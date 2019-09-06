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6 сентября 2019, 09:53

Land Rover Defender стартовал из Казахстана во Франкфурт

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Возрожденный внедорожник Land Rover Defender, безусловно, одна из самых ожидаемых премьер этого года. Поэтому неудивительно, что его появление решили красочно обставить. Компания объявила, что новый внедорожник стартовал из Чарынского каньона в Казахстане и уже мчится в сторону Германии.
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Британский автопроизводитель готовится представить возрожденный внедорожник Defender. Премьера состоится 10 ...
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Land Rover опубликовал видео, в котором профессиональный альпинист Кентон Кул ловко спускается по отвесной стене Каньона Чарын в Казахстане, садится во внедорожник и прокладывает маршрут до Германии, куда ему необходимо успеть добраться к 10 сентября. Ведь премьера нового «Дефендера» запланирована на ранее утро. Если свериться с картой, протяженность кратчайшего маршрута от казастанской «Долины Замков» до Франкфурта составляет 6 400 километров. Чтобы преодолеть такое расстояние потребуется не менее 75 часов.

Внешность нового Land Rover Defender уже не является полным секретом. В Сеть просочились фотографии довольно посредственного качества, сделанные на съемочной площадке нового эпизода Бондианы. Несмотря на серьезно изменившийся дизайн, автомобиль сохранил узнаваемые черты классической модели. Внедорожник предложат в трех версиях: с индексами 90, 110 и 130. Первой в продажу поступит «средняя» 110-ая.

По предварительной информации, в моторную гамму войдут 2,0- и 3,0-литровые дизельные моторы мощностью от 197 до 296 сил, а также бензиновые агрегаты аналогичного объема мощностью от 296 до 395 сил. Новый Defender обязательно получит цифровую панель приборов и большой сенсорный экран медиасистемы.


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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Лучшие рамные внедорожники 2019
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Олег
Тест-драйв Land Rover Defender: бог внедорожья
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
Lesovin
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Land Rover Defender стартовал из Казахстана во Франкфурт
{{material_127382}}Land Rover опубликовал видео, в котором профессиональный альпинист Кентон Кул ловко спускается по отвесной стене Каньона Чарын в Казахстане, садится во внедорожник и прокладывает маршрут до Германии, куда ему необходимо успеть добраться к 10 сентября. Ведь премьера нового «Дефендера» запланирована на ранее утро. Если свериться с картой, протяженность кратчайшего маршрута от казастанской «Долины Замков» до Франкфурта составляет 6 400 километров. Чтобы преодолеть такое расстояние потребуется не менее 75 часов.Внешность нового Land Rover Defender уже не является полным секретом. В Сеть просочились фотографии довольно посредственного качества, сделанные на съемочной площадке нового эпизода Бондианы. Несмотря на серьезно изменившийся дизайн, автомобиль сохранил узнаваемые черты классической модели. Внедорожник предложат в трех версиях: с индексами 90, 110 и 130. Первой в продажу поступит «средняя» 110-ая.По предварительной информации, в моторную гамму войдут 2,0- и 3,0-литровые дизельные моторы мощностью от 197 до 296 сил, а также бензиновые агрегаты аналогичного объема мощностью от 296 до 395 сил. Новый Defender обязательно получит цифровую панель приборов и большой сенсорный экран медиасистемы.
2019-09-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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