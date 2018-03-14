14 марта 2018, 13:30

Lamborghini Urus пользуется бешеным успехом в России и Индии

Lamborghini Urus, похоже, стал настоящим кладом для итальянской марки. Спрос на него, несмотря на солидную стоимость, в несколько раз превышает запланированные объемы выпуска. Особую любовь внедорожник завоевал в России и Индии.
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Lamborghini Urus пользуется бешеным успехом в России и Индии Lamborghini Urus
Lamborghini Urus
Выпускается с 2017 г.
Глава Lamborghini Стефано Доменикали рассказал, что количество заказов на первый внедорожник марки превысило все самые смелые ожидания. Изначально планировалось выпускать по 1 000 внедорожников Urus при общем объеме в 5 000 автомобилей Lamborghini в год. Но сейчас Доменикали заявил, что компания намерена увеличить к 2020 году объем годового производства до 8 000 автомобилей. И половина из них будут «Урусы». Дальнейшего расширения производства не будет. Компания хочет сохранить эксклюзивность марки.

На 2018 год квота для России составила всего 50 Lamborghini Urus. Стоимость модели в нашей стране начинается от 15,2 млн рублей. Все кроссоверы были распроданы по предзаказам еще до официальной премьеры в Москве. Популярность модели в России, по словам Стефано Доменикали, объясняется «требовательными дорогами и требовательными клиентами». Качество отечественных дорог не позволяет итальянской компании продавать у нас свои классические суперкары. Но внедорожник со спортивным характером поможет Lamborghini нарастить в России солидную клиентскую базу. 

Аналогичная ситуация сложилась и в Индии. Значительная часть новых покупателей Lamborghini – это криптовалютные миллионеры. Молодые люди, вложившие на первом этапе пару сотен долларов в биткойны, сейчас получили возможность продемонстрировать всем свой успех и купить суперкар. Lamborghini, первым из мировых автопроизводителей, стал продавать автомобили за биткойны.
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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
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Lamborghini Urus пользуется бешеным успехом в России и Индии
{{model_3157}}Глава Lamborghini Стефано Доменикали рассказал, что количество заказов на первый внедорожник марки превысило все самые смелые ожидания. Изначально планировалось выпускать по 1 000 внедорожников Urus при общем объеме в 5 000 автомобилей Lamborghini в год. Но сейчас Доменикали заявил, что компания намерена увеличить к 2020 году объем годового производства до 8 000 автомобилей. И половина из них будут «Урусы». Дальнейшего расширения производства не будет. Компания хочет сохранить эксклюзивность марки.На 2018 год квота для России составила всего 50 Lamborghini Urus. Стоимость модели в нашей стране начинается от 15,2 млн рублей. Все кроссоверы были распроданы по предзаказам еще до официальной премьеры в Москве. Популярность модели в России, по словам Стефано Доменикали, объясняется «требовательными дорогами и требовательными клиентами». Качество отечественных дорог не позволяет итальянской компании продавать у нас свои классические суперкары. Но внедорожник со спортивным характером поможет Lamborghini нарастить в России солидную клиентскую базу. Аналогичная ситуация сложилась и в Индии. Значительная часть новых покупателей Lamborghini – это криптовалютные миллионеры. Молодые люди, вложившие на первом этапе пару сотен долларов в биткойны, сейчас получили возможность продемонстрировать всем свой успех и купить суперкар. Lamborghini, первым из мировых автопроизводителей, стал продавать автомобили за биткойны.
2018-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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