Как EarthCruiser Australia превратила Land Cruiser 79 в шестиколесный дом на колесах для самых суровых условий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 07:28

Land Cruiser Extreme 330 XTR6x6: новый стандарт автономных экспедиций на базе Toyota

Land Cruiser Extreme 330 XTR6x6: новый стандарт автономных экспедиций на базе Toyota

Как EarthCruiser Australia превратила Land Cruiser 79 в шестиколесный дом на колесах для самых суровых условий

Land Cruiser Extreme 330 XTR6x6: новый стандарт автономных экспедиций на базе Toyota

Австралийская EarthCruiser представила уникальный экспедиционный автодом Extreme 330 XTR6x6 на базе Toyota Land Cruiser 79 с тремя ведущими осями, увеличенным жилым модулем и продвинутыми технологиями для автономных путешествий. Новинка уже вызвала интерес среди поклонников экстремальных маршрутов.

Австралийская EarthCruiser представила уникальный экспедиционный автодом Extreme 330 XTR6x6 на базе Toyota Land Cruiser 79 с тремя ведущими осями, увеличенным жилым модулем и продвинутыми технологиями для автономных путешествий. Новинка уже вызвала интерес среди поклонников экстремальных маршрутов.

Австралийская компания EarthCruiser вывела на рынок революционную модель экспедиционного автодома — Extreme 330 XTR6x6. Этот шестиколесный кемпер на базе Toyota Land Cruiser 79 сочетает беспрецедентную проходимость с высоким уровнем комфорта для длительной автономной жизни вдали от цивилизации. Это не просто модификация внедорожника, а полноценный мобильный дом с интеллектуальными системами и связью в любой точке планеты.

Ключевым инновационным решением стала третья ведущая ось. Благодаря доработке шасси и уникальному приводу от 6x6 Australia Pty Ltd, автомобиль получил две задние оси с независимой пневмоподвеской и блокировками дифференциалов. Это обеспечивает уверенное движение по бездорожью, а на шоссе задний мост отключается для экономии топлива. Все управление блокировками и системами осуществляется из кабины через современную панель.

Фото: EarthCruiser 

За основу взято тщательно переработанное шасси Land Cruiser 79. Рама усилена с применением лазерной резки и металлоконструкций. Портальные мосты увеличили клиренс до 39 см и обеспечили понижающее передаточное число для движения по сложным участкам. Система подруливания задней оси улучшает маневренность, а централизованная подкачка шин управляется с сенсорного экрана в салоне. Внедорожные возможности дополнены стабилизаторами поперечной устойчивости с дистанционным отключением, усиленными тормозами и амортизаторами Bilstein. Грузоподъемность в 3 тонны позволяет брать значительные запасы для длительных экспедиций.

Жилой модуль изготовлен из легкого карбона по технологии вакуумной инфузии. Планировка стала просторнее. В задней части расположена U-образная кухня с крупной техникой: двумя холодильниками (122 и 68 литров), микроволновой печью и выдвижным электрическим грилем. Впереди находится двуспальная кровать в алькове, а обеденная зона трансформируется в дополнительное спальное место. Всего автодом может вместить до трех взрослых на ночлег и четырех пассажиров в пути. Санузел совмещен со входной зоной: раздвижные перегородки открывают доступ к душевой кабине и выдвижному туалету Thetford. Снаружи также установлен душ с горячей и холодной водой.

Автономность обеспечивается литиевой батареей емкостью 1110 Ач, которую заряжают солнечные панели на 810 Вт и внешний генератор. Приборы питаются через инвертор на 3000 Вт. Управление осуществляется с трех сенсорных экранов Garmin, два из которых работают как беспроводные пульты. Для связи интегрирована спутниковая система Starlink с низкопрофильной антенной на крыше, а при наличии сотовой сети включается усилитель сигнала. Запас воды хранится в баке на 275 литров с системой подогрева, работающей до -40°C. В стандартное оснащение входят кондиционер, отопление и набор инструментов: мойка высокого давления, пылесос, компрессор, бензопила и топор.

Стоимость новинки не разглашается, но она превышает цену предыдущей модели XTR250, которая начиналась от 240 тысяч австралийских долларов. Интерес к Extreme 330 XTR6x6 проявляют как частные путешественники, так и профессиональные экспедиционные команды, ценящие надежность и технологичность. Изначально создававшийся под индивидуальный заказ, этот автодом теперь стал частью постоянной линейки бренда.

Extreme 330 XTR6x6 — это инструмент для тех, кто ищет новые горизонты без компромиссов. В эпоху, когда автономность и связь стали ключевыми, подобные решения определяют будущее экспедиционных путешествий и отдыха на колесах.

Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Ставрополь Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться