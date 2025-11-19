Как тюнинг превратил свежий Urus SE в нечто внеземное – фото и детали проекта

19 ноября 2025, 18:18
Lamborghini Urus SE с широким обвесом и новыми дисками выглядит как из будущего
Lamborghini Urus SE с широким обвесом и новыми дисками выглядит как из будущего
Lamborghini Urus SE получил уникальный обвес и колеса от известной мастерской. Автомобиль стал похож на концепт из фантастики. Проект реализован в Лос-Анджелесе. Владелец решил выделиться на фоне других суперкаров. Как изменился внешний вид и что еще добавили – читайте далее.
В Лос-Анджелесе специалисты RDB LA совместно с MV Forged и 1016Industries разрабатывают по-настоящему необычный проект на базе нового Lamborghini Urus SE. Этот кроссовер теперь сложно спутать с серийной маркой – благодаря агрессивному массовому обвесу и эксклюзивным колесам он буквально притягивает взгляды и кажется пришельцем из другого мира.
Вдохновившись футуристическими формами, мастера полностью изменили экстерьер автомобиля. Широкие крылья, массивные бамперы и своеобразные боковые юбки делают силуэт Urus SE еще более мускулистым и стремительным. Особое внимание уделили деталям: каждый элемент обвеса подогнан с ювелирной точностью. В сочетании с яркой окраской кузова и контрастными акцентами кроссовер выглядит так, словно только что сошел с подиума Международного автосалона.
Как отмечают в RDB LA, задача стояла не просто обновить внешний вид, а создать нечто уникальное, что выделит автомобиль даже на фоне других эксклюзивных моделей. Для этого использовались только премиальные материалы и готовые решения. В результате Urus SE получил не только новый облик, но и улучшенную аэродинамику, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости на высоких скоростях.
В последние годы Lamborghini активно развивает гибридные технологии и возвращается в автоспорт, но интерес к индивидуализации своих моделей у владельцев только растёт. Проект RDB LA, MV Forged и 1016Industries – яркое подтверждение. Такой подход позволяет не просто поддерживать статус, но и выразить строгий стиль, создавая каждый автомобиль на уровне высшего
Похожие материалы Ламборджини
-
19.11.2025, 07:56
Lamborghini готовит обновленный Urus SE, но купе-версия остается мечтой фанатов
Lamborghini меняет стратегию для Urus, делая ставку на гибрид. Купе-версия остается лишь фантазией, но тюнеры уже воплотили ее в жизнь. Виртуальные рендеры и реальные проекты вызывают споры среди автолюбителей. Ожидаются новые детали о будущем модели.Читать далее
-
17.11.2025, 13:24
Lamborghini Urus S в яркой пленке и с карбоновым обвесом от Larte Design
Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную сатиновую пленку с переходом от синего к фиолетовому и карбоновый обвес. Мощность осталась прежней, а внешний вид стал еще агрессивнее. Цена комплекта держится в секрете. Внутри изменений не обнаружено.Читать далее
-
05.11.2025, 06:38
Как мог бы выглядеть Lamborghini Urus Performante без доработок от тюнеров
Lamborghini Urus Performante ожидали увидеть дерзким и выделяющимся. Но реальность оказалась иной. Почему стандартная версия не оправдала ожиданий поклонников? В чем причина схожести с обычным Urus S? Ответы удивят даже знатоков.Читать далее
-
28.10.2025, 21:43
Эксклюзивный Lamborghini Urus с широким обвесом разгоняется до 330 км/ч
Lamborghini Urus снова удивляет автолюбителей. На этот раз кроссовер получил агрессивный обвес и серьезную прибавку мощности. Итальянский автомобиль стал еще быстрее и эффектнее. Подробности о необычном проекте держатся в секрете. Узнайте, чем еще способен поразить этот уникальный автомобиль.Читать далее
-
20.10.2025, 05:01
Lamborghini Urus удивил новым тюнингом и снова оказался в центре внимания
Lamborghini Urus не перестает удивлять даже спустя годы. Кроссовер вновь оказался в центре обсуждений. Что изменилось в его облике, пока остается загадкой. Подробности о свежем тюнинге ждут вас в материале.Читать далее
-
25.09.2025, 11:42
Mansory представил 1095-сильный гибридный Urus SE для Монако
В мире тюнинга снова громкая премьера. Известное ателье Mansory удивило новым проектом. Подробности держатся в секрете. Ожидается нечто по-настоящему впечатляющее.Читать далее
-
11.09.2025, 18:07
Lamborghini Urus RS Edition: 816 сил и яркий облик для избранных
Уникальный Lamborghini Urus RS Edition удивляет мощностью и дерзким дизайном. Внедорожник получил доработанный мотор и эксклюзивный обвес. Внутри и снаружи — сочетание оранжевого и черного цветов. Цена держится в секрете.Читать далее
-
12.08.2025, 15:52
Российский рынок люксовых автомобилей показал почти 60-процентный рост на фоне общего спада продаж в июле 2025 года
