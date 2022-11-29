Lancia возрождается: новый логотоп и язык дизайна

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В течение ближайших пяти лет появятся три новые модели. В 2024 году на рынок выйдет Lancia Ypsilon нового поколения. В 2026-м представят чисто электрический среднеразмерный кроссовер Lancia Aurelia. На 2028 год назначено возвращение компактного хэтчбека Lancia Delta. А пока компания показала новый логотип и футуристический концепт Lancia Pu+Ra Design, демонстрирующий, в каком направлении будет развиваться дизайнерская мысль бренда.

За основу нового логотипа взяли эмблему образца 1957 года. В духе последних веяний в дизайне ее упростили, сделали двухмерной и придумали новый шрифт. Концепт Lancia Pu+Ra Design больше напоминает космический аппарат или некую затейливую инсталляцию, нежели автомобиль. Его название Pu+Ra расшифровывается как Pure and Radical («Чистый и Радикальный»). Дизайнеры марки с 116-летней историей попытались объединить мягкие, плавные черты моделей Aurelia и Flaminia с более жесткими и угловатыми элементами Stratos и Delta.

Фото: Lancia

Переднюю часть Pu+Ra Zero украшает Y-образный световой элемент, который в Lancia называют «чашечкой». Компания намерена сделать это украшение частью будущих автомобилей. Круглые задние фонари вдохновлены Stratos. Впервые они появятся на новом Ypsilon. Круглое отверстие в крыше символизирует кабину, которой у Pu+Ra Zero пока нет. В дизайне интерьера Lancia обещает использовать мотивы, вдохновленные итальянской мебелью: простые формы и экологичные материалы. Ведь будущие автомобили Lancia должны стать полноценным премиум-классом.

Упомянутые модели: Lancia Ypsilon

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