Перерождение легенды: как Land Rover Defender 110 превратили в автономный кемпер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 марта 2026, 13:21

Land Rover Defender 110 с новым мотором: кемпер для настоящих путешественников

Land Rover Defender 110 с новым мотором: кемпер для настоящих путешественников

Перерождение легенды: как Land Rover Defender 110 превратили в автономный кемпер

Land Rover Defender 110 с новым мотором: кемпер для настоящих путешественников

Land Rover Defender 110 в версии кемпер с замененным двигателем - не просто очередная модификация, а пример того, как современные технологии и индивидуальный подход меняют представление о путешествиях. Почему такие проекты становятся все более востребованными и что отличает их от стандартных решений - разбираемся в деталях.

Land Rover Defender 110 в версии кемпер с замененным двигателем - не просто очередная модификация, а пример того, как современные технологии и индивидуальный подход меняют представление о путешествиях. Почему такие проекты становятся все более востребованными и что отличает их от стандартных решений - разбираемся в деталях.

Сегодня рынок домов на колесах переживает настоящий бум. Символом этого тренда становится Land Rover Defender 110, превращенный в полноценный кемпер с новым двигателем. Такой автомобиль — это не просто средство передвижения, а настоящий инструмент для приключений, где важна не только проходимость, но и комфорт на любой дороге. В то время как стандартные кемперы часто ограничены в своих возможностях, подобные проекты открывают новые горизонты для автотуристов.

Особенность этой переделки заключается не только в выборе классической платформы Defender 110, но и в грамотной замене силового агрегата. Новый двигатель обеспечивает надежность и запас мощности, что критически важно для длительных экспедиций вдали от цивилизации. Внутри кемпера оборудован весь необходимый набор для автономной жизни: спальные места, мини-кухня, системы хранения и даже компактная душевая. Такой подход позволяет не выбирать между комфортом и проходимостью, отправляясь по самым необычным маршрутам.

Фото: Fj62lovr / Bring a Trailer

Интересно, что концепция проектов на базе внедорожников становится все более популярной не только среди энтузиастов, но и у тех, кто ищет альтернативу стандартным решениям. Как показывает опыт владельцев, грамотно переоборудованный кемпер на базе Defender превращается в полноценный дом на колесах, не уступающий по степени комфорта стационарным моделям. Кстати, похожий подход к созданию настоящего жилья можно увидеть и на примере Mercedes-Benz Sprinter, который становится уютным автодомом для постоянного проживания.

В условиях роста интереса к самостоятельным путешествиям и экспедициям по России и за ее пределами такие проекты становятся не просто хобби, а настоящим стилем жизни. Defender 110 с новым мотором и продуманной начинкой — это не только надежность, но и свобода выбора маршрута, возможность уйти от стандартных туристических троп и открыть для себя новые места. В ближайшие годы можно ожидать, что спрос на подобные решения будет только расти, а мастера и производители продолжат удивлять новыми техническими решениями и дизайнерскими идеями.

Упомянутые марки: Land Rover
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ленд Ровер

Похожие материалы Ленд Ровер

Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Магнитогорск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться