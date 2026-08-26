Наследие и мощь: Lamborghini Temerario Tricolore дебютировал в Монтерее — эксклюзивный гибрид за полмиллиона долларов

26 августа 2026, 12:24
Lamborghini Temerario Tricolore: спецверсия с итальянским флагом и 907 л.с.
Lamborghini Temerario Tricolore: спецверсия с итальянским флагом и 907 л.с.
Lamborghini представила уникальный Temerario Tricolore на Monterey Car Week - это не просто спецверсия, а возвращение к традициям и новым технологиям. Модель выделяется не только дизайном, но и техническими характеристиками, которые обсуждают эксперты.
Премьера Lamborghini Temerario Tricolore на Monterey Car Week вызвала немалый резонанс среди поклонников суперкаров. Итальянская марка не ограничилась одной новинкой - вместе с более мощной маркой Revuelto SV, публике представлена и эксклюзивная модификация Temerario, которая стала своеобразным продолжателем традиций Gallardo LP 550-2 Tricolore, дебютировавшей еще в 2011 году. Возвращение триколора на кузов Lamborghini спустя 15 лет — это не просто дань моде, а символ преемственности и национальной гордости.
Внешний вид Temerario Tricolore сразу выделяет его среди других моделей бренда. Верхняя часть кузова окрашена в цвет Bianco Monocerus, нижняя – в насыщенный Blu Marinus Shiny, стойки и крыша выполнены в черном цвете. Красные суппорты, черные зеркала и колеса, а также фирменная полоска итальянского флага на передней части подчеркивают индивидуальность машины. В салоне дизайнеры используют креативный подход: черная отделка Nero Ade сочетается с красной прострочкой Rosso Alala, а шестиугольные мотивы связывают интерьер с экстерьером. На дверных карточках вышито название Tricolore, а в отделке задней части салона — уникальный силуэт автомобиля.
Проект реализован при содействии подразделения Ad Personam, отвечающего за персонализацию Lamborghini. Как отмечает глава компании Стефан Винкельманн, эта версия — не просто демонстрация дизайнерских возможностей, а отражение философии марки: сочетание инноваций, производительности и итальянского мастерства. Temerario Tricolore - это единственный экземпляр, созданный по индивидуальному заказу, который отличается эксклюзивностью и уникальностью для каждого клиента.
Технически Temerario Tricolore не отличается от классической версии: под капотом установлен гибридный 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, выдающий 907 л.с. (920 л.с. по поворотным меркам) и 730 Нм крутящего момента. Двигатель может раскручиваться до 10 000 об/мин, разгон до 100 км/ч занимает всего 2,7 секунды - лишь на две десятых медленнее, чем у более дорогого Revuelto SV. Максимальная скорость – 343 км/ч. В отличие от Gallardo Tricolore, где был задний привод и атмосферный V10, новая модель сохранила полный привод и современную гибридную архитектуру.
Gallardo LP 550-2 Tricolore, созданная к 150-летию объединения Италии, имела 550 л.с. и разгонялась до 100 км/ч за 3,9 секунды. Сегодняшний Temerario Tricolore – это уже другой уровень технологии и производительности, но с сохранением духа эксклюзивности.
Производство Temerario стартовало в 2025 году на заводе в Сант-Агата-Болоньезе, и модель уже успела стать донором платформы для Audi Nuvolari. Пока доступна только купе-версия, но открытая модификация находится в разработке. Temerario пришёл на смену Huracan и закрепился как «младшая» марка суперкара. Важно отметить, что Lamborghini активно развивает индивидуализацию: как и в случае с другими премиальными брендами, спрос на уникальные версии растет, что подтверждается и интересом к новым моделям Kia, о которых недавно рассказывалось в материалах о смене поколения Sportage .
Revuelto SV, представленный одновременно с Temerario Tricolore, стал самым мощным серийным Lamborghini — 1050 л.с., разгон до 100 км/ч за 2,4 секунды и максимальная скорость 348 км/ч. Это означает, что марка не только чтит традиции, но и задает новые стандарты в сегменте суперкаров.
