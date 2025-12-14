Самый яркий Lamborghini Urus S в России – градиентная окраска и карбоновые детали

Lamborghini Urus S от Larte Design: кроссовер, который невозможно не заметить

Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную окраску и агрессивный обвес. Внешний вид машины поражает смелостью решений. Подробности о доработках и технических характеристиках – в нашем материале.

Ателье Larte Design вновь привлекло внимание автолюбителей, представив необычную версию Lamborghini Urus S. Этот кроссовер сложно спутать с любым другим: его экстерьер буквально кричит о желании выделиться из потока. Главная особенность – уникальная градиентная окраска кузова, плавно переходящая от насыщенного розового оттенка на передней части к элегантному сатиновому серому сзади. Такой эффект достигается не пленкой, а настоящей покраской, что подчеркивает индивидуальность автомобиля.

Фото: lartedesign / Соцсети

Диски также не остались без внимания – они выполнены в двухцветном исполнении, что добавляет динамики и подчеркивает спортивный характер машины. Кроссовер стал ниже стандартной версии, что заметно по посадке и общему силуэту. Но на этом доработки не заканчиваются: передняя часть получила новые элементы – боковые крылья, более агрессивный бампер и капот с выразительными линиями. Все эти детали, как и корпуса зеркал, выполнены из карбона, что не только облегчает конструкцию, но и придает автомобилю особый шарм.

Боковые пороги и задняя часть также подверглись серьезным изменениям. На бампере появились дополнительные накладки, а в нижней части установлен массивный диффузор с вертикальными дополнительными стоп-сигналами, гармонично вписанными в дизайн. Крышка багажника украшена спойлером снизу и внушительным антикрылом сверху, что усиливает спортивный облик Urus S.

Все эти элементы объединены в фирменный комплект Largenda, который Larte Design разрабатывает специально для Lamborghini Urus. По словам представителей ателье, в проекте особое внимание уделялось качеству исполнения и деталям, чтобы подчеркнуть эксклюзивность каждой машины. Такой подход делает каждый экземпляр уникальным и неповторимым.

Под капотом Lamborghini Urus S скрывается 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающий 657 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,5 секунды, что лишь на две десятых медленнее, чем у версии Performante с аналогичными характеристиками. Таким образом, даже после столь масштабных доработок кроссовер не теряет своей динамики и остается одним из самых быстрых представителей класса.

Этот проект от Larte Design – отличный пример того, как можно превратить и без того яркий Lamborghini Urus S в по-настоящему уникальный автомобиль, который не останется незамеченным ни на одной дороге. Если вы когда-либо видели нечто подобное, поделитесь своими впечатлениями – такие машины действительно вызывают эмоции.