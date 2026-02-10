Как EarthCruiser Australia превратила Land Cruiser 79 в шестиколесный дом на колесах для самых суровых условий

Land Cruiser Extreme 330 XTR6x6: новый стандарт автономных экспедиций на базе Toyota

Австралийская EarthCruiser представила уникальный экспедиционный автодом Extreme 330 XTR6x6 на базе Toyota Land Cruiser 79 с тремя ведущими осями, увеличенным жилым модулем и продвинутыми технологиями для автономных путешествий. Новинка уже вызвала интерес среди поклонников экстремальных маршрутов.

Австралийская компания EarthCruiser вывела на рынок революционную модель экспедиционного автодома — Extreme 330 XTR6x6. Этот шестиколесный кемпер на базе Toyota Land Cruiser 79 сочетает беспрецедентную проходимость с высоким уровнем комфорта для длительной автономной жизни вдали от цивилизации. Это не просто модификация внедорожника, а полноценный мобильный дом с интеллектуальными системами и связью в любой точке планеты.

Ключевым инновационным решением стала третья ведущая ось. Благодаря доработке шасси и уникальному приводу от 6x6 Australia Pty Ltd, автомобиль получил две задние оси с независимой пневмоподвеской и блокировками дифференциалов. Это обеспечивает уверенное движение по бездорожью, а на шоссе задний мост отключается для экономии топлива. Все управление блокировками и системами осуществляется из кабины через современную панель.

Фото: EarthCruiser

За основу взято тщательно переработанное шасси Land Cruiser 79. Рама усилена с применением лазерной резки и металлоконструкций. Портальные мосты увеличили клиренс до 39 см и обеспечили понижающее передаточное число для движения по сложным участкам. Система подруливания задней оси улучшает маневренность, а централизованная подкачка шин управляется с сенсорного экрана в салоне. Внедорожные возможности дополнены стабилизаторами поперечной устойчивости с дистанционным отключением, усиленными тормозами и амортизаторами Bilstein. Грузоподъемность в 3 тонны позволяет брать значительные запасы для длительных экспедиций.

Жилой модуль изготовлен из легкого карбона по технологии вакуумной инфузии. Планировка стала просторнее. В задней части расположена U-образная кухня с крупной техникой: двумя холодильниками (122 и 68 литров), микроволновой печью и выдвижным электрическим грилем. Впереди находится двуспальная кровать в алькове, а обеденная зона трансформируется в дополнительное спальное место. Всего автодом может вместить до трех взрослых на ночлег и четырех пассажиров в пути. Санузел совмещен со входной зоной: раздвижные перегородки открывают доступ к душевой кабине и выдвижному туалету Thetford. Снаружи также установлен душ с горячей и холодной водой.

Автономность обеспечивается литиевой батареей емкостью 1110 Ач, которую заряжают солнечные панели на 810 Вт и внешний генератор. Приборы питаются через инвертор на 3000 Вт. Управление осуществляется с трех сенсорных экранов Garmin, два из которых работают как беспроводные пульты. Для связи интегрирована спутниковая система Starlink с низкопрофильной антенной на крыше, а при наличии сотовой сети включается усилитель сигнала. Запас воды хранится в баке на 275 литров с системой подогрева, работающей до -40°C. В стандартное оснащение входят кондиционер, отопление и набор инструментов: мойка высокого давления, пылесос, компрессор, бензопила и топор.

Стоимость новинки не разглашается, но она превышает цену предыдущей модели XTR250, которая начиналась от 240 тысяч австралийских долларов. Интерес к Extreme 330 XTR6x6 проявляют как частные путешественники, так и профессиональные экспедиционные команды, ценящие надежность и технологичность. Изначально создававшийся под индивидуальный заказ, этот автодом теперь стал частью постоянной линейки бренда.

Extreme 330 XTR6x6 — это инструмент для тех, кто ищет новые горизонты без компромиссов. В эпоху, когда автономность и связь стали ключевыми, подобные решения определяют будущее экспедиционных путешествий и отдыха на колесах.