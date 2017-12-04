4 декабря 2017, 11:43
Land Rover испытывает Defender 2018 модельного года
Внедорожник следующей генерации построен на абсолютно новой алюминиевой платформе. Премьера состоится в следующем году, сразу после неё начнутся продажи. По заявлению представителя компании-производителя, в дальнейшем модель разрастётся в целое семейство.
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По инсайдерской информации, в основу конструкции внедорожника легла алюминиевая платформа, схожая по конструкции с шасси Range Rover Sport и Discovery. От последней модели новинка получила независимую подвеску со стальными пружинами. Многие компоненты и технические решения позаимствованы у других актуальных моделей альянса Jaguar Land Rover.
Ранее сообщалось, что в моторную линейку новинки войдут бензиновые и дизельные турбированные 4-цилиндровые агрегаты рабочим объёмом 2 литра, а также 3-литровые атмосферные V6.
В перспективе британцы намерены создать целое семейство Defender, в которое войдут 3-х и 5-дверные модификации с закрытыми и открытыми кузовами, топовая версия с роскошным оформлением экстерьера и салона, а также экстремальная модификация для езды по совсем уж «убитым» дорогам или полному бездорожью.
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12.09.2017, 20:33
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
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Я владею лучшим, по моему мнению, автомобилем для женщин. Пежо 207сс, 1.6 бензин, розовый цвет, складывающаяся крыша, купе. Машину пригонял из Европы мой муж, у нас таких не было. С первых дней все на нее обращают внимание, катаюсь уже третий год. По ремонту обычный француз, из специфичности только скажу ...
Круто, что один концерн всё ещё понимает, что значит "внедорожник" и поддерживает это направление. И система terrain response 1 была крутой, теперь надо будет опробовать вторую версию. ЖДУ!
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