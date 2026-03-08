Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 21:10

Lamborghini Urus SE 2022: гибридный кроссовер с 789 л.с. и ценой выше $200 000

Lamborghini Urus SE 2022: гибридный кроссовер с 789 л.с. и ценой выше $200 000

Последний шанс купить Urus без компромиссов — гибридный V8, редкая комплектация, пробег 16 000 миль

Lamborghini Urus SE 2022: гибридный кроссовер с 789 л.с. и ценой выше $200 000

Lamborghini Urus SE 2022 года - единственный представитель семейства Urus с гибридной установкой и внушительной мощностью. Эта версия уже стала редкостью на рынке, а ее стоимость в Майами превышает $219 000. Почему интерес к таким кроссоверам только растет - разбираемся в деталях.

Lamborghini Urus SE 2022 года - единственный представитель семейства Urus с гибридной установкой и внушительной мощностью. Эта версия уже стала редкостью на рынке, а ее стоимость в Майами превышает $219 000. Почему интерес к таким кроссоверам только растет - разбираемся в деталях.

На фоне стремительных перемен в автомобильном мире и жестких экологических норм кроссовер Lamborghini Urus SE 2022 года оказывается в центре внимания. Это не просто очередной представитель класса SUV — перед нами новейшая версия гибридного Urus, которая дебютировала в Европе. Под капотом установлен 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом в паре с электромотором, что в сумме выдает впечатляющие 789 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента. Такой «гибрид» разгоняется до 100 км/ч всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 312 км/ч.

В то время как производитель продолжает выпуск бензиновых версий S и Performance, именно модификация SE становится оптимальным выбором для тех, кто хочет получить максимум от Urus, сочетая динамику с современными технологиями. Инженеры Lamborghini хранят детали будущих обновлений в секрете, но эксперты уверены: гибридный Urus остается одним из самых быстрых и ярких кроссоверов на рынке.

Особый интерес вызывает конкретный экземпляр, выставленный на продажу в Майами. Этот Urus SE 2022 года окрашен в цвет Blue Cepheus (глубокий синий оттенок) и покрыт матовой защитной пленкой, что придает автомобилю эффектный и дорогой вид. Черные акценты кузова и серебристые диски с красными суппортами подчеркивают спортивный характер модели. В салоне — кожа Nero Ade (черная) с рельефными красными вставками и фирменными логотипами «Разъяренный бык» на подголовниках и руле. Несмотря на возраст, автомобиль выглядит практически безупречно, хотя продавец честно предупреждает о незначительных следах эксплуатации.

Пробег этого Urus составляет около 16 000 миль (примерно 25 800 км), что для современной техники считается весьма умеренным показателем. Цена вопроса — $219 980. Это предложение уже вызвало ажиотаж среди коллекционеров и поклонников марки. В условиях, когда новые Urus становятся все более редкими, интерес к гибридным версиям только растет - аналогичная ситуация произошла с редким Lexus LC 500 с минимальным пробегом .

Сегодня Urus SE 2022 года — не просто статусный автомобиль, а инвестиция в будущее. Вопрос о таких кроссоверах стабильно высок, а их стоимость на вторичном рынке продолжает расти. Для тех, кто ищет сочетание скорости, эксклюзивности и современных технологий, этот Lamborghini станет одним из самых интересных вариантов на рынке США.

Упомянутые модели: Lamborghini Urus (от 15 200 000 Р)
Упомянутые марки: Lamborghini