В июле 2025 года сегмент люксовых автомобилей в России показал рост почти на 60%, в то время как весь рынок сократился на 11%. Лидерами продаж стали Rolls-Royce и Bentley. Узнайте, какие модели пользуются наибольшим спросом и каковы общие показатели сегмента за семь месяцев года.Читать далее
-
26.12.2024, 08:35
Lamborghini показала первый клиентский 800-сильный Urus SE
Компания Lamborghini с большой помпой показала первый гибридный кроссовер Urus SE, персонализированный для конкретного заказчика из США. На доработку у специалистов заводского ателье Ad Personam ушло 230 часов.Читать далее
-
24.12.2024, 13:48
Продажи люксовых автомобилей растут в России пятый месяц подряд
Эксперты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж в автомобильном «лакшери»-сегменте. В ноябре 2024 года в России было продано на 34% роскошных машин больше, чем годом ранее. Больше всего россияне любят Rolls-Royce.Читать далее
Похожие материалы Ламборджини
-
19.11.2025, 07:56
Lamborghini готовит обновленный Urus SE, но купе-версия остается мечтой фанатов
Lamborghini меняет стратегию для Urus, делая ставку на гибрид. Купе-версия остается лишь фантазией, но тюнеры уже воплотили ее в жизнь. Виртуальные рендеры и реальные проекты вызывают споры среди автолюбителей. Ожидаются новые детали о будущем модели.Читать далее
-
17.11.2025, 13:24
Lamborghini Urus S в яркой пленке и с карбоновым обвесом от Larte Design
Larte Design удивил новым проектом на базе Lamborghini Urus S. Кроссовер получил необычную сатиновую пленку с переходом от синего к фиолетовому и карбоновый обвес. Мощность осталась прежней, а внешний вид стал еще агрессивнее. Цена комплекта держится в секрете. Внутри изменений не обнаружено.Читать далее
-
05.11.2025, 06:38
Как мог бы выглядеть Lamborghini Urus Performante без доработок от тюнеров
Lamborghini Urus Performante ожидали увидеть дерзким и выделяющимся. Но реальность оказалась иной. Почему стандартная версия не оправдала ожиданий поклонников? В чем причина схожести с обычным Urus S? Ответы удивят даже знатоков.Читать далее
-
28.10.2025, 21:43
Эксклюзивный Lamborghini Urus с широким обвесом разгоняется до 330 км/ч
Lamborghini Urus снова удивляет автолюбителей. На этот раз кроссовер получил агрессивный обвес и серьезную прибавку мощности. Итальянский автомобиль стал еще быстрее и эффектнее. Подробности о необычном проекте держатся в секрете. Узнайте, чем еще способен поразить этот уникальный автомобиль.Читать далее
-
20.10.2025, 05:01
Lamborghini Urus удивил новым тюнингом и снова оказался в центре внимания
Lamborghini Urus не перестает удивлять даже спустя годы. Кроссовер вновь оказался в центре обсуждений. Что изменилось в его облике, пока остается загадкой. Подробности о свежем тюнинге ждут вас в материале.Читать далее
-
25.09.2025, 11:42
Mansory представил 1095-сильный гибридный Urus SE для Монако
В мире тюнинга снова громкая премьера. Известное ателье Mansory удивило новым проектом. Подробности держатся в секрете. Ожидается нечто по-настоящему впечатляющее.Читать далее
-
11.09.2025, 18:07
Lamborghini Urus RS Edition: 816 сил и яркий облик для избранных
Уникальный Lamborghini Urus RS Edition удивляет мощностью и дерзким дизайном. Внедорожник получил доработанный мотор и эксклюзивный обвес. Внутри и снаружи — сочетание оранжевого и черного цветов. Цена держится в секрете.Читать далее
-
12.08.2025, 15:52
Российский рынок люксовых автомобилей показал почти 60-процентный рост на фоне общего спада продаж в июле 2025 года
В июле 2025 года сегмент люксовых автомобилей в России показал рост почти на 60%, в то время как весь рынок сократился на 11%. Лидерами продаж стали Rolls-Royce и Bentley. Узнайте, какие модели пользуются наибольшим спросом и каковы общие показатели сегмента за семь месяцев года.Читать далее
-
26.12.2024, 08:35
Lamborghini показала первый клиентский 800-сильный Urus SE
Компания Lamborghini с большой помпой показала первый гибридный кроссовер Urus SE, персонализированный для конкретного заказчика из США. На доработку у специалистов заводского ателье Ad Personam ушло 230 часов.Читать далее
-
24.12.2024, 13:48
Продажи люксовых автомобилей растут в России пятый месяц подряд
Эксперты аналитического агентства «Автостат» подвели итоги продаж в автомобильном «лакшери»-сегменте. В ноябре 2024 года в России было продано на 34% роскошных машин больше, чем годом ранее. Больше всего россияне любят Rolls-Royce.Читать далее
- 43 600 000 РLamborghini Urus 2025 в Москве
- 46 900 000 РLamborghini Urus 2025 в Москве
- 26 790 000 РLamborghini Urus 2021 в Москве
- 19 500 000 РLamborghini Urus 2021 в Москве
- 39 000 000 РLamborghini Urus 2023 в Москве
- 29 170 000 РLamborghini Urus 2021 в Москве
- 19 300 000 РLamborghini Urus 2019 в Москве
- 24 990 000 РLamborghini Urus 2021 в Москве
- 44 320 000 РLamborghini Urus 2025 в Москве
- 47 990 000 РLamborghini Urus 2025 в Москве