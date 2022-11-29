Lancia возрождается: новый логотоп и язык дизайна
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
Фото: Lancia
За основу нового логотипа взяли эмблему образца 1957 года. В духе последних веяний в дизайне ее упростили, сделали двухмерной и придумали новый шрифт. Концепт Lancia Pu+Ra Design больше напоминает космический аппарат или некую затейливую инсталляцию, нежели автомобиль. Его название Pu+Ra расшифровывается как Pure and Radical («Чистый и Радикальный»). Дизайнеры марки с 116-летней историей попытались объединить мягкие, плавные черты моделей Aurelia и Flaminia с более жесткими и угловатыми элементами Stratos и Delta.
Переднюю часть Pu+Ra Zero украшает Y-образный световой элемент, который в Lancia называют «чашечкой». Компания намерена сделать это украшение частью будущих автомобилей. Круглые задние фонари вдохновлены Stratos. Впервые они появятся на новом Ypsilon. Круглое отверстие в крыше символизирует кабину, которой у Pu+Ra Zero пока нет. В дизайне интерьера Lancia обещает использовать мотивы, вдохновленные итальянской мебелью: простые формы и экологичные материалы. Ведь будущие автомобили Lancia должны стать полноценным премиум-классом.
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11.01.2022, 13:30
Cамые некрасивые итальянские машины: они страшны и ужасны
У большинства итальянские машины ассоциируются с великолепием форм и роскошью, итальянским брендам принадлежат одни из самых красивых машин в истории, среди них Ferrari 250 GTO, Alfa Romeo 33 Stradale и Lamborghini Miura. Но в этот список попали 6 моделей, чья красота очень сомнительна!Читать далее
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Считается, что итальянцы делают самые красивые автомобили. Американские машины в большей степени славятся объемными моторами и большой грузоподъемностью. Но среди тех и других встречаются неоднозначные по дизайну модели. Глядя на них, кажется, что разработку дизайна доверили школьникам. Тем ужаснее, что почти все они были запущены в серийное производство.Читать далее
-
04.10.2020, 13:44
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13.09.2013, 15:48
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Символ Elefantino связан неотъемлемо с Lancia. Название это используется автопроизводителем уже не в первый раз. В 1953 году так называлась раллийная команда марки, а с 1997 по 2003 год это слово стояло в названии одной из версий первого поколения Ypsilon. Читать далее
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