Почему Lancia не спешит возвращаться на европейские дороги — интрига года

Lancia выходит на новый уровень: виртуальная линейка Kotron, Gamma и Musa уже представлена

Lancia пытается вернуть себе былую славу, но сталкивается с неожиданными трудностями. Новая линейка моделей пока существует только в цифровом формате. Что мешает бренду выйти за пределы Италии? Узнайте подробности.

Возрождение Lancia, некогда культового итальянского бренда, оказалось куда сложнее, чем ожидали даже самые скептически настроенные эксперты. В прошлом году компания попыталась вернуться на рынок с новым поколением Ypsilon, построенным на той же платформе, что и Peugeot 208 с Opel Corsa. Однако ставка на проверенную архитектуру и схожий ценник не принесла ожидаемого успеха за пределами Италии.

Проблема оказалась глубже: за годы отсутствия на европейских дорогах имя Lancia практически исчезло из памяти покупателей. В Италии марка еще вызывает ностальгию, но в других странах ее воспринимают как нечто экзотическое и малознакомое. В результате даже свежий Ypsilon оказался в тени более известных конкурентов, а попытки выйти на новые рынки натолкнулись на стену равнодушия.

Тем не менее, руководство Lancia не сдается. В 2026 году бренд объявил о расширении модельного ряда сразу тремя новыми автомобилями: Kotron, Gamma и Musa. Правда, есть нюанс - все эти машины пока существуют исключительно в виртуальном пространстве. Компания представила их в виде цифровых концептов, которые можно рассмотреть со всех сторон, но потрогать или купить - увы, нельзя.

Такой шаг выглядит одновременно смелым и отчаянным. С одной стороны, виртуальные премьеры позволяют привлечь внимание к марке и проверить реакцию публики без огромных затрат на производство. С другой - отсутствие реальных автомобилей только подчеркивает, насколько далеко Lancia сейчас от полноценного возвращения на рынок.

Виртуальные Kotron, Gamma и Musa выполнены в узнаваемом стиле бренда, но при этом демонстрируют современные дизайнерские решения. В Lancia явно хотят показать, что способны идти в ногу со временем и даже опережать тренды. Однако пока это лишь красивые картинки, которые не могут конкурировать с реальными машинами других производителей.

В самой компании уверяют, что цифровые концепты - это лишь первый шаг. В планах - запуск серийного производства новых моделей и постепенное возвращение на европейский рынок. Но сроки остаются туманными, а скепсис среди экспертов только растет. Многие считают, что без мощной поддержки концерна и серьезных инвестиций Lancia рискует так и остаться брендом для фанатов и коллекционеров.

Пока же поклонникам марки остается только наблюдать за виртуальными премьерами и надеяться, что когда-нибудь Kotron, Gamma и Musa появятся на дорогах не только Италии, но и всей Европы. Но в условиях жесткой конкуренции и быстро меняющихся трендов автомобильного рынка это будет крайне непросто.