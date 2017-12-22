22 декабря 2017, 17:09
Land Rover Defender будет оснащаться электрическим двигателем
Land Rover продолжает активную работу над своим внедорожником Defender. Автомобиль дебютирует в следующем году и, по некоторым данным, получит версию с электрическим мотором.
Land Rover Defender
Выпускается с 1983 г.
Отзывов: 2
В основу конструкции внедорожника легла алюминиевая платформа, схожая по конструкции с шасси Range Rover Sport и Discovery. От последней модели новинка получила независимую подвеску со стальными пружинами. Многие компоненты и технические решения позаимствованы у других актуальных моделей альянса Jaguar Land Rover.
В перспективе британцы намерены создать целое семейство Defender, в которое войдут 3-х и 5-дверные модификации с закрытыми и открытыми кузовам. Также предполагается создать топовую версию с роскошным оформлением экстерьера и салона, а также экстремальную модификацию для езды по полному бездорожью.
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12.09.2017, 20:33
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
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Комментарии пользователей
Тотров Хетаг22.12.2017 18:39
Выглядит очень интересно, а то что решили использовать электро-двигатель так это только + , ну и потребность современного рынка, чтобы быть впереди конкурентов, нужно предлагать лучшее! В итоге красивая машина получилась, надеюсь что в проходимости только прибавит!
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Отзывы по теме
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
а вот этот вид нааамного лучше, чем те квадратные концепты, прям такой компактный внедорожный рр. ждём, что там внутри ^_^
Я владею лучшим, по моему мнению, автомобилем для женщин. Пежо 207сс, 1.6 бензин, розовый цвет, складывающаяся крыша, купе. Машину пригонял из Европы мой муж, у нас таких не было. С первых дней все на нее обращают внимание, катаюсь уже третий год. По ремонту обычный француз, из специфичности только скажу ...
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