Инженеры Lamborghini раскрутили мотор V8 до 10 000 оборотов: сколько лошадей он выдает на Temerario

Открытый Temerario представили в Лос-Анджелесе. Крыша складывается за 17 секунд, даже когда автомобиль едет со скоростью до 50 км/ч. В США Spyder оценили от $390 900; поставки начнутся весной 2027 года.

Открытый Temerario представили в Лос-Анджелесе. Крыша складывается за 17 секунд, даже когда автомобиль едет со скоростью до 50 км/ч. В США Spyder оценили от $390 900; поставки начнутся весной 2027 года.

Жесткая крыша открытого Temerario складывается вертикально за спинками сидений. Такое решение помогло инженерам сохранить почти прежнее распределение массы между осями. Lamborghini показала Spyder в Музее кинематографии Академии в Лос-Анджелесе. Модель построена на алюминиевой пространственной раме и использует гибридную архитектуру HPEV.

По данным компании, кузов Spyder на 6% жестче купе на кручение как в статическом, так и в динамическом режиме. По сравнению с Huracán Spyder Lamborghini заявляет о приросте статической жесткости на кручение на 6%. Динамическая жесткость на изгиб выросла на 9%, а на кручение, еще на 6%. Электрический механизм крыши включает десять приводов. На складывание или подъем уходит 17 секунд, управлять крышей можно на скорости до 50 км/ч. Производитель уточняет: механизм обходится без традиционной электрогидравлической схемы.

У традиционного кабриолета крыша обычно уходит горизонтально в отсек за салоном. В Temerario ее разместили за сиденьями, чтобы сохранить более низкий центр тяжести. По расчетам Lamborghini, горизонтальная компоновка подняла бы его на 7 мм и сместила назад на 11 мм. Это могло бы сказаться на управляемости в поворотах. Для Spyder также усилили кузов и точки крепления крыши. По сравнению с Huracán EVO Spyder в салоне Temerario стало на 46 мм больше места для ног. Места над головой прибавилось на 22 мм, а в области плеч и локтей, на 9 мм. Lamborghini указывает, что кабина рассчитана на водителей и пассажиров ростом до двух метров.

В прохладную погоду можно включить обогрев области шеи: система подает воздух температурой до 45 градусов Цельсия. По заявлению марки, открытая версия сохраняет профиль кузова, пропорции и акустический комфорт купе. Директор по дизайну Automobili Lamborghini Митья Боркерт назвал интеграцию складной жесткой крыши одной из самых сложных задач разработки. Пропорции Temerario требовалось сохранить чистыми и выразительными.

В гибридную установку входят четырехлитровый V8 с двумя турбокомпрессорами и три осевых электромотора. Один мотор расположен сзади, два работают на передней оси. Суммарная отдача достигает 920 л. с. (677 кВт), крутящий момент составляет 730 Н·м. Сам 4,0-литровый двигатель развивает 800 л.с. (588 кВт) и может раскручиваться до 10 000 об/мин. В конструкции V8 использованы плоский коленчатый вал с углом 180 градусов и титановые шатуны. Турбокомпрессоры работают с давлением наддува до 2,5 бар. Силовую установку дополняют восьмиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями и полный привод. Представители марки ожидают, что без крыши звук V8 будет отчетливее. Среди опций заявлена титановая выхлопная система Akrapovič.

До 100 км/ч Spyder разгоняется за 2,8 секунды, на 0,1 секунды медленнее купе. До 200 км/ч открытая модель добирается за 7,3 секунды. Максимальная скорость обеих версий одинакова: 343 км/ч. Предусмотрены колеса диаметром 20 или 21 дюйм и несколько вариантов шин Bridgestone. В их числе Potenza Sport и Potenza Sport RFT с технологией Run-Flat; также доступны Potenza Race и зимние Blizzak 6. За доплату можно выбрать диски из углеродного волокна.

Пакет Alleggerita помогает снизить массу. В него входят карбоновые передний сплиттер и крышка моторного отсека, а также панели днища и боковые накладки. Дополнительные детали из углеродного волокна появятся на дверных панелях и пассажирской подножке. На премьере показали машины в голубом Blu Cepheus и оранжевом Arancio Egon. Также заявлены углерод-керамические тормозные диски CCB Plus. Передние, размером 410×38 мм, работают с десятипоршневыми суппортами; задние, 390×32 мм, с четырехпоршневыми.

Программа Ad Personam предлагает 400 оттенков кузова и варианты отделки. Среди персональных решений есть подсвеченные дверные пороги с индивидуальным оформлением и таблички на передней панели. В США цена начинается с $390 900, это около 32,1 млн руб. по курсу. На фоне другого гибридного суперкара это еще одна модель с высокой стартовой ценой. Заказы уже принимают, первые поставки намечены на весну 2027 года. Lamborghini рассчитывает, что Spyder будет продаваться не хуже купе или даже окажется популярнее.