27 декабря 2017, 18:11

Lamborghini выпустила одежду в честь выхода Urus

Collezione Automobili Lamborghini представляет серию коллабораций с Enzo Bonafе, Hettabretz и Tecknomonster в честь запуска нового спортивного вседорожникаi Urus. В частности, были созданы две пары мягких удобных мокасин, доступных в трех цветах.
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Lamborghini выпустила одежду в честь выхода Urus Lamborghini Urus

Lamborghini Urus
Выпускается с 2015 г.
Итальянский модный Дом Hettabretz, специализирующийся на производстве верхней одежды из кожи, воплотил неповторимый дух нового супер-SUV в дизайне замшевой куртки (всего 30 экземпляров). Для этой модели доступны несколько вариантов кастомизации.

Производитель багажа из углеволокна Tecknomonster разработал два дорожных комплекта. Каждый из них состоит из 4 чемоданов, которые по форме и размерам сочетаются с габаритами багажного отделения Urus.

Коллаборации с брендами-партнерами представлены в пространстве Collezione Ad Personam в штаб-квартире Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе. В интерьере шоурума использована мебель Riva 1920. Для покупателей доступна услуга персонализации каждой модели из коллабораций по собственному вкусу и желанию (услуга предоставляется по предварительному бронированию).

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Комментарии
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Обсуждение на форуме (1)
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Lamborghini выпустила одежду в честь выхода Urus
{{model_3157}}Итальянский модный Дом Hettabretz, специализирующийся на производстве верхней одежды из кожи, воплотил неповторимый дух нового супер-SUV в дизайне замшевой куртки (всего 30 экземпляров). Для этой модели доступны несколько вариантов кастомизации.Производитель багажа из углеволокна Tecknomonster разработал два дорожных комплекта. Каждый из них состоит из 4 чемоданов, которые по форме и размерам сочетаются с габаритами багажного отделения Urus.Коллаборации с брендами-партнерами представлены в пространстве Collezione Ad Personam в штаб-квартире Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе. В интерьере шоурума использована мебель Riva 1920. Для покупателей доступна услуга персонализации каждой модели из коллабораций по собственному вкусу и желанию (услуга предоставляется по предварительному бронированию).
2017-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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