Широкий тюнинг-кит из карбона и эффектные диски — как изменился Urus Performante

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 декабря 2025, 20:50

Lamborghini Urus Performante получил агрессивный обвес и новые колеса от 1016 Industries

Lamborghini Urus Performante получил агрессивный обвес и новые колеса от 1016 Industries

Широкий тюнинг-кит из карбона и эффектные диски — как изменился Urus Performante

Lamborghini Urus Performante получил агрессивный обвес и новые колеса от 1016 Industries

Lamborghini Urus Performante теперь выглядит еще более дерзко. 1016 Industries добавили карбоновые элементы и уникальные колеса. Внутри изменений не видно, но экстерьер стал заметно агрессивнее. Мощность и динамика остались прежними, но стиль вышел на новый уровень.

Lamborghini Urus Performante теперь выглядит еще более дерзко. 1016 Industries добавили карбоновые элементы и уникальные колеса. Внутри изменений не видно, но экстерьер стал заметно агрессивнее. Мощность и динамика остались прежними, но стиль вышел на новый уровень.

Lamborghini Urus Performante всегда выделялся среди кроссоверов своим характером и динамикой, но теперь этот автомобиль стал еще более заметным благодаря доработкам от 1016 Industries. Компания, известная своими карбоновыми решениями для премиальных авто, представила свежий тюнинг-пакет для итальянского кроссовера, который делает его экстерьер по-настоящему агрессивным.

В первую очередь бросается в глаза переработанный передний бампер с массивным карбоновым сплиттером. Дополнительные накладки появились и перед колесами, а по бокам кузова установлены новые пороги и расширители арок. Сзади теперь красуется диффузор с четырьмя плавниками, который подчеркивает спортивный настрой машины. Спойлер и небольшой «утиный хвост» на пятой двери остались стандартными, но отлично вписались в обновленный образ.

Фото: 1016industries / Соцсети

Особое внимание заслуживают новые диски от AL13 Wheels. Они получили глубокий профиль и эффектный Y-образный рисунок спиц. Размер колес увеличился по сравнению со штатными, а обуты они в шины Vredestein. Черные матовые и глянцевые элементы кузова гармонично сочетаются между собой, создавая цельный и стильный внешний вид. Серые суппорты тормозов добавляют контраста, а весь автомобиль выглядит максимально собранным и мощным.

Интерьер этого экземпляра Urus Performante остался без изменений - по крайней мере, тюнер не демонстрирует никаких доработок салона. Возможно, владелец предпочел оставить внутреннее убранство в заводском исполнении, хотя среди владельцев Urus встречаются и те, кто заказывает индивидуальные проекты для интерьера.

Что касается технической части, под капотом по-прежнему установлен 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 657 л.с. (490 кВт), а крутящий момент достигает 850 Нм. Такой двигатель позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 306 км/ч. Несмотря на внешние изменения, динамика осталась на прежнем уровне, что делает этот кроссовер одним из самых быстрых и эффектных в своем классе.

В ближайшем будущем линейка Urus претерпит изменения: Lamborghini готовит обновления для гибридной версии SE, которая вскоре станет единственной доступной модификацией. Однако пока поклонники марки могут наслаждаться классическим бензиновым Urus Performante, особенно в таком ярком исполнении от 1016 Industries.

Упомянутые модели: Lamborghini Urus (от 15 200 000 Р)
Упомянутые марки: Lamborghini
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ламборджини

Похожие материалы Ламборджини

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Стерлитамак Архангельск Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться