Почему Lancia Emilia может стать сенсацией — взгляд в будущее

23 января 2026, 14:05
Lancia Emilia: виртуальный купе-оммаж Древнему Риму и современным GT
Виртуальный проект Lancia Emilia удивил поклонников марки. Купе сочетает классику и современные линии. Дизайнеры вдохновились древнеримскими дорогами. Новинка существует только в цифровом мире. Но обсуждение не утихает.
В последние годы итальянский автобренд Lancia оказался в сложной ситуации. Несмотря на попытки возрождения былой славы, компании пока не удается добиться широкого распространения своей линейки моделей или громких успехов на мировом рынке. После слияния PSA и Fiat Chrysler в группу Stellantis внимание руководства концерна в первую очередь было сосредоточено на таких американских гигантах, как Ram и Jeep. Лишь после этого, возможно, очередь дойдет до европейских «родственников».
Пока Fiat и Peugeot уверенно держатся на плаву, а Alfa Romeo медленно, но верно возвращает себе позиции благодаря удачным новинкам, Lancia вынуждена довольствоваться крайне скромным ассортиментом. В прошлом году компания попыталась перезапуститься с помощью нового Ypsilon, построенного на платформе Peugeot 208 и Opel Corsa. Однако для настоящего прорыва одного хэтчбека явно недостаточно.
Тем не менее, у Lancia есть преданные фанаты, которые не готовы мириться с таким положением дел. Виртуальные художники и энтузиасты, объединенные в крупные онлайн-сообщества, берут инициативу в свои руки. Они создают целые модельные линейки, которые могли бы выпускаться под этим брендом, будь у него больше ресурсов и смелости.
Один из таких проектов — Lancia Emilia. Это неофициальное купе, существующее лишь в цифровом пространстве, уже вызывает бурю эмоций у поклонников марки. Дизайнер, известный под псевдонимом Design Macam, решил не ограничиваться банальными формами и вдохновился величием древнеримских дорог — Виа Аурелия, Фламиния, Аппия и Фульвия. Именно им посвящено название модели.
Виртуальная Emilia — это современный взгляд на классический гран-туризмо. Купе сочетает в себе элегантность прошлых эпох и динамику современности. Его внешность отсылает к лучшим образцам итальянского дизайна: длинный капот, стремительный силуэт, выразительные линии. В облике также угадываются отсылки к историческим моделям Lancia, что делает проект особенно ценным для знатоков марки.
Но Emilia — не единственный виртуальный эксперимент. В этой же серии были представлены и другие модели: премиальный седан Kappa, пятидверный хэтчбек Gamma, спортивная версия Musa с агрессивным обвесом, а также флагманская Prisma, переосмысленная как представительский автомобиль. Все эти проекты существуют только на экранах, однако они наглядно демонстрируют, каким мог бы быть ассортимент Lancia, если бы компания решилась на смелые шаги.
Возвращаясь к Emilia, стоит отметить, что купе сегодня — продукт нишевый. Большинство автопроизводителей делают ставку на кроссоверы и электромобили, а классические двухдверки становятся редкостью. Тем не менее, именно такие проекты способны пробудить интерес к бренду и напомнить о его богатой истории. Виртуальная Lancia Emilia — не просто красивая картинка, а своеобразный манифест: у марки есть огромный потенциал, и он лишь ждет своего часа.
Остается только гадать, увидим ли мы когда-нибудь нечто подобное на дорогах Европы. Пока же энтузиасты Lancia продолжают мечтать и создавать новые образы, доказывая, что любовь к итальянской классике не угасает даже в цифровую эпоху.
