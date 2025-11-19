Как тюнинг превратил свежий Urus SE в нечто внеземное – фото и детали проекта

Lamborghini Urus SE с широким обвесом и новыми дисками выглядит как из будущего

Lamborghini Urus SE получил уникальный обвес и колеса от известной мастерской. Автомобиль стал похож на концепт из фантастики. Проект реализован в Лос-Анджелесе. Владелец решил выделиться на фоне других суперкаров. Как изменился внешний вид и что еще добавили – читайте далее.

В Лос-Анджелесе специалисты RDB LA совместно с MV Forged и 1016Industries разрабатывают по-настоящему необычный проект на базе нового Lamborghini Urus SE. Этот кроссовер теперь сложно спутать с серийной маркой – благодаря агрессивному массовому обвесу и эксклюзивным колесам он буквально притягивает взгляды и кажется пришельцем из другого мира.

Вдохновившись футуристическими формами, мастера полностью изменили экстерьер автомобиля. Широкие крылья, массивные бамперы и своеобразные боковые юбки делают силуэт Urus SE еще более мускулистым и стремительным. Особое внимание уделили деталям: каждый элемент обвеса подогнан с ювелирной точностью. В сочетании с яркой окраской кузова и контрастными акцентами кроссовер выглядит так, словно только что сошел с подиума Международного автосалона.

Как отмечают в RDB LA, задача стояла не просто обновить внешний вид, а создать нечто уникальное, что выделит автомобиль даже на фоне других эксклюзивных моделей. Для этого использовались только премиальные материалы и готовые решения. В результате Urus SE получил не только новый облик, но и улучшенную аэродинамику, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости на высоких скоростях.

В последние годы Lamborghini активно развивает гибридные технологии и возвращается в автоспорт, но интерес к индивидуализации своих моделей у владельцев только растёт. Проект RDB LA, MV Forged и 1016Industries – яркое подтверждение. Такой подход позволяет не просто поддерживать статус, но и выразить строгий стиль, создавая каждый автомобиль на уровне высшего