23 мая 2019, 00:01

Land Rover основательно обновил Discovery Sport

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Компания Land Rover представила рестайлинговый кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года. Масштаб обновлений вполне тянет на смену поколения, которой, впрочем, по официальной версии не произошло.
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
Land Rover основательно обновил Discovery Sport
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Обновленный кроссовер получил стандартный пакет «фейслифтинга»: другие бамперы и графику светодиодных фар, откорректированную радиаторную решетку и чуть иные выштамповки внизу боковин. Габариты отличаются на считанные миллиметры из-за нового обвеса. Гораздо более серьезные изменения произошли в технической части. Discovery Sport переехал на новую платформу PTA (Premium Transverse Architecture), которая также легла в основу Range Rover Evoque второго поколения. Благодаря этому кроссовер получил доступ к современным технологиям. Цифровая «приборка», уникальная функция «прозрачный капот» (ClearSight Ground View), проекционный экран и многое другое хорошо знакомо нам по новому Evoque, который корреспондент 110km.ru протестировал в марте 2019 года.

Салон стал просторнее, хотя размер колесной базы не изменился. Это должны почувствовать пассажиры второго и третьего ряда сидений. Кроссовер предлагается с 5- и 7-местной компоновкой. Увеличился и объем багажника. При всех сложенных сидениях в Discovery Sport теперь можно погрузить на 100 литров поклажи больше – 1 794 литра. Дорожный просвет вырос до 212 мм. В салоне изменились материалы отделки, на смену шайбе КПП пришел классический рычаг, а медиасистема Touch Pro c 10,25-дюймовым экраном и поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto теперь входит в базовую комплектацию.
 
Моторная гамма представлена бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 15 до 240 сил. Большинство из них имеют гибридную надстройку в виде электромотора, работающего от 48-вольтовой бортовой сети. Все двигатели сочетаются с 9-диапазонным «автоматом» ZF и системой полного привода. Европейские продажи стартуют в ближайшее время. Российским клиентам придется подождать до осени.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Land Rover Discovery Sport: конкурент с аргументом
Очень красивый автомобиль , приятно управляется , а в городе дизеля хватает за глаза!
Тотров Хетаг
Форум Land Rover Range Rover Vogue
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Павел
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
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Land Rover основательно обновил Discovery Sport
{{material_126048}}Обновленный кроссовер получил стандартный пакет «фейслифтинга»: другие бамперы и графику светодиодных фар, откорректированную радиаторную решетку и чуть иные выштамповки внизу боковин. Габариты отличаются на считанные миллиметры из-за нового обвеса. Гораздо более серьезные изменения произошли в технической части. Discovery Sport переехал на новую платформу PTA (Premium Transverse Architecture), которая также легла в основу Range Rover Evoque второго поколения. Благодаря этому кроссовер получил доступ к современным технологиям. Цифровая «приборка», уникальная функция «прозрачный капот» (ClearSight Ground View), проекционный экран и многое другое хорошо знакомо нам по новому Evoque, который корреспондент 110km.ru протестировал в марте 2019 года.Салон стал просторнее, хотя размер колесной базы не изменился. Это должны почувствовать пассажиры второго и третьего ряда сидений. Кроссовер предлагается с 5- и 7-местной компоновкой. Увеличился и объем багажника. При всех сложенных сидениях в Discovery Sport теперь можно погрузить на 100 литров поклажи больше – 1 794 литра. Дорожный просвет вырос до 212 мм. В салоне изменились материалы отделки, на смену шайбе КПП пришел классический рычаг, а медиасистема Touch Pro c 10,25-дюймовым экраном и поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto теперь входит в базовую комплектацию. Моторная гамма представлена бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 15 до 240 сил. Большинство из них имеют гибридную надстройку в виде электромотора, работающего от 48-вольтовой бортовой сети. Все двигатели сочетаются с 9-диапазонным «автоматом» ZF и системой полного привода. Европейские продажи стартуют в ближайшее время. Российским клиентам придется подождать до осени.
2019-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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