода и полноуправляемым шасси. В наследство от Evo ему досталась система Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) - мозг суперкара. LDVI управляет несколькими системами Sterrato, такими как полный привод, величина крутящего момента и другими. Электроника в состоянии даже прогнозировать дальнейшие действия водителя. В случае с Sterrato система LDVI откалибрована для езды по бездорожью: улучшена работа заднего привода, параметры тяги и динамического ускорения.
2019-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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