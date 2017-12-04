4 декабря 2017, 11:43

Land Rover испытывает Defender 2018 модельного года

Внедорожник следующей генерации построен на абсолютно новой алюминиевой платформе. Премьера состоится в следующем году, сразу после неё начнутся продажи. По заявлению представителя компании-производителя, в дальнейшем модель разрастётся в целое семейство.
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Land Rover испытывает Defender 2018 модельного года Land Rover Defender
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Первые шпионские снимки «мула» опубликовало британское автоиздание Auto Express. На фотографиях под укороченным кузовом Range Rover, скрываются агрегаты следующего «Дефендера». Обозреватели предполагают, что компания тестирует трёхдверную модификацию хотя для испытаний выбран пятидверный кузов.

По инсайдерской информации, в основу конструкции внедорожника легла алюминиевая платформа, схожая по конструкции с шасси Range Rover Sport и Discovery. От последней модели новинка получила независимую подвеску со стальными пружинами. Многие компоненты и технические решения позаимствованы у других актуальных моделей альянса Jaguar Land Rover.

Ранее сообщалось, что в моторную линейку новинки войдут бензиновые и дизельные турбированные  4-цилиндровые агрегаты рабочим объёмом 2 литра, а также 3-литровые атмосферные V6.

В перспективе британцы намерены создать целое семейство Defender, в которое войдут 3-х и 5-дверные модификации с закрытыми и открытыми кузовами, топовая версия с роскошным оформлением экстерьера и салона, а также экстремальная модификация для езды по совсем уж «убитым» дорогам или полному бездорожью.
Новинки и концепт кары Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер Дефендер 110

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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Я владею лучшим, по моему мнению, автомобилем для женщин. Пежо 207сс, 1.6 бензин, розовый цвет, складывающаяся крыша, купе. Машину пригонял из Европы мой муж, у нас таких не было. С первых дней все на нее обращают внимание, катаюсь уже третий год. По ремонту обычный француз, из специфичности только скажу ...
Марта
Jaguar Land Rover готовит линейку «заряженных» внедорожников
Круто, что один концерн всё ещё понимает, что значит "внедорожник" и поддерживает это направление. И система terrain response 1 была крутой, теперь надо будет опробовать вторую версию. ЖДУ!
G1317Avec
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Land Rover испытывает Defender 2018 модельного года
{{material_119830}}Первые шпионские снимки «мула» опубликовало британское автоиздание Auto Express. На фотографиях под укороченным кузовом Range Rover, скрываются агрегаты следующего «Дефендера». Обозреватели предполагают, что компания тестирует трёхдверную модификацию хотя для испытаний выбран пятидверный кузов.По инсайдерской информации, в основу конструкции внедорожника легла алюминиевая платформа, схожая по конструкции с шасси Range Rover Sport и Discovery. От последней модели новинка получила независимую подвеску со стальными пружинами. Многие компоненты и технические решения позаимствованы у других актуальных моделей альянса Jaguar Land Rover.Ранее сообщалось, что в моторную линейку новинки войдут бензиновые и дизельные турбированные  4-цилиндровые агрегаты рабочим объёмом 2 литра, а также 3-литровые атмосферные V6.В перспективе британцы намерены создать целое семейство Defender, в которое войдут 3-х и 5-дверные модификации с закрытыми и открытыми кузовами, топовая версия с роскошным оформлением экстерьера и салона, а также экстремальная модификация для езды по совсем уж «убитым» дорогам или полному бездорожью.
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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