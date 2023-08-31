Lamborghini, Tesla, Mercedes. На чём ездят известные белорусские IT-предприниматели

Мы не утверждаем, что указанные транспортные средства являются их собственностью. Мы лишь описываем факты.

Виктор Михайлович Прокопеня

Место жительства: Лондон (Великобритания)

Деятельность: основатель венчурного фонда VP Capital

Виктор Прокопеня был замечен в кипрском Лимасоле на Lamborghini Huracan ярко-желтого цвета. Автомобиль похож на модель Huracan Spyder 2016, у которой под капотом 610 л.с., а максимальная скорость — 325 км/ч.

В зависимости от комплектации авто стоит от $350,000 до $390,000 (по информации Carsguide).

Так как проживает Виктор в Великобритании, возможно, машина арендована. Стоимость аренды: от €745 в сутки.

В Великобритании у предпринимателя есть свои “London toys”, как называет их Виктор в социальных сетях. В том числе трицикл Can-am Spyder RT-S — транспортное средство с двумя колесами спереди и одим сзади.

Can-am Spyder RT-S разгоняется до 190 км/ч, объем двигателя — 1330 куб. см. Стоимость таких родстеров начинается от $28,499.

Производитель — канадская компания Bombardier Recreational Products. Компания специализируется на транспорте для экстремального времяпрепровождения: снегоходы, квадроциклы, гидроциклы, а также лодочные моторы и многотопливные двигатели.

Юрий Анатольевич Гурский

Место жительства: Лимасол, Кипр

Деятельность: основатель венчурного фонда Haxus и coоснователь Palta, Flo и Lensa AI.

После пеерезда на Кипр, в своем Instagram-аккаунте Юрий поделился фотографией нового авто — Mercedes-Benz S63 AMG Coupe 2015. Именно этот автомобиль стал у Юрия первым в новой стране.

Модели AMG считаются наиболее производительными у Mercedes-Benz: максимальная мощность — 585 л.с., разгон до 100 км/ч за 3.9 секунд. В зависимости от комплектации, авто стоит от $127,800 до $364,900.

Помимо авто, Юрий владеет трициклом той же модели, что и Виктор Прокопеня, — Can-am Spyder RT-S. Судя по датам публикаций в Instagram, у Юрия трицикл появился раньше.

Александр Геннадьевич Кувшинов

Место жительства: Вильнюс, Литва

Деятельность: директор Wialon и топ-менеджер Gurtam

Директор дивизиона Wialon до 2020 ездил по Минску на автомобиле с вышиванкой. Как рассказал Александр в интервью «Нашай Ніве», с ней пришлось расстаться и продать.

Сейчас Александр живет в Вильнюсе и ездит на BMW 6 серии кабриолет (E63/E64). В зависимости от комплектации объем двигателя варьирутся от 3,0 до 4,8 (258-367 л.с.). Стоимость — от $10,000.

Отличительная черта — номер авто. Как признается сам Александр — это единственный шанс попасть в Минск на данный момент.

Юрий Михайлович Мельничек

Место жительства: Цюрих, Швейцария

Деятельность: основатель Maps.me, AIMatter и Bulba Ventures

Юрия можно назвать любителем электромобилей, потому что и по Цюриху, и по Минску он передвигается на Tesla. В Швейцарии красный электромобиль Tesla Model X появился у IT-предпринимателя осенью 2016.

Разгон авто с 0 до 100 км/ч разнится от поколения к поколению: от 2.6 до 6.2 секунды. Максимальная скорость: 210-262 км/ч. В своем Instagram-аккаунте Юрий поделился фото с максимальной скоростью, которой достигало его авто.

В начале 2018 Юрий также приобрел в Беларуси Tesla Model X, но уже черного цвета.

Стоимость такой модели в Беларуси начинается от $150,000+НДС, цена же полной комплектации Plaid с автопилотом — от ​​$200,000+НДС.

Юрий пишет, что в Беларуси зарегистрировать электромобиль сложнее, чем компанию. Такова особенность белорусского законодательства: необходимо получить сертификат соответствия на каждый электромобиль в отдельности, а не на модель в целом.

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