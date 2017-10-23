23 октября 2017, 19:24

Lamborghini выпустила особую версию Aventador для Японии

Итальянский автопроизводитель в рамках мероприятия Lamborghini Day в Токио явил миру особую модификацию родстера Aventador S. Выпуск лимитированной серии приурочен к 50-летнему юбилею присутствия марки в Японии.
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  Lamborghini выпустила особую версию Aventador для Японии Lamborghini Aventador Lamborghini выпустила особую версию Aventador для Японии Lamborghini Aventador Lamborghini выпустила особую версию Aventador для Японии Lamborghini Aventador Lamborghini выпустила особую версию Aventador для Японии Lamborghini Aventador Lamborghini выпустила особую версию Aventador для Японии
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Новинка получила название Aventador S Roadster 50th Anniversary Japan. Компания готовится создать всего пять экземпляров особенного родстера. Каждый из них будет символизировать один из элементов японской культуры - огонь, ветер, небо, землю и воду.

Представленный в Токио автомобиль воплощает философию воды. Особого внимания заслуживает окрас кузова - он выполнен в градиенте от голубого в черный. Чтобы добиться такого сочетания, над покраской модели трудились десять специалистов и для выполнения задачи им потребовалось 170 часов.

Создание концепции взяло на себя подразделение Ad Personam, которое специализируется на персонализации автомобилей марки. Каждый из пяти спорткаров получит свой градиентный цвет кузова.

Внутреннее убранство модели выполнено с использованием черной кожи с синей прострочкой, алькантары и карбона. В задней части салона закреплена табличка с японским иероглифом, означающим слово «вода».

Впервые родстер Lamborghini Aventador S был показан публике на автосалоне во Франкфурте в сентябре текущего года. Автомобиль оснащен 6,5-литровым «атмосферником» V12, выдающим 740 л.с. и 690 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена 7-скоростным «роботом». Спорткар способен развить скорость до первой «сотни» за 3 секунды.

Дизайн и тюнинг Ламборджини Авентадор

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Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
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Lamborghini выпустила особую версию Aventador для Японии
{{material_120858}}Новинка получила название Aventador S Roadster 50th Anniversary Japan. Компания готовится создать всего пять экземпляров особенного родстера. Каждый из них будет символизировать один из элементов японской культуры - огонь, ветер, небо, землю и воду.Представленный в Токио автомобиль воплощает философию воды. Особого внимания заслуживает окрас кузова - он выполнен в градиенте от голубого в черный. Чтобы добиться такого сочетания, над покраской модели трудились десять специалистов и для выполнения задачи им потребовалось 170 часов.Создание концепции взяло на себя подразделение Ad Personam, которое специализируется на персонализации автомобилей марки. Каждый из пяти спорткаров получит свой градиентный цвет кузова.Внутреннее убранство модели выполнено с использованием черной кожи с синей прострочкой, алькантары и карбона. В задней части салона закреплена табличка с японским иероглифом, означающим слово «вода».Впервые родстер Lamborghini Aventador S был показан публике на автосалоне во Франкфурте в сентябре текущего года. Автомобиль оснащен 6,5-литровым «атмосферником» V12, выдающим 740 л.с. и 690 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена 7-скоростным «роботом». Спорткар способен развить скорость до первой «сотни» за 3 секунды.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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