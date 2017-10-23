Lamborghini выпустила особую версию Aventador для Японии
Представленный в Токио автомобиль воплощает философию воды. Особого внимания заслуживает окрас кузова - он выполнен в градиенте от голубого в черный. Чтобы добиться такого сочетания, над покраской модели трудились десять специалистов и для выполнения задачи им потребовалось 170 часов.
Создание концепции взяло на себя подразделение Ad Personam, которое специализируется на персонализации автомобилей марки. Каждый из пяти спорткаров получит свой градиентный цвет кузова.
Внутреннее убранство модели выполнено с использованием черной кожи с синей прострочкой, алькантары и карбона. В задней части салона закреплена табличка с японским иероглифом, означающим слово «вода».
Впервые родстер Lamborghini Aventador S был показан публике на автосалоне во Франкфурте в сентябре текущего года. Автомобиль оснащен 6,5-литровым «атмосферником» V12, выдающим 740 л.с. и 690 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена 7-скоростным «роботом». Спорткар способен развить скорость до первой «сотни» за 3 секунды.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное