14 марта 2018, 13:30
Lamborghini Urus пользуется бешеным успехом в России и Индии
Lamborghini Urus, похоже, стал настоящим кладом для итальянской марки. Спрос на него, несмотря на солидную стоимость, в несколько раз превышает запланированные объемы выпуска. Особую любовь внедорожник завоевал в России и Индии.
Lamborghini Urus
Выпускается с 2017 г.
На 2018 год квота для России составила всего 50 Lamborghini Urus. Стоимость модели в нашей стране начинается от 15,2 млн рублей. Все кроссоверы были распроданы по предзаказам еще до официальной премьеры в Москве. Популярность модели в России, по словам Стефано Доменикали, объясняется «требовательными дорогами и требовательными клиентами». Качество отечественных дорог не позволяет итальянской компании продавать у нас свои классические суперкары. Но внедорожник со спортивным характером поможет Lamborghini нарастить в России солидную клиентскую базу.
Аналогичная ситуация сложилась и в Индии. Значительная часть новых покупателей Lamborghini – это криптовалютные миллионеры. Молодые люди, вложившие на первом этапе пару сотен долларов в биткойны, сейчас получили возможность продемонстрировать всем свой успех и купить суперкар. Lamborghini, первым из мировых автопроизводителей, стал продавать автомобили за биткойны.
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