14 июня 2018, 10:31

У Land Rover Discovery появятся новые моторы

Компания Jaguar Land Rover (JLR) рассказала о внедорожнике Land Rover Discovery 2019 модельного года. Автомобиль получит новый дизель V6 для Европы и одну «турбочетверку» для России, а также расширенный список опций.
^
  У Land Rover Discovery появятся новые моторы Land Rover Discovery У Land Rover Discovery появятся новые моторы Land Rover Discovery У Land Rover Discovery появятся новые моторы Land Rover Discovery У Land Rover Discovery появятся новые моторы
4
фото
  
Land Rover Discovery HSE Luxury 3.0d AT 4x4
3 л, 249 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 8.1 с, 209 км/ч
4970 x 2073 x 1846 мм
полный
ДТ, 7.2 л на 100 км
5 654 000 руб
Все характеристики
До недавнего времени 7-местный Discovery предлагался в России только с шестицилиндровыми двигателями, а турбированные «четверки» были доступны исключительно на европейском рынке. Теперь российские дилеры Land Rover начали принимать заказы на версию Discovery Si4 с 2-литровым бензиновым двигателем Ingenium мощностью 300 лошадиных сил, работающим в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Такой внедорожник доступен в четырех комплектациях. Стоимость базовой S начинается от 3 974 000 рублей, а топовой HSE Luxury – от 5 589 000 рублей.

В Европе новая дизельная версия SDV6 пришла на смену прежней TDV6. Она оснащается 3-литровой дизельной битурбо «шестеркой», форсированной с 258 до 306 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент при этом увеличился с 600 до 700 Нм. Улучшилась и динамика. Разгон с места до 100 км/ч теперь занимает 7,5 секунд или на 0,6 секунды быстрее, чем раньше. В Германии цены на новую модификацию SDV6 стартуют с отметки в 67 000 евро. В нашей стране пока предлагается прежняя версия TDV6 по цене от 4,2 млн рублей. При этом мощность двигателя, наоборот, снижена с 258 до 249 л.с. Налог ниже, спрос выше.

Кроме того, Land Rover Discovery 2019 модельного года обзаведется адаптивным круиз-контролем и системой помощи при высадке пассажиров Clear Exit Monitor. В случае остановки, электронные датчики просканируют пространство и предупредят водителя и пассажиров о приближающихся сзади объектах – автомобилях, мотоциклах или велосипедах. При обнаружении помехи на двери загорается предупреждающий индикатор. Аналогичной системой оснащаются кроссоверы Jaguar I-Pace.
Купить авто Ленд Ровер Дискавери, Дисковери
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Land Rover Discovery
печка на ленд ровере дискайвери3 греет только пассажирскую сторону а водительская дует холодный воздух почему не знаю
руслан
Уильям и Кейт Миддлтон совершили экскурсию на завод Jaguar Land Rover
Как Елизавета II была преданна Лэнд Роверу, так и ее внук продолжает традицию. Видимо, не просто так говорят, что машины качественные и надежные
Алексей
Jaguar Land Rover готовит линейку «заряженных» внедорожников
Круто, что один концерн всё ещё понимает, что значит "внедорожник" и поддерживает это направление. И система terrain response 1 была крутой, теперь надо будет опробовать вторую версию. ЖДУ!
G1317Avec
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Land Rover Автомудрость Land Rover АвтоПитер Land Rover Дизайн и тюнинг Land Rover Новинки и концепт кары Land Rover Новости и акции автосалонов Land Rover Автосалоны и дилеры марки Land Rover Аренда и прокат авто марки Land Rover Автоклубы и форумы автозавчастей марки Land Rover Автосервисы и магазины автозапчастей марки Land Rover
Главные материалы
Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое
Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Land Rover Discovery
Объявления о продаже Land Rover Discovery
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
У Land Rover Discovery появятся новые моторы
{{params_58017}}До недавнего времени 7-местный Discovery предлагался в России только с шестицилиндровыми двигателями, а турбированные «четверки» были доступны исключительно на европейском рынке. Теперь российские дилеры Land Rover начали принимать заказы на версию Discovery Si4 с 2-литровым бензиновым двигателем Ingenium мощностью 300 лошадиных сил, работающим в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Такой внедорожник доступен в четырех комплектациях. Стоимость базовой S начинается от 3 974 000 рублей, а топовой HSE Luxury – от 5 589 000 рублей.В Европе новая дизельная версия SDV6 пришла на смену прежней TDV6. Она оснащается 3-литровой дизельной битурбо «шестеркой», форсированной с 258 до 306 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент при этом увеличился с 600 до 700 Нм. Улучшилась и динамика. Разгон с места до 100 км/ч теперь занимает 7,5 секунд или на 0,6 секунды быстрее, чем раньше. В Германии цены на новую модификацию SDV6 стартуют с отметки в 67 000 евро. В нашей стране пока предлагается прежняя версия TDV6 по цене от 4,2 млн рублей. При этом мощность двигателя, наоборот, снижена с 258 до 249 л.с. Налог ниже, спрос выше.Кроме того, Land Rover Discovery 2019 модельного года обзаведется адаптивным круиз-контролем и системой помощи при высадке пассажиров Clear Exit Monitor. В случае остановки, электронные датчики просканируют пространство и предупредят водителя и пассажиров о приближающихся сзади объектах – автомобилях, мотоциклах или велосипедах. При обнаружении помехи на двери загорается предупреждающий индикатор. Аналогичной системой оснащаются кроссоверы Jaguar I-Pace.
2018-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Московская область Кемерово Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG