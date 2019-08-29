29 августа 2019, 09:01
Land Rover опубликовал первый тизер нового Defender
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Фото: Land Rover
Британский автопроизводитель готовится представить возрожденный внедорожник Defender. Премьера состоится 10 сентября во Франкфурте. В преддверии возвращения легендарной модели Land Rover опубликовал первый официальный тизер.
Фото: Top Speed
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Премьера возрожденного внедорожника Land Rover Defender состоится в 2019 году. Сейчас автомобили проходят ...Читать далее
В июле Defender привезли на ежегодный фестиваль скорости в Гудвуд, где он продемонстрировал свои внедорожные возможности. За десятилетия существования на рынке Land Rover Defender зарекомендовал себя как один из самых надежных и проходимых внедорожников, доступных для широкой публики. В Land Rover уверены, что новый Defender станет достойным преемником легендарного семейства.
На опубликованном тизере запечатлена передняя часть нового Defender, демонстрирующая тонкую переднюю решетку с неизменным логотипом Land Rover слева, а также надпись «Defender», протянувшуюся по кромке капота. Как и положено внедорожнику, автомобиль покрыт плотным слоем грязи. Кстати, недавно новый Defender попал в объективы фотошпионов на съемочной площадке нового фильма о Джеймсе Бонде. Несмотря на плохое качество снимка видно, что внедорожник получил более округлые формы и выглядит современнее по сравнению с Defender предыдущего поколения.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
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