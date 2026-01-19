Виртуальный Prisma — шанс для Lancia вернуться в игру?

19 января 2026, 15:57
Lancia Prisma 2027: как фанаты придумали новый флагманский седан для бренда
Lancia Prisma 2027: как фанаты придумали новый флагманский седан для бренда
Lancia переживает непростые времена и ограничена одной моделью. Поклонники бренда не сдаются и создают виртуальные концепты. Новый Prisma 2027 - их ответ на кризис. Какой могла бы быть современная Lancia?
Итальянская марка Lancia, никогда не являвшаяся символом стиля и инженерной смелости, сегодня балансирует на плаву. В 2026 году компания фактически держится на одной-единственной модели — Ypsilon, построенной на платформе Peugeot 208 и Opel Corsa. Что касается особенностей Италии, этот автомобиль не вызывает особого интереса, а значит, о серьезных мировых успехах говорить пока не приходится.
Тем не менее, руководство Lancia не теряет надежды вернуть модель на европейский рынок. В ближайшие годы планируется открыть 70 новых шоурумов в крупных городах Франции, Испании, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Германии. На автосалоне в Брюсселе в 2026 году компания попыталась удивить публикацией сразу нескольких версий Ypsilon: от раллийного Rally2 HF Integrale для WRC2 до Ypsilon HF с мощностью 280 л.с., гибридного Ypsilon HF Line на 110 л.с. и стандартного электрокара Ypsilon LX. Но даже такой ассортимент не решает главную проблему - отсутствие новых моделей, способных вдохнуть жизнь в бренд.
Пока в штаб-квартире Lancia думают о стратегии, инициативу перехватили фанаты. Сообщество Save Lancia, куда входит и цифровой художник Design Makam, создал серию фотореалистичных рендеров. Среди виртуальных новинок - среднеразмерный премиум-седан Kotron, задуманный как идейный наследник Thema, пятидверная Gamma с бензиновым мотором, спортивный хэтч Musa с агрессивным обвесом и специальными выхлопными трубами. Но особое место занимает флагман — Lancia Prisma 2027.
Оригинальная Prisma (Tipo 831) выпускалась с 1982 по 1989 год и отличалась лаконичным производством от Джуджаро. В цифровой версии Prisma 2027 - это современный, мускулистый седан с четкими линиями, буквенными светодиодными фонарями и гармонией между спортивностью и сдержанным шиком. Такой автомобиль мог бы стать выбором для тех, кто ценит стиль.
Виртуальное возрождение Призма - не просто фантазия. Это отражение надежды и амбиций поклонников, которые не готовы мириться с нынешними положениями дел. Они верят: у Lancia есть шанс вернуться в высшую лигу, если бренд рискнет выйти за пределы привычного и предложит нечто большее, чем другой вариант Ypsilon. Пока же Prisma 2027 остается мечтой.
