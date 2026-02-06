Почему новая трансмиссия Lamborghini Temerario меняет представление о динамике суперкаров и что это значит для рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 19:47

Lamborghini Temerario удивляет: разгон до 96 км/ч уже на первой передаче

Lamborghini Temerario удивляет: разгон до 96 км/ч уже на первой передаче

Почему новая трансмиссия Lamborghini Temerario меняет представление о динамике суперкаров и что это значит для рынка

Lamborghini Temerario удивляет: разгон до 96 км/ч уже на первой передаче

Lamborghini Temerario выходит за привычные рамки: модель способна разогнаться до 96 км/ч, не переключая передач. Такой подход к трансмиссии может изменить стандарты в мире суперкаров и задать новый тренд для конкурентов.

Lamborghini Temerario выходит за привычные рамки: модель способна разогнаться до 96 км/ч, не переключая передач. Такой подход к трансмиссии может изменить стандарты в мире суперкаров и задать новый тренд для конкурентов.

В мире высокопроизводительных автомобилей иногда старые механические решения способны не просто удивить, а перевернуть представление о возможностях современных суперкаров. Lamborghini Temerario — как раз тот случай, когда инженерная мысль ломает шаблоны, воплощая то, что еще недавно казалось невозможным.

Главная особенность этой модели — отдельная настройка коробки передач, позволяющая разогнаться до 96 км/ч (60 миль в час) уже на первой передаче. Для большинства автомобилей, даже небольших, это недостижимый результат: обычно первая передача рассчитана на быстрый старт, но не на столь высокую скорость. Инженеры Temerario Lamborghini разработали совершенно иной подход к распределению мощности и моменту переключения передач.

Такое решение не только впечатляет цифрами, но и меняет ощущения от вождения. Водитель получает мгновенный отклик на газ, и ускорение становится максимально линейным и выгодным. Это не просто маркетинговый ход — это реальное преимущество на дороге и треке, где важны секунды и каждый метр.

По информации autoevolution, подобная настройка трансмиссии требует особого баланса между мощностью двигателя и исправностью коробки передач. В Temerario используется современный силовой агрегат, способный выдерживать высокие обороты и большую нагрузку без риска для ресурса. Это позволяет не только достичь впечатляющей динамики, но и обеспечить надежность - критический фактор для владельцев дорогих спорткаров.

Интересно, что в последние годы автопроизводители все чаще делают акцент на цифрах: разгон до сотни, максимальная скорость, время проверки круга. Однако такие детали, как передаточные числа и особенности работы трансмиссии, обычно остаются в тени. Lamborghini решила изменить этот подход, сделав акцент на том, что действительно влияет на ощущение руля.

Эксперты отмечают, что подобная философия может стать новым трендом для всего сегмента суперкаров. Ведь если раньше производители соревновались в производительности и скорости, то теперь на первый план вышли управляемость и уникальные инженерные решения. Темерарио - незабываемый пример того, как можно выделиться на фоне сравнения, не просто увеличив цифры в технических характеристиках, а предложив нечто по-настоящему новое.

Следует отметить, что подобные эксперименты с трансмиссией требуют не только технической смелости, но и глубокого понимания того, что необходимо. Водители суперкаров ценят не только скорость, но и эмоции, которые дарит автомобиль. И именно такие решения, как у Lamborghini Temerario, способны подарить совершенно новые ощущения даже тем, кто, казалось бы, уже видел все.

Упомянутые модели: Lamborghini Temerario
Упомянутые марки: Lamborghini
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ламборджини

Похожие материалы Ламборджини

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Пермь Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться