6 сентября 2019, 09:53
Land Rover Defender стартовал из Казахстана во Франкфурт
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Возрожденный внедорожник Land Rover Defender, безусловно, одна из самых ожидаемых премьер этого года. Поэтому неудивительно, что его появление решили красочно обставить. Компания объявила, что новый внедорожник стартовал из Чарынского каньона в Казахстане и уже мчится в сторону Германии.
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Внешность нового Land Rover Defender уже не является полным секретом. В Сеть просочились фотографии довольно посредственного качества, сделанные на съемочной площадке нового эпизода Бондианы. Несмотря на серьезно изменившийся дизайн, автомобиль сохранил узнаваемые черты классической модели. Внедорожник предложат в трех версиях: с индексами 90, 110 и 130. Первой в продажу поступит «средняя» 110-ая.
По предварительной информации, в моторную гамму войдут 2,0- и 3,0-литровые дизельные моторы мощностью от 197 до 296 сил, а также бензиновые агрегаты аналогичного объема мощностью от 296 до 395 сил. Новый Defender обязательно получит цифровую панель приборов и большой сенсорный экран медиасистемы.
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Отзывы по теме
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
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