Похожие материалы Ламборджини, Ауди
-
03.08.2026, 20:07
Lamborghini Temerario Widebody: гибридный спорткар с новым взглядом на тюнинг
Lamborghini Temerario - не просто преемник Huracan, а символ перемен в мире гибридных спорткаров. На фоне снижения прибыли и новых вызовов на рынке, дизайнеры и энтузиасты ищут свежие решения для индивидуализации автомобилей. В чем суть тренда и как он влияет на будущее марки - в нашем материале.Читать далее
-
15.03.2026, 18:29
Как бывший бездомный стал владельцем нового Lamborghini Temerario: история перемен
Lamborghini Temerario - не просто автомобиль, а символ успеха для Джеймса Лукаса Кондона. Еще десять лет назад он ночевал в Audi TT, а сегодня его гараж напоминает выставку суперкаров. Почему эта история важна для автолюбителей и что стоит за выбором Temerario - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 19:47
Lamborghini Temerario удивляет: разгон до 96 км/ч уже на первой передаче
Lamborghini Temerario выходит за привычные рамки: модель способна разогнаться до 96 км/ч, не переключая передач. Такой подход к трансмиссии может изменить стандарты в мире суперкаров и задать новый тренд для конкурентов.Читать далее
-
14.01.2026, 07:39
Женское жюри выбрало лучшие автомобили 2026 года в шести номинациях
Женское жюри определило фаворитов среди автомобилей 2026 года. В шести категориях победили разные бренды. Впереди финальный этап конкурса. Эксперты оценивали не только дизайн, но и технологии. Итоги обещают быть неожиданными.Читать далее
-
23.12.2025, 18:39
Lamborghini начинает поставки Temerario и выводит на рынок облегченный Alleggerita
Lamborghini расширяет свое присутствие в Великобритании, предлагая свежие модели и развивая дилерскую сеть. Компания отмечает успехи на рынке и делится праздничным настроением. В центре внимания - новые автомобили и особое отношение к сотрудникам. Узнайте, как бренд меняет расстановку сил в премиум-сегменте.Читать далее
-
11.11.2025, 14:57
Lamborghini готовит к выпуску открытую версию Temerario раньше срока, но только в воображении
Lamborghini удивляет поклонников новыми гибридными моделями. В линейке сразу несколько мощных спорткаров. Но появится ли открытая версия Temerario на самом деле? Подробности интригуют, а реальность пока уступает фантазии. Не спешите радоваться – все не так просто.Читать далее
-
03.10.2025, 12:57
Глава Lamborghini намекнул на новые внедорожные версии Sterrato и Temerario
Lamborghini снова удивляет поклонников. Компания намекает на расширение линейки внедорожных спорткаров. Подробности держатся в секрете. Ожидаются неожиданные решения. Следите за развитием событий.Читать далее
-
26.08.2026, 12:41
Цены на классические мотоциклы «Урал» выросли, производство Gear Up перенесено
Стоимость классических мотоциклов «Урал» заметно увеличилась, а производство самой востребованной модели Gear Up фактически остановлено. С 2026 года сборка перенесена в Китай, что меняет ситуацию на рынке и влияет на выбор покупателей.Читать далее
-
26.08.2026, 12:33
Kia Seltos нового поколения стартовал в Китае по цене конкурентов из России
В Китае стартовали продажи обновленного Kia Seltos, и цены оказались неожиданно близки к российским бюджетным моделям. Мало кто знает, что оснащение и технологии здесь шагнули далеко вперед, а дизайн стал заметно агрессивнее. Что грозит конкурентам и какие нюансы стоит учесть - объясняем, чем удивил кроссовер за 1,3 млн рублей.Читать далее
-
26.08.2026, 12:04
Yamaha выводит на европейский рынок самый крупный гидроцикл и возвращает WaveBlaster
Yamaha представила обновленную линейку гидроциклов WaveRunner для Европы, включая флагманский CrossWave и полностью новый WaveBlaster. Эти модели могут изменить расстановку сил на рынке водной техники и задать новые стандарты для любителей активного отдыха и рыбалки.Читать далее
-
26.08.2026, 11:31
ИЖ Планета Спорт: серийный спортбайк СССР с японскими деталями и экспортом в Европу
ИЖ Планета Спорт - первый серийный спортивный мотоцикл СССР, который удивил не только техническими характеристиками, но и экспортом в Европу. Важно понять, как эта модель повлияла на развитие отечественного мотопрома и почему интерес к ней не угасает даже спустя десятилетия.Читать далее
