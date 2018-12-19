19 декабря 2018, 13:33

Land Rover намекнул на скорую премьеру Defender

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Компания Land Rover опубликовала очередной тизер возрожденного внедорожника Defender. В подписи к снимку автомобиля, затянутого в плотную камуфляжную пленку, говорится: «Не разворачивать до 2019 года» (Do not unwrap until 2019).
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  Land Rover намекнул на скорую премьеру Defender Land Rover Defender Land Rover намекнул на скорую премьеру Defender Land Rover Defender Land Rover намекнул на скорую премьеру Defender Land Rover Defender Land Rover намекнул на скорую премьеру Defender
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Кажется, Land Rover приготовил для всех новогодний подарок. Компания опубликовала фото-тизер, на котором изображен внедорожник выезжающий из фургона. Плотный слой камуфляжа не может скрыть фирменный квадратный силуэт легендарного «Дефендера». Подпись к снимку предупреждает, что не следует снимать «обертку» до 2019 года. Одновременно компания намекнула, что 27 декабря раскроет чуть больше информации о новинке.

Что известно о новом Land Rover Defender? Внедорожник построят на модульной платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture). Она же лежит в основе нынешнего Discovery. Автомобиль получит версию с укороченной колесной базой (индекс 90) и с удлиненной для 5-дверных модификаций (индекс 110). Внедорожные характеристики обещают сохранить на прежнем высоком уровне.

В моторную гамму войдут 2,0-литровые бензиновые и дизельные агрегаты семейства Ingenium. Коробка — скорее всего, 8-диапазонный «автомат». Будут и гибридные версии. Выпускать новые Land Rover Defender планируют на заводе в Нитре (Словакия). Продажи стартуют в 2020 году.

Новинки и концепт кары Ленд Ровер Дефендер 110
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Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Land Rover выпустил Defender в честь юбилея
Нереальная мощь в классической оболочке. Круто! Спрос среди автогурманов явно будет большим
Николай
Land Rover Defender будет оснащаться электрическим двигателем
Выглядит очень интересно, а то что решили использовать электро-двигатель так это только + , ну и потребность современного рынка, чтобы быть впереди конкурентов, нужно предлагать лучшее! В итоге красивая машина получилась, надеюсь что в проходимости только прибавит!
Тотров Хетаг
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Land Rover намекнул на скорую премьеру Defender
{{material_124657}}Кажется, Land Rover приготовил для всех новогодний подарок. Компания опубликовала фото-тизер, на котором изображен внедорожник выезжающий из фургона. Плотный слой камуфляжа не может скрыть фирменный квадратный силуэт легендарного «Дефендера». Подпись к снимку предупреждает, что не следует снимать «обертку» до 2019 года. Одновременно компания намекнула, что 27 декабря раскроет чуть больше информации о новинке.Что известно о новом Land Rover Defender? Внедорожник построят на модульной платформе MLA (Modular Longitudinal Architecture). Она же лежит в основе нынешнего Discovery. Автомобиль получит версию с укороченной колесной базой (индекс 90) и с удлиненной для 5-дверных модификаций (индекс 110). Внедорожные характеристики обещают сохранить на прежнем высоком уровне.В моторную гамму войдут 2,0-литровые бензиновые и дизельные агрегаты семейства Ingenium. Коробка — скорее всего, 8-диапазонный «автомат». Будут и гибридные версии. Выпускать новые Land Rover Defender планируют на заводе в Нитре (Словакия). Продажи стартуют в 2020 году.
2018-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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