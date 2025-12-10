Классический Defender V8 теперь можно сделать похожим на Octa – эксклюзивные цвета и интерьер

10 декабря 2025, 20:28
Land Rover Classic предлагает превратить Defender V8 в стиль Octa за внушительную сумму
Самый заметный и экстремальный Defender Octa появился чуть больше года назад и сразу занял вершину модельного ряда. Однако любовь к классической версии Defender никуда не делась. Теперь у поклонников старых британских внедорожников появился шанс придать своему автомобилю современный облик, вдохновленный новой Octa.
Отделение Land Rover Classic, занимающееся реставрацией и индивидуализацией легендарных Defender, запустило уникальную программу. Владельцы классических Defender V8 теперь могут заказать для своих автомобилей полное стилистическое и техническое перевоплощение в духе флагманской модели Octa.
Ключевым элементом программы стал эксклюзивный выбор окраски. Клиентам доступна как фирменная палитра Octa, включающая оттенок Petra Copper, Faroe Green, Sargasso Blue, Narvik Black и Patagonia White, так и другие цвета из каталога марки. Все они могут быть выполнены как в глянце, так и в интенсивно матовом варианте, имитирующем защитную пленку. На эту кропотливую работу у специалистов уходит около 300 часов. Внешний образ дополнят черная глянцевая решетка радиатора и карбоновая надпись на капоте.
Не менее богатые возможности предлагаются для оформления салона. В отделке используются новые цвета премиального материала Ultrafabrics, которые можно комбинировать с кожей классических оттенков. Все материалы вручную наносятся на спортивные сиденья Recaro с подогревом. Клиент также самостоятельно определяет цветовую схему для руля, элементов управления, панели приборов, потолка и дверных карт.
Однако программа предполагает не только косметические изменения, но и глубокую техническую модернизацию. Каждый автомобиль оснащается 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 405 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF со спортивным режимом, а также доработанной подвеской, рулевым управлением и тормозной системой.
Стать владельцем такого эксклюзивного Defender можно, предоставив специалистам Land Rover Classic свой автомобиль. Тем, у кого его нет, компания предложит полностью восстановленный и модернизированный экземпляр 2012–2016 годов выпуска.
Стоимость проекта начинается от 190 тысяч фунтов стерлингов (около 19,6 миллионов рублей по текущему курсу). Эта сумма значительно превышает цену нового Defender Octa, однако включает в себя не просто тюнинг, а комплексную реставрацию и модернизацию, которая превращает классический внедорожник в современный автомобиль с уникальным характером.