Похожие материалы Ламборджини, Ауди
-
03.08.2026, 20:07
Lamborghini Temerario Widebody: гибридный спорткар с новым взглядом на тюнинг
Lamborghini Temerario - не просто преемник Huracan, а символ перемен в мире гибридных спорткаров. На фоне снижения прибыли и новых вызовов на рынке, дизайнеры и энтузиасты ищут свежие решения для индивидуализации автомобилей. В чем суть тренда и как он влияет на будущее марки - в нашем материале.Читать далее
-
15.03.2026, 18:29
Как бывший бездомный стал владельцем нового Lamborghini Temerario: история перемен
Lamborghini Temerario - не просто автомобиль, а символ успеха для Джеймса Лукаса Кондона. Еще десять лет назад он ночевал в Audi TT, а сегодня его гараж напоминает выставку суперкаров. Почему эта история важна для автолюбителей и что стоит за выбором Temerario - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 19:47
Lamborghini Temerario удивляет: разгон до 96 км/ч уже на первой передаче
Lamborghini Temerario выходит за привычные рамки: модель способна разогнаться до 96 км/ч, не переключая передач. Такой подход к трансмиссии может изменить стандарты в мире суперкаров и задать новый тренд для конкурентов.Читать далее
-
14.01.2026, 07:39
Женское жюри выбрало лучшие автомобили 2026 года в шести номинациях
Женское жюри определило фаворитов среди автомобилей 2026 года. В шести категориях победили разные бренды. Впереди финальный этап конкурса. Эксперты оценивали не только дизайн, но и технологии. Итоги обещают быть неожиданными.Читать далее
-
23.12.2025, 18:39
Lamborghini начинает поставки Temerario и выводит на рынок облегченный Alleggerita
Lamborghini расширяет свое присутствие в Великобритании, предлагая свежие модели и развивая дилерскую сеть. Компания отмечает успехи на рынке и делится праздничным настроением. В центре внимания - новые автомобили и особое отношение к сотрудникам. Узнайте, как бренд меняет расстановку сил в премиум-сегменте.Читать далее
-
11.11.2025, 14:57
Lamborghini готовит к выпуску открытую версию Temerario раньше срока, но только в воображении
Lamborghini удивляет поклонников новыми гибридными моделями. В линейке сразу несколько мощных спорткаров. Но появится ли открытая версия Temerario на самом деле? Подробности интригуют, а реальность пока уступает фантазии. Не спешите радоваться – все не так просто.Читать далее
-
03.10.2025, 12:57
Глава Lamborghini намекнул на новые внедорожные версии Sterrato и Temerario
Lamborghini снова удивляет поклонников. Компания намекает на расширение линейки внедорожных спорткаров. Подробности держатся в секрете. Ожидаются неожиданные решения. Следите за развитием событий.Читать далее
-
26.08.2026, 12:41
Цены на классические мотоциклы «Урал» выросли, производство Gear Up перенесено
Стоимость классических мотоциклов «Урал» заметно увеличилась, а производство самой востребованной модели Gear Up фактически остановлено. С 2026 года сборка перенесена в Китай, что меняет ситуацию на рынке и влияет на выбор покупателей.Читать далее
-
26.08.2026, 12:33
Kia Seltos нового поколения стартовал в Китае по цене конкурентов из России
В Китае стартовали продажи обновленного Kia Seltos, и цены оказались неожиданно близки к российским бюджетным моделям. Мало кто знает, что оснащение и технологии здесь шагнули далеко вперед, а дизайн стал заметно агрессивнее. Что грозит конкурентам и какие нюансы стоит учесть - объясняем, чем удивил кроссовер за 1,3 млн рублей.Читать далее
-
26.08.2026, 12:04
Yamaha выводит на европейский рынок самый крупный гидроцикл и возвращает WaveBlaster
Yamaha представила обновленную линейку гидроциклов WaveRunner для Европы, включая флагманский CrossWave и полностью новый WaveBlaster. Эти модели могут изменить расстановку сил на рынке водной техники и задать новые стандарты для любителей активного отдыха и рыбалки.Читать далее
-
26.08.2026, 11:31
ИЖ Планета Спорт: серийный спортбайк СССР с японскими деталями и экспортом в Европу
ИЖ Планета Спорт - первый серийный спортивный мотоцикл СССР, который удивил не только техническими характеристиками, но и экспортом в Европу. Важно понять, как эта модель повлияла на развитие отечественного мотопрома и почему интерес к ней не угасает даже спустя десятилетия.Читать далее