Широкий тюнинг-кит из карбона и эффектные диски — как изменился Urus Performante

21 декабря 2025, 20:50
Lamborghini Urus Performante получил агрессивный обвес и новые колеса от 1016 Industries
Lamborghini Urus Performante теперь выглядит еще более дерзко. 1016 Industries добавили карбоновые элементы и уникальные колеса. Внутри изменений не видно, но экстерьер стал заметно агрессивнее. Мощность и динамика остались прежними, но стиль вышел на новый уровень.
Lamborghini Urus Performante всегда выделялся среди кроссоверов своим характером и динамикой, но теперь этот автомобиль стал еще более заметным благодаря доработкам от 1016 Industries. Компания, известная своими карбоновыми решениями для премиальных авто, представила свежий тюнинг-пакет для итальянского кроссовера, который делает его экстерьер по-настоящему агрессивным.
В первую очередь бросается в глаза переработанный передний бампер с массивным карбоновым сплиттером. Дополнительные накладки появились и перед колесами, а по бокам кузова установлены новые пороги и расширители арок. Сзади теперь красуется диффузор с четырьмя плавниками, который подчеркивает спортивный настрой машины. Спойлер и небольшой «утиный хвост» на пятой двери остались стандартными, но отлично вписались в обновленный образ.
Особое внимание заслуживают новые диски от AL13 Wheels. Они получили глубокий профиль и эффектный Y-образный рисунок спиц. Размер колес увеличился по сравнению со штатными, а обуты они в шины Vredestein. Черные матовые и глянцевые элементы кузова гармонично сочетаются между собой, создавая цельный и стильный внешний вид. Серые суппорты тормозов добавляют контраста, а весь автомобиль выглядит максимально собранным и мощным.
Интерьер этого экземпляра Urus Performante остался без изменений - по крайней мере, тюнер не демонстрирует никаких доработок салона. Возможно, владелец предпочел оставить внутреннее убранство в заводском исполнении, хотя среди владельцев Urus встречаются и те, кто заказывает индивидуальные проекты для интерьера.
Что касается технической части, под капотом по-прежнему установлен 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 657 л.с. (490 кВт), а крутящий момент достигает 850 Нм. Такой двигатель позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 306 км/ч. Несмотря на внешние изменения, динамика осталась на прежнем уровне, что делает этот кроссовер одним из самых быстрых и эффектных в своем классе.
В ближайшем будущем линейка Urus претерпит изменения: Lamborghini готовит обновления для гибридной версии SE, которая вскоре станет единственной доступной модификацией. Однако пока поклонники марки могут наслаждаться классическим бензиновым Urus Performante, особенно в таком ярком исполнении от 1016 Industries.
