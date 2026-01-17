Почему Lancia не спешит возвращаться на европейские дороги — интрига года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 17:00

Lancia выходит на новый уровень: виртуальная линейка Kotron, Gamma и Musa уже представлена

Lancia выходит на новый уровень: виртуальная линейка Kotron, Gamma и Musa уже представлена

Почему Lancia не спешит возвращаться на европейские дороги — интрига года

Lancia выходит на новый уровень: виртуальная линейка Kotron, Gamma и Musa уже представлена

Lancia пытается вернуть себе былую славу, но сталкивается с неожиданными трудностями. Новая линейка моделей пока существует только в цифровом формате. Что мешает бренду выйти за пределы Италии? Узнайте подробности.

Lancia пытается вернуть себе былую славу, но сталкивается с неожиданными трудностями. Новая линейка моделей пока существует только в цифровом формате. Что мешает бренду выйти за пределы Италии? Узнайте подробности.

Возрождение Lancia, некогда культового итальянского бренда, оказалось куда сложнее, чем ожидали даже самые скептически настроенные эксперты. В прошлом году компания попыталась вернуться на рынок с новым поколением Ypsilon, построенным на той же платформе, что и Peugeot 208 с Opel Corsa. Однако ставка на проверенную архитектуру и схожий ценник не принесла ожидаемого успеха за пределами Италии.

Проблема оказалась глубже: за годы отсутствия на европейских дорогах имя Lancia практически исчезло из памяти покупателей. В Италии марка еще вызывает ностальгию, но в других странах ее воспринимают как нечто экзотическое и малознакомое. В результате даже свежий Ypsilon оказался в тени более известных конкурентов, а попытки выйти на новые рынки натолкнулись на стену равнодушия.

Тем не менее, руководство Lancia не сдается. В 2026 году бренд объявил о расширении модельного ряда сразу тремя новыми автомобилями: Kotron, Gamma и Musa. Правда, есть нюанс - все эти машины пока существуют исключительно в виртуальном пространстве. Компания представила их в виде цифровых концептов, которые можно рассмотреть со всех сторон, но потрогать или купить - увы, нельзя.

Такой шаг выглядит одновременно смелым и отчаянным. С одной стороны, виртуальные премьеры позволяют привлечь внимание к марке и проверить реакцию публики без огромных затрат на производство. С другой - отсутствие реальных автомобилей только подчеркивает, насколько далеко Lancia сейчас от полноценного возвращения на рынок.

Виртуальные Kotron, Gamma и Musa выполнены в узнаваемом стиле бренда, но при этом демонстрируют современные дизайнерские решения. В Lancia явно хотят показать, что способны идти в ногу со временем и даже опережать тренды. Однако пока это лишь красивые картинки, которые не могут конкурировать с реальными машинами других производителей.

В самой компании уверяют, что цифровые концепты - это лишь первый шаг. В планах - запуск серийного производства новых моделей и постепенное возвращение на европейский рынок. Но сроки остаются туманными, а скепсис среди экспертов только растет. Многие считают, что без мощной поддержки концерна и серьезных инвестиций Lancia рискует так и остаться брендом для фанатов и коллекционеров.

Пока же поклонникам марки остается только наблюдать за виртуальными премьерами и надеяться, что когда-нибудь Kotron, Gamma и Musa появятся на дорогах не только Италии, но и всей Европы. Но в условиях жесткой конкуренции и быстро меняющихся трендов автомобильного рынка это будет крайне непросто.

Упомянутые модели: Lancia Ypsilon, Lancia Musa
Упомянутые марки: Lancia, Opel
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лянча, Опель

Похожие материалы Лянча, Опель

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уссурийск Ростов-на-Дону Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться