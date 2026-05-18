Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 14:04

Land Rover Defender OCTA: лимитированная версия с BMW V8 и уникальной подвеской

Эксклюзивный внедорожник с мотором от BMW и доработанным шасси: Чем уникален Land Rover Defender OCTA

Land Rover Defender OCTA - это не просто очередная модификация, а редкая версия с мощным двигателем BMW V8 и инновационной подвеской. Такой автомобиль способен удивить даже опытных автолюбителей и коллекционеров, ведь выпущено всего 1070 экземпляров.

Land Rover Defender OCTA — событие для рынка внедорожников, когда кажется, что производительность уже выжала максимум из платформы. Эта версия создана для тех, кто ценит не только проходимость, но и уникальность: OCTA — лимитированная серия, выпущенная в количестве всего 1070 экземпляров.

Главная особенность: под капотом установлен 4,4-литровый V8 от BMW с двумя турбинами — такой же, как у Range Rover Sport SV. Мощность — 635 л.с., крутящий момент — 750 Нм, а при активации Dynamic Launch Mode становится доступно до 800 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Для внедорожника такие показатели выглядят впечатляюще.

Однако OCTA — это не только про скорость. Здесь предусмотрена подвеска 6D Dynamics, аналогичная системам Range Rover, где активные амортизаторы объединены в гидравлический контур. Такая конструкция сводит к минимуму крены и клевки при маневрах и торможениях, обеспечивая максимально стабильное поведение автомобиля на дороге и за её пределами. Дорожный просвет увеличен на 28 мм, а глубина преодолеваемого брода — до 319 мм, что позволяет уверенно двигаться по сложным участкам. Колея расширена на 68 мм, колёсные арки стали заметно шире — это сразу бросается в глаза.

В OCTA изменены настройки рулевого управления, установлены тормоза Brembo с передними дисками диаметром 400 мм, 20-дюймовые колёсные диски и внедорожные шины диаметром 33 дюйма. Такой набор делает Defender OCTA не только быстрым, но и хорошо подготовленным к сложным условиям эксплуатации.

Выпуск ограничен — всего 1070 машин, что автоматически превращает OCTA в предмет коллекционирования. Для российского рынка это может быть особенно интересно: редкие внедорожники с мощными моторами традиционно пользуются спросом у энтузиастов и коллекционеров. К тому же сочетание британского шасси и немецкого двигателя выглядит как удачный симбиоз для тех, кто ищет неординарные решения.

Land Rover Defender — один из самых узнаваемых внедорожников в мире, а его современная версия давно ушла от спартанского прошлого. Модификация OCTA доказывает, что даже в эпоху универсальных кроссоверов есть место для по-настоящему красивых и мощных машин. Судя по характеристикам, Defender OCTA способен конкурировать с топовыми спортивными внедорожниками, но при этом сохраняет внедорожный характер и харизму классической модели.

Упомянутые модели: Land Rover Defender (от 10 192 000 Р)
Упомянутые марки: Land Rover, BMW
Похожие материалы Ленд Ровер, БМВ

