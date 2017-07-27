27 июля 2017, 17:32
Lamborghini увеличил продажи на 4%
В первой половине 2017 года на мировом авторынке продолжился рост поставок суперкаров Lamborghini. В общей сложности покупателям был передан 2091 автомобиль, что на 4% превышает прошлогодние показатели.
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В рамках подготовки к запуску в 2018 году люксового вседорожника Urus продолжается увеличение производственных площадей компании — с 80 тыс. кв.м. до 160 тыс. кв. м. Параллельно с этим компания увеличит и численность персонала. В июне 2017 года завершился набор 400 новых сотрудников для проекта Urus. Таким образом, на конец июня численность персонала итальянского автопроизводителя достигла 1500 человек.
Быстрый и масштабный рост штата и производственной активности Automobili Lamborghini стал возможен благодаря тесному плодотворному сотрудничеству компании и профсоюзов. Марка развивает корпоративные системы социального обеспечения и улучшает экономические и нормативные условия работы сотрудников.
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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
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Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
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