Lamborghini установила рекорд производства
Напомним, что Lamborghini удвоила производственные площади своего завода с 80 000 кв.м до 160 000 кв.м. Перемены приурочены к выходу на рынок спортивного кроссовера Urus. В число новых объектов на территории завода войдут линия сборки, предназначенная исключительно для Urus, отдел финального контроля сборки для всех моделей бренда и новое офисное здание. Были построены также испытательный полигон с 13 разными дорожными покрытиями, логистический склад, вторая тригенерационная электростанция, а также энергетический узел для централизации производства всех энергоносителей.
Новая сборочная линия, предназначенная специально для Urus, сочетает в себе современные производственные технологии, которые облегчат труд рабочих при сборке суперкаров.
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