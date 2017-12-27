27 декабря 2017, 18:11
Lamborghini выпустила одежду в честь выхода Urus
Collezione Automobili Lamborghini представляет серию коллабораций с Enzo Bonafе, Hettabretz и Tecknomonster в честь запуска нового спортивного вседорожникаi Urus. В частности, были созданы две пары мягких удобных мокасин, доступных в трех цветах.
Lamborghini Urus
Выпускается с 2015 г.
Производитель багажа из углеволокна Tecknomonster разработал два дорожных комплекта. Каждый из них состоит из 4 чемоданов, которые по форме и размерам сочетаются с габаритами багажного отделения Urus.
Коллаборации с брендами-партнерами представлены в пространстве Collezione Ad Personam в штаб-квартире Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе. В интерьере шоурума использована мебель Riva 1920. Для покупателей доступна услуга персонализации каждой модели из коллабораций по собственному вкусу и желанию (услуга предоставляется по предварительному бронированию).
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