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29 августа 2019, 09:01

Land Rover опубликовал первый тизер нового Defender

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Фото: Land Rover
Британский автопроизводитель готовится представить возрожденный внедорожник Defender. Премьера состоится 10 сентября во Франкфурте. В преддверии возвращения легендарной модели Land Rover опубликовал первый официальный тизер.
Land Rover опубликовал первый тизер нового Defender

Фото: Top Speed

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Премьера возрожденного внедорожника Land Rover Defender состоится в 2019 году. Сейчас автомобили проходят ...
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До сих пор мы видели только Defender, полностью скрытый камуфляжной пленкой. Компания Land Rover подробно рассказывала об испытаниях новинки, которые проходили в различных тяжелых условиях по всему миру. Внедорожник проверяли и в экстремальные 40-градусные морозы и в жару до +50 градусов по Цельсию.

В июле Defender привезли на ежегодный фестиваль скорости в Гудвуд, где он продемонстрировал свои внедорожные возможности. За десятилетия существования на рынке Land Rover Defender зарекомендовал себя как один из самых надежных и проходимых внедорожников, доступных для широкой публики. В Land Rover уверены, что новый Defender станет достойным преемником легендарного семейства.

На опубликованном тизере запечатлена передняя часть нового Defender, демонстрирующая тонкую переднюю решетку с неизменным логотипом Land Rover слева, а также надпись «Defender», протянувшуюся по кромке капота. Как и положено внедорожнику, автомобиль покрыт плотным слоем грязи. Кстати, недавно новый Defender попал в объективы фотошпионов на съемочной площадке нового фильма о Джеймсе Бонде. Несмотря на плохое качество снимка видно, что внедорожник получил более округлые формы и выглядит современнее по сравнению с Defender предыдущего поколения.


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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Лучшие рамные внедорожники 2019
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Олег
Тест-драйв Land Rover Defender: бог внедорожья
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
Lesovin
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Land Rover опубликовал первый тизер нового Defender
{{material_125774}}До сих пор мы видели только Defender, полностью скрытый камуфляжной пленкой. Компания Land Rover подробно рассказывала об испытаниях новинки, которые проходили в различных тяжелых условиях по всему миру. Внедорожник проверяли и в экстремальные 40-градусные морозы и в жару до +50 градусов по Цельсию.В июле Defender привезли на ежегодный фестиваль скорости в Гудвуд, где он продемонстрировал свои внедорожные возможности. За десятилетия существования на рынке Land Rover Defender зарекомендовал себя как один из самых надежных и проходимых внедорожников, доступных для широкой публики. В Land Rover уверены, что новый Defender станет достойным преемником легендарного семейства.На опубликованном тизере запечатлена передняя часть нового Defender, демонстрирующая тонкую переднюю решетку с неизменным логотипом Land Rover слева, а также надпись «Defender», протянувшуюся по кромке капота. Как и положено внедорожнику, автомобиль покрыт плотным слоем грязи. Кстати, недавно новый Defender попал в объективы фотошпионов на съемочной площадке нового фильма о Джеймсе Бонде. Несмотря на плохое качество снимка видно, что внедорожник получил более округлые формы и выглядит современнее по сравнению с Defender предыдущего поколения.
2019-08-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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