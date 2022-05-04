Lamborghini выпустила новый злой спорткар
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Lamborghini Huracan GT3 EVO2 полностью соответствует новому техническому регламенту FIA 2022, пишет портал Где и Что. От Huracan STO он получил характерный шестиугольный воздухозаборник и задний спойлер, а также двигатель V10, развивающий 610 л.с. Кузов суперкара целиком изготовлен из карбона. Модернизированный каркас с двумя задними стойками и новыми карбоново-кевларовыми панелями улучшает безопасность, особенно при боковых ударах. Окна выполнены из оргстекла и крепятся к дверной панели с помощью винтов, что придает конструкции большую жесткость и надежность.
Кроме того, Huracan GT3 EVO2 получил новые суппорты и колодки от Squadra Corse. 18-дюймовые колеса обуты в покрышки PZero от Pirelli размерностью 325/680 спереди и 325/705 сзади. С учетом все этого, а также фирменной антиблокировочной системы и системы контроля тяги, суперкар стал более управляемым даже при плохом сцеплении с дорогой. Первые покупатели получат свои автомобили во второй половине 2022 года. Цены не разглашаются.
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