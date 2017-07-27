27 июля 2017, 17:32

Lamborghini увеличил продажи на 4%

В первой половине 2017 года на мировом авторынке продолжился рост поставок суперкаров Lamborghini. В общей сложности покупателям был передан 2091 автомобиль, что на 4% превышает прошлогодние показатели.
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Спустя три года после своего дебюта Huracаn вновь стал лидером продаж: за первые 6 месяцев текущего года клиентам было передано 1400 суперкаров этой модели (+2%). В июне количество автомобилей Huracаn достигло знаковой отметки: за 3 года произведено 8000 суперкаров. С января по июнь 2017 года клиентам был передан 691 суперкар Aventador (+7%).

В рамках подготовки к запуску в 2018 году люксового вседорожника Urus продолжается увеличение производственных площадей компании — с 80 тыс. кв.м. до 160 тыс. кв. м. Параллельно с этим компания увеличит и численность персонала. В июне 2017 года завершился набор 400 новых сотрудников для проекта Urus. Таким образом, на конец июня численность персонала итальянского автопроизводителя достигла 1500 человек.

Быстрый и масштабный рост штата и производственной активности Automobili Lamborghini стал возможен благодаря тесному плодотворному сотрудничеству компании и профсоюзов. Марка развивает корпоративные системы социального обеспечения и улучшает экономические и нормативные условия работы сотрудников.

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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Lamborghini увеличил продажи на 4%
{{material_119348}}Спустя три года после своего дебюта Huracаn вновь стал лидером продаж: за первые 6 месяцев текущего года клиентам было передано 1400 суперкаров этой модели (+2%). В июне количество автомобилей Huracаn достигло знаковой отметки: за 3 года произведено 8000 суперкаров. С января по июнь 2017 года клиентам был передан 691 суперкар Aventador (+7%). В рамках подготовки к запуску в 2018 году люксового вседорожника Urus продолжается увеличение производственных площадей компании — с 80 тыс. кв.м. до 160 тыс. кв. м. Параллельно с этим компания увеличит и численность персонала. В июне 2017 года завершился набор 400 новых сотрудников для проекта Urus. Таким образом, на конец июня численность персонала итальянского автопроизводителя достигла 1500 человек.Быстрый и масштабный рост штата и производственной активности Automobili Lamborghini стал возможен благодаря тесному плодотворному сотрудничеству компании и профсоюзов. Марка развивает корпоративные системы социального обеспечения и улучшает экономические и нормативные условия работы сотрудников.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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