19 декабря 2018, 13:33
Land Rover намекнул на скорую премьеру Defender
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Компания Land Rover опубликовала очередной тизер возрожденного внедорожника Defender. В подписи к снимку автомобиля, затянутого в плотную камуфляжную пленку, говорится: «Не разворачивать до 2019 года» (Do not unwrap until 2019).
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Что известно о новом Land Rover Defender? Внедорожник построят на модульной платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture). Она же лежит в основе нынешнего Discovery. Автомобиль получит версию с укороченной колесной базой (индекс 90) и с удлиненной для 5-дверных модификаций (индекс 110). Внедорожные характеристики обещают сохранить на прежнем высоком уровне.
В моторную гамму войдут 2,0-литровые бензиновые и дизельные агрегаты семейства Ingenium. Коробка — скорее всего, 8-диапазонный «автомат». Будут и гибридные версии. Выпускать новые Land Rover Defender планируют на заводе в Нитре (Словакия). Продажи стартуют в 2020 году.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Нереальная мощь в классической оболочке. Круто! Спрос среди автогурманов явно будет большим
Выглядит очень интересно, а то что решили использовать электро-двигатель так это только + , ну и потребность современного рынка, чтобы быть впереди конкурентов, нужно предлагать лучшее! В итоге красивая машина получилась, надеюсь что в проходимости только прибавит!
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