14 июня 2018, 10:31
У Land Rover Discovery появятся новые моторы
Компания Jaguar Land Rover (JLR) рассказала о внедорожнике Land Rover Discovery 2019 модельного года. Автомобиль получит новый дизель V6 для Европы и одну «турбочетверку» для России, а также расширенный список опций.
|Land Rover Discovery HSE Luxury 3.0d AT 4x4
|3 л, 249 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 8.1 с, 209 км/ч
|4970 x 2073 x 1846 мм
|полный
|ДТ, 7.2 л на 100 км
|5 654 000 руб
|Все характеристики
В Европе новая дизельная версия SDV6 пришла на смену прежней TDV6. Она оснащается 3-литровой дизельной битурбо «шестеркой», форсированной с 258 до 306 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент при этом увеличился с 600 до 700 Нм. Улучшилась и динамика. Разгон с места до 100 км/ч теперь занимает 7,5 секунд или на 0,6 секунды быстрее, чем раньше. В Германии цены на новую модификацию SDV6 стартуют с отметки в 67 000 евро. В нашей стране пока предлагается прежняя версия TDV6 по цене от 4,2 млн рублей. При этом мощность двигателя, наоборот, снижена с 258 до 249 л.с. Налог ниже, спрос выше.
Кроме того, Land Rover Discovery 2019 модельного года обзаведется адаптивным круиз-контролем и системой помощи при высадке пассажиров Clear Exit Monitor. В случае остановки, электронные датчики просканируют пространство и предупредят водителя и пассажиров о приближающихся сзади объектах – автомобилях, мотоциклах или велосипедах. При обнаружении помехи на двери загорается предупреждающий индикатор. Аналогичной системой оснащаются кроссоверы Jaguar I-Pace.
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печка на ленд ровере дискайвери3 греет только пассажирскую сторону а водительская дует холодный воздух почему не знаю
Как Елизавета II была преданна Лэнд Роверу, так и ее внук продолжает традицию. Видимо, не просто так говорят, что машины качественные и надежные
Круто, что один концерн всё ещё понимает, что значит "внедорожник" и поддерживает это направление. И система terrain response 1 была крутой, теперь надо будет опробовать вторую версию. ЖДУ!
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