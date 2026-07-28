Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 12:56

Land Rover Discovery Sport уходит с рынка: производство завершится в 2026 году

Land Rover Discovery Sport уходит с рынка: производство завершится в 2026 году

Конец эпохи: Land Rover Discovery Sport уходит с конвейера в декабре 2026 года — что придет на смену

Land Rover Discovery Sport уходит с рынка: производство завершится в 2026 году

Land Rover Discovery Sport, один из самых популярных компактных внедорожников последних лет, официально покидает конвейер. Решение связано с новыми требованиями безопасности в Европе и падением спроса. Что это значит для рынка и покупателей - разбираемся в деталях.

Land Rover Discovery Sport, один из самых популярных компактных внедорожников последних лет, официально покидает конвейер. Решение связано с новыми требованиями безопасности в Европе и падением спроса. Что это значит для рынка и покупателей - разбираемся в деталях.

Land Rover Discovery Sport, некогда лидер среди компактных внедорожников Jaguar Land Rover, официально завершит свой путь на конвейере в декабре 2026 года. Это решение стало одним из самых важных событий для европейского рынка внедорожников: модель, которая с 2015 года удерживала высокие позиции по продажам, теперь уступает место новым технологиям и требованиям.

Пик популярности Discovery Sport пришелся на 2016 год, когда дилеры реализовали более 122 тысяч автомобилей. Однако после рестайлинга 2019 года, несмотря на обновленную платформу и интерьер, вернуть прежний спрос не удалось. Продажи неуклонно снижались, и к 2025 году объем упал ниже 12 тысяч машин. Последний квартал показал крайне слабые результаты - всего 2 452 проданных автомобиля, что на 49,3% меньше, чем годом ранее. Discovery Sport оказался на последнем месте среди всех моделей Land Rover по объёму реализации.

Ключевой причиной ухода модели с рынка стал новый Общий регламент безопасности ЕС 2 (GSR2), который вступил в силу 7 июля 2026 года. Документ требует обязательного оснащения всех новых автомобилей современной системой безопасности: от реагирования на отвлечение водителя до системы торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов. Discovery Sport построен в старой архитектуре, и для соответствия новым стандартам потребовались бы масштабные и дорогостоящие доработки. Jaguar Land Rover посчитал такие инвестиции нецелесообразными, повторив шаг Porsche, который ранее ограничил выпуск бензинового Macan в Европу по указанным причинам.

Уже сейчас заказы на Discovery Sport закрыты во Франции, Германии и Испании. В Великобритании модель все еще доступна, но с ограничениями, а в США дилеры распродают остатки складских запасов. После завершения выпуска, производственная линия завода Halewood будет переориентирована на выпуск новых моделей на электрифицированной платформе EMA (Electrified Modular Architecture). Это отражение общей тенденции в области электрификации и уже существующих стандартов безопасности в Европе.

Интересно, что Range Rover Evoque, построенный на той же платформе, пока остается в линейке. В ближайшем будущем появление нового Land Rover Defender Sport не ожидается. Как отмечают эксперты, подобные перемены уже не редкость: например, уход классических премиальных брендов обсуждался в материале о виртуальном проекте Lincoln Mark IX на базе Ford Mustang .

После ухода Discovery Sport завод Halewood сосредоточится на выпуске электрифицированных моделей, рынок компактных внедорожников ждет очередная волна обновлений. Важно отметить, что ужесточение европейских стандартов безопасности влияет не только на ассортимент, но и на стоимость автомобилей, а также на направление развития брендов в целом.

Упомянутые модели: Land Rover Discovery Sport (от 2 852 000 Р)
Упомянутые марки: Land Rover, Jaguar, Porsche
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