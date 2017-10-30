30 октября 2017, 12:17

Lamborghini установила рекорд производства

Lamborghini выпустила юбилейный экземпляр суперкара Aventador. Автомобиль в версии S Roadster сошел с конвейера под номером 7000. Юбилейная модель в цвете Grigio Adamas произведена для американского рынка.
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Lamborghini установила рекорд производства Lamborghini

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Спустя 3 года после запуска суперкара Huracаn также отмечает свой коммерческий успех. Шасси номер 9000 получила модель Performante в цвете Blue Nethuns.

Напомним, что Lamborghini удвоила производственные площади своего завода с 80 000 кв.м до 160 000 кв.м. Перемены приурочены к выходу на рынок спортивного кроссовера Urus. В число новых объектов на территории завода войдут линия сборки, предназначенная исключительно для Urus, отдел финального контроля сборки для всех моделей бренда и новое офисное здание. Были построены также испытательный полигон с 13 разными дорожными покрытиями, логистический склад, вторая тригенерационная электростанция, а также энергетический узел для централизации производства всех энергоносителей.

Новая сборочная линия, предназначенная специально для Urus, сочетает в себе современные производственные технологии, которые облегчат труд рабочих при сборке суперкаров.

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Отзывы по теме
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Lamborghini установила рекорд производства
{{material_121468}}Спустя 3 года после запуска суперкара Huracаn также отмечает свой коммерческий успех. Шасси номер 9000 получила модель Performante в цвете Blue Nethuns.Напомним, что Lamborghini удвоила производственные площади своего завода с 80 000 кв.м до 160 000 кв.м. Перемены приурочены к выходу на рынок спортивного кроссовера Urus. В число новых объектов на территории завода войдут линия сборки, предназначенная исключительно для Urus, отдел финального контроля сборки для всех моделей бренда и новое офисное здание. Были построены также испытательный полигон с 13 разными дорожными покрытиями, логистический склад, вторая тригенерационная электростанция, а также энергетический узел для централизации производства всех энергоносителей.Новая сборочная линия, предназначенная специально для Urus, сочетает в себе современные производственные технологии, которые облегчат труд рабочих при сборке суперкаров.
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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