Свежие рендеры и слухи о третьем поколении Freelander: каким может стать компактный внедорожник Land Rover

13 февраля 2026, 19:41
Land Rover готовит возвращение Freelander: новая генерация и неожиданные детали
Land Rover готовит возвращение Freelander: новая генерация и неожиданные детали
Британский бренд Land Rover может вернуть легендарное имя Freelander в виде нового кроссовера. Эксперты обсуждают дизайн, платформу и возможное сотрудничество с китайской Chery. Почему эта новость важна для рынка и поклонников марки - в нашем материале.
Возвращение имени Freelander в линейку Land Rover в 2026 году может стать событием, способным изменить расстановку сил на рынке компактных внедорожников. Несмотря на консервативный имидж, британский бренд активно экспериментирует с дизайном и партнерствами, поэтому слухи о третьем поколении модели выглядят вполне логично на фоне растущего интереса к брутальным, но компактным автомобилям.
Согласно свежим рендерам, новый Freelander сохранит узнаваемую «коробчатую» форму, став заметно компактнее Defender. Дизайн отсылает к первому поколению модели скрытыми стойками кузова и массивными зеркалами, но при этом вдохновлен современным языком стиля: агрессивная передняя часть с узкими фарами, хромированный бампер и боковое открывание задней двери подчеркивают его характер.
Главной технической интригой станет платформа, которую Land Rover разрабатывает совместно с компанией Chery. Использование архитектуры E0X и доступ к производственным мощностям в Китае позволят снизить затраты и ускорить вывод модели на рынок, при этом новинка, вероятно, получит не только традиционные, но и гибридные или полностью электрические версии.
Возвращение имени с богатой историей, под которым с 1997 по 2015 год выпускался один из самых популярных внедорожников в классе, является сильным маркетинговым ходом. Ностальгия по модели, ставшей первой с несущим кузовом, в сочетании с современными технологиями может помочь новинке выделиться среди насыщенных предложений рынка.
Успех нового Freelander будет зависеть от способности Land Rover сохранить баланс между узнаваемым стилем, настоящей проходимостью и технологичностью. Если бренду удастся интегрировать современные решения в классическую структуру компактного внедорожника по доступной цене, модель имеет все шансы стать хитом в Европе и на других рынках.
Официальных сроков премьеры и технических характеристик пока нет, но интерес к проекту уже огромен. В условиях жесткой конкуренции именно это возвращение может стать новым этапом в истории Land Rover, подарив рынку один из самых обсуждаемых автомобильных дебютов ближайших лет.
Похожие материалы Ленд Ровер, Чери
-
30.01.2026, 08:04
Сравнение новой Lada Niva Travel и подержанных кроссоверов: что выгоднее в 2026 году
Lada Niva Travel после рестайлинга вышла с новым двигателем и современными фарами, но за те же деньги можно рассмотреть подержанные Renault Duster, Land Rover Freelander II или Subaru Forester. Эксперты сравнили плюсы и минусы каждого варианта.Читать далее
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 12:25
Honda CB1000F Bol d’Or 2: возвращение к ретро-дизайну в современном исполнении
В мире кастомных мотоциклов редко встречаются проекты, которые так смело обращаются к прошлому. Японская компания Plot Japan решила переосмыслить Honda CB1000F, вдохновившись эстетикой 80-х. Почему этот подход вызвал интерес у экспертов и поклонников ретро?Читать далее
-
15.02.2026, 10:58
4WD и AWD: как выбрать подходящую систему полного привода для разных дорог
Полный привод помогает справиться со сложной дорогой. Но не все системы одинаковы. Различия между 4WD и AWD могут удивить. Выбор зависит от ваших задач и стиля вождения.Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
Похожие материалы Ленд Ровер, Чери
-
30.01.2026, 08:04
Сравнение новой Lada Niva Travel и подержанных кроссоверов: что выгоднее в 2026 году
Lada Niva Travel после рестайлинга вышла с новым двигателем и современными фарами, но за те же деньги можно рассмотреть подержанные Renault Duster, Land Rover Freelander II или Subaru Forester. Эксперты сравнили плюсы и минусы каждого варианта.Читать далее
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 12:25
Honda CB1000F Bol d’Or 2: возвращение к ретро-дизайну в современном исполнении
В мире кастомных мотоциклов редко встречаются проекты, которые так смело обращаются к прошлому. Японская компания Plot Japan решила переосмыслить Honda CB1000F, вдохновившись эстетикой 80-х. Почему этот подход вызвал интерес у экспертов и поклонников ретро?Читать далее
-
15.02.2026, 10:58
4WD и AWD: как выбрать подходящую систему полного привода для разных дорог
Полный привод помогает справиться со сложной дорогой. Но не все системы одинаковы. Различия между 4WD и AWD могут удивить. Выбор зависит от ваших задач и стиля вождения.Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее