Свежие рендеры и слухи о третьем поколении Freelander: каким может стать компактный внедорожник Land Rover

Land Rover готовит возвращение Freelander: новая генерация и неожиданные детали

Британский бренд Land Rover может вернуть легендарное имя Freelander в виде нового кроссовера. Эксперты обсуждают дизайн, платформу и возможное сотрудничество с китайской Chery. Почему эта новость важна для рынка и поклонников марки - в нашем материале.

Возвращение имени Freelander в линейку Land Rover в 2026 году может стать событием, способным изменить расстановку сил на рынке компактных внедорожников. Несмотря на консервативный имидж, британский бренд активно экспериментирует с дизайном и партнерствами, поэтому слухи о третьем поколении модели выглядят вполне логично на фоне растущего интереса к брутальным, но компактным автомобилям.

Согласно свежим рендерам, новый Freelander сохранит узнаваемую «коробчатую» форму, став заметно компактнее Defender. Дизайн отсылает к первому поколению модели скрытыми стойками кузова и массивными зеркалами, но при этом вдохновлен современным языком стиля: агрессивная передняя часть с узкими фарами, хромированный бампер и боковое открывание задней двери подчеркивают его характер.

Главной технической интригой станет платформа, которую Land Rover разрабатывает совместно с компанией Chery. Использование архитектуры E0X и доступ к производственным мощностям в Китае позволят снизить затраты и ускорить вывод модели на рынок, при этом новинка, вероятно, получит не только традиционные, но и гибридные или полностью электрические версии.

Возвращение имени с богатой историей, под которым с 1997 по 2015 год выпускался один из самых популярных внедорожников в классе, является сильным маркетинговым ходом. Ностальгия по модели, ставшей первой с несущим кузовом, в сочетании с современными технологиями может помочь новинке выделиться среди насыщенных предложений рынка.

Успех нового Freelander будет зависеть от способности Land Rover сохранить баланс между узнаваемым стилем, настоящей проходимостью и технологичностью. Если бренду удастся интегрировать современные решения в классическую структуру компактного внедорожника по доступной цене, модель имеет все шансы стать хитом в Европе и на других рынках.

Официальных сроков премьеры и технических характеристик пока нет, но интерес к проекту уже огромен. В условиях жесткой конкуренции именно это возвращение может стать новым этапом в истории Land Rover, подарив рынку один из самых обсуждаемых автомобильных дебютов ближайших лет.