Land Rover и Jeep теперь партнёры? Грядёт революция на рынке внедорожников

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 11:51

Land Rover и Jeep обсуждают запуск совместных внедорожников для США

Land Rover и Jeep обсуждают запуск совместных внедорожников для США

Land Rover и Jeep теперь партнёры? Грядёт революция на рынке внедорожников

Land Rover и Jeep обсуждают запуск совместных внедорожников для США

Stellantis и Jaguar Land Rover подписали меморандум о возможном выпуске новых внедорожников для американского рынка. Мало кто знает, что это может изменить баланс сил среди премиальных брендов. Какие выгоды получат обе стороны и что это значит для покупателей - объяснил эксперт. Не прошли мимо и детали о локализации производства: что грозит ценам и ассортименту, если проект стартует.

Stellantis и Jaguar Land Rover подписали меморандум о возможном выпуске новых внедорожников для американского рынка. Мало кто знает, что это может изменить баланс сил среди премиальных брендов. Какие выгоды получат обе стороны и что это значит для покупателей - объяснил эксперт. Не прошли мимо и детали о локализации производства: что грозит ценам и ассортименту, если проект стартует.

Для российских автолюбителей новость о возможном альянсе Land Rover и Jeep может стать настоящим сюрпризом: речь идет о запуске совместного производства внедорожников, ориентированных на рынок США. Такой шаг способен не только изменить расстановку сил среди мировых брендов, но и повлиять на доступность и стоимость премиальных моделей в будущем.

Stellantis и Jaguar Land Rover сделали первый шаг к сотрудничеству, подписав меморандум о взаимопонимании. Документ пока не обязывает стороны к конкретным действиям, но уже сейчас ясно: компании рассматривают возможность совместной разработки новых внедорожников, которые будут выпускаться исключительно для американских покупателей. Это означает, что Land Rover может стать партнером своего прямого конкурента - Jeep, входящего в структуру Stellantis.

Глава Stellantis отметил, что потенциальное соглашение принесет выгоду обеим компаниям. С одной стороны, Land Rover получит доступ к производственным мощностям Jeep в США, что позволит локализовать выпуск и снизить издержки на логистику и таможенные пошлины. Сейчас Jaguar Land Rover вынужден ввозить автомобили из-за рубежа, что сказывается на конечной цене для потребителя. С другой стороны, Stellantis может воспользоваться новыми технологическими решениями Jaguar, например, недавно представленной платформой для премиальных электромобилей. Это открывает перспективы для будущих моделей Maserati или Alfa Romeo на базе британских разработок.

Руководитель Jaguar Land Rover подчеркнул, что сделка полностью вписывается в долгосрочную стратегию компании по укреплению позиций на американском рынке. По его словам, альянс позволит британскому бренду стать ближе к своим клиентам за океаном и повысить конкурентоспособность. При этом обе стороны заверили, что не планируют отказываться от уже популярных моделей, а новые проекты будут дополнять существующую линейку.

Интересно, что подобные альянсы становятся все более частым явлением на мировом авторынке. Как показал недавний анализ, опубликованный в материале о лидерах продаж новых авто в России, тенденция к объединению усилий между крупными брендами позволяет быстрее реагировать на изменения спроса и внедрять инновации.

По информации Авто Mail, сейчас Land Rover активно работает над новой версией Defender, которая, по слухам, может стать самой мощной в истории модели. В то же время, эксперты отмечают: наибольшую выгоду от коллаборации получит именно британская сторона, ведь локализация производства в США откроет прямой путь к снижению цен и расширению ассортимента. Для Stellantis же интерес представляет технологическая база Jaguar Land Rover, особенно в части электромобилей. Важно добавить, что подобные партнерства могут стать ключевым трендом ближайших лет, учитывая растущую конкуренцию и ужесточение требований к экологичности автомобилей.

В целом, если проект получит развитие, американский рынок может увидеть совершенно новые внедорожники, сочетающие лучшие черты Land Rover и Jeep. Для российских покупателей это может означать появление новых интересных моделей в будущем, а также изменение ценовой политики на премиальные внедорожники. Следить за развитием ситуации стоит уже сейчас, ведь подобные альянсы способны изменить привычный расклад сил на мировом рынке.

Упомянутые марки: Land Rover, Jeep
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ленд Ровер, Джип

Похожие материалы Ленд Ровер, Джип

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Магнитогорск Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться