Lancia сделала самый женственный автомобиль: смотрим и восхищаемся
Четыре поколения, более 3 млн единиц, проданных с 1985 года, более 35 специальных серий, безупречный ДНК (элегантность, женственность, внимание к окружающей среде, внимание к деталям) – вот, что такое Ypsilon.
Спецсерия Ypsilon Alberta Ferretti доступна в эксклюзивном цвете Grea Alberta Ferretti, созданном специально для нее. Краска обладает интересным эффектом - игрой розовых точек на свете. Есть, впрочем, альтернатива – пастельный «Белый снег», металлизированные «Серый камень» и «Черный вулкан» (или «Черный цвет»). На кузове появился хром – он, в частности, на зеркалах заднего вида и дверных ручках.
Ткани сидений прострочены качественной полиэстровой нитью, являющейся продуктом полной переработки – это четко вписывается в экологическую задачу бренда Lancia. Некоторые элементы внутренней отделки выполнены в цветовом решении Rose Gold. На подголовники сидений нанесена монограмма «AF».
Lancia Ypsilon Alberta Ferretti доступен в гибридной версии 1.0 FireFly мощностью 70 л.с. и бензино-газовом исполнении 1.2 литра мощностью 69 л.с. С младшеньким мотором автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 14,2 секунды («максималка» - 163 км/ч), со вторым динамика чуть слабее – 15,3 секунды до «сотни».
Известна и стоимость спецверсии: гибрид можно приобрести за 18 500 Euro (1 596 000 рублей). Для сравнения: стандартная версия Lancia Ypsilon оценена в 15 900 Euro (1 372 000 рублей).
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