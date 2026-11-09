Откажутся от бюджетных моделей: сколько будет стоить самый доступный Range Rover?

Сворачивают производство легенд: почему Land Rover убивает Evoque и Velar?

За первое десятилетие Evoque разошелся почти миллионным тиражом, но Land Rover намерен убрать его вместе с Velar. Начальной моделью семейства должен стать Range Rover GT. Компания уже говорит об интересе покупателей.

За первое десятилетие Evoque разошелся почти миллионным тиражом, но Land Rover намерен убрать его вместе с Velar. Начальной моделью семейства должен стать Range Rover GT. Компания уже говорит об интересе покупателей.

Почти миллион машин Evoque разошелся по миру за первое десятилетие модели, сделав ее одной из самых успешных у марки. Jaguar Land Rover завершит производство Evoque и Velar в середине 2027 года, когда заводы перейдут на выпуск автомобилей следующего поколения. Прямых преемников у кроссоверов не будет. Однако управляющий директор Range Rover Мартин Лимперт сообщил, что на отдельных рынках, где сохраняется спрос, обе модели планируют продавать в течение всего 2027 года.

Решение вписывается в курс на более дорогой и премиальный Range Rover. По данным Autocar, вместо двух нынешних моделей бренд предложит Range Rover GT, наиболее ориентированный на асфальт автомобиль семейства. Он станет новой входной моделью линейки Range Rover, но не ценовым преемником Evoque: стартовую цену GT оценивают примерно в £90 тыс., а для электрической версии в публикациях называют сумму около £100 тыс.

Как сообщает Autonews со ссылкой на Autocar, GT планируют выпускать на заводе JLR в Хэлувуде, где сейчас делают Evoque и Discovery Sport. Выход модели намечен на начало 2027 года. GT построят на электрически ориентированной архитектуре EMA. Сначала появится полностью электрическая версия, позже ожидаются варианты с двигателями внутреннего сгорания, включая гибридные силовые установки. В производственную программу Halewood также войдет новая модель семейства Defender.

После ухода Evoque и Velar основу линейки Range Rover составят GT и Range Rover Sport. Полноразмерный Range Rover останется в семействе. Другие заводские программы JLR распределены между предприятиями: в Солихалле продолжат выпуск Range Rover и Range Rover Sport, а также будут готовить будущий Jaguar Type 01.

Land Rover рассчитывает сохранить позиции в более доступных сегментах за счет моделей Discovery. Компактный Defender также рассматривается как возможный вариант, но его разработку пока не подтвердили. Опыту эксплуатации внедорожника с большим пробегом посвящен разбор Land Rover Discovery.

Уходящие модели показали разные результаты. Velar не добился значительного спроса, тогда как Evoque в отдельные годы обеспечивал более трети общих продаж Land Rover и получил несколько международных отраслевых наград. Velar дебютировал в 2017 году. К завершению производства обе модели пройдут обычный продуктовый цикл.

Компания уже отмечает интерес к GT. По ее оценке, до 80% потенциальных покупателей новинки сейчас владеют автомобилями других марок. Так GT займет начальное место в линейке Range Rover, хотя ориентировочная цена выводит его в более дорогой премиальный сегмент.

Ранее сообщалось, что Jaguar Land Rover планирует сократить около 4 тыс. сотрудников по всему миру и уменьшить расходы на £1,7 млрд ($2,3 млрд), чтобы сделать бизнес устойчивее.