Наследие и мощь: Lamborghini Temerario Tricolore дебютировал в Монтерее — эксклюзивный гибрид за полмиллиона долларов

Lamborghini Temerario Tricolore: спецверсия с итальянским флагом и 907 л.с.

Lamborghini представила уникальный Temerario Tricolore на Monterey Car Week - это не просто спецверсия, а возвращение к традициям и новым технологиям. Модель выделяется не только дизайном, но и техническими характеристиками, которые обсуждают эксперты.

Lamborghini представила уникальный Temerario Tricolore на Monterey Car Week - это не просто спецверсия, а возвращение к традициям и новым технологиям. Модель выделяется не только дизайном, но и техническими характеристиками, которые обсуждают эксперты.

Премьера Lamborghini Temerario Tricolore на Monterey Car Week вызвала немалый резонанс среди поклонников суперкаров. Итальянская марка не ограничилась одной новинкой - вместе с более мощной маркой Revuelto SV, публике представлена и эксклюзивная модификация Temerario, которая стала своеобразным продолжателем традиций Gallardo LP 550-2 Tricolore, дебютировавшей еще в 2011 году. Возвращение триколора на кузов Lamborghini спустя 15 лет — это не просто дань моде, а символ преемственности и национальной гордости.

Внешний вид Temerario Tricolore сразу выделяет его среди других моделей бренда. Верхняя часть кузова окрашена в цвет Bianco Monocerus, нижняя – в насыщенный Blu Marinus Shiny, стойки и крыша выполнены в черном цвете. Красные суппорты, черные зеркала и колеса, а также фирменная полоска итальянского флага на передней части подчеркивают индивидуальность машины. В салоне дизайнеры используют креативный подход: черная отделка Nero Ade сочетается с красной прострочкой Rosso Alala, а шестиугольные мотивы связывают интерьер с экстерьером. На дверных карточках вышито название Tricolore, а в отделке задней части салона — уникальный силуэт автомобиля.

Проект реализован при содействии подразделения Ad Personam, отвечающего за персонализацию Lamborghini. Как отмечает глава компании Стефан Винкельманн, эта версия — не просто демонстрация дизайнерских возможностей, а отражение философии марки: сочетание инноваций, производительности и итальянского мастерства. Temerario Tricolore - это единственный экземпляр, созданный по индивидуальному заказу, который отличается эксклюзивностью и уникальностью для каждого клиента.

Технически Temerario Tricolore не отличается от классической версии: под капотом установлен гибридный 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, выдающий 907 л.с. (920 л.с. по поворотным меркам) и 730 Нм крутящего момента. Двигатель может раскручиваться до 10 000 об/мин, разгон до 100 км/ч занимает всего 2,7 секунды - лишь на две десятых медленнее, чем у более дорогого Revuelto SV. Максимальная скорость – 343 км/ч. В отличие от Gallardo Tricolore, где был задний привод и атмосферный V10, новая модель сохранила полный привод и современную гибридную архитектуру.

Gallardo LP 550-2 Tricolore, созданная к 150-летию объединения Италии, имела 550 л.с. и разгонялась до 100 км/ч за 3,9 секунды. Сегодняшний Temerario Tricolore – это уже другой уровень технологии и производительности, но с сохранением духа эксклюзивности.

Производство Temerario стартовало в 2025 году на заводе в Сант-Агата-Болоньезе, и модель уже успела стать донором платформы для Audi Nuvolari. Пока доступна только купе-версия, но открытая модификация находится в разработке. Temerario пришёл на смену Huracan и закрепился как «младшая» марка суперкара. Важно отметить, что Lamborghini активно развивает индивидуализацию: как и в случае с другими премиальными брендами, спрос на уникальные версии растет, что подтверждается и интересом к новым моделям Kia, о которых недавно рассказывалось в материалах о смене поколения Sportage .

Revuelto SV, представленный одновременно с Temerario Tricolore, стал самым мощным серийным Lamborghini — 1050 л.с., разгон до 100 км/ч за 2,4 секунды и максимальная скорость 348 км/ч. Это означает, что марка не только чтит традиции, но и задает новые стандарты в сегменте суперкаров.