Lamborghini скрестил Huracan с Urus
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Компания Lamborghini представила необычный шоу-кар Huracan Sterrato с увеличенным дорожным просветом и расширенной колеей. Суперкар с внедорожными возможностями демонстрирует новое направление в развитии итальянской марки.
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Дополняет образ внедорожный обвес: защитные накладки на днище, пороги и бамперы, а также широкие брызговики из смеси углепластика и резины. В салоне установили титановый каркас безопасности, четырехточечные ремни, карбоновые сиденья и алюминиевые напольные панели.
Новинка построена на базе Huracan Evo. Суперкар оснащен 5,2-литровым «атмосферником» V10 мощностью 640 л.с., системой полного привода и полноуправляемым шасси. В наследство от Evo ему досталась система Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) - мозг суперкара. LDVI управляет несколькими системами Sterrato, такими как полный привод, величина крутящего момента и другими. Электроника в состоянии даже прогнозировать дальнейшие действия водителя. В случае с Sterrato система LDVI откалибрована для езды по бездорожью: улучшена работа заднего привода, параметры тяги и динамического ускорения.
Комментарии
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Что-то мне подсказывает, что внедорожная версия Ламборджини в России худо-бедно сможет передвигаться по дорогам столичных городов. Дай бог, чтобы через трамвайные пути его на руках переносить не пришлось.
Ламбо, работающий от бытовой розетки - это интересный вариант. Осталось дождаться 2022 года, а за это время накопить денег на такой аппарат. Есть к чему стремиться)
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
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