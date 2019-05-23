Land Rover основательно обновил Discovery Sport
- 495
- 0
Компания Land Rover представила рестайлинговый кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года. Масштаб обновлений вполне тянет на смену поколения, которой, впрочем, по официальной версии не произошло.
Ранее мы писали
Алхимия из гладких и вылизанных линий кузова, «мягкий» гибрид, спокойное и выверенное пространство интерьера ...Читать далее
Салон стал просторнее, хотя размер колесной базы не изменился. Это должны почувствовать пассажиры второго и третьего ряда сидений. Кроссовер предлагается с 5- и 7-местной компоновкой. Увеличился и объем багажника. При всех сложенных сидениях в Discovery Sport теперь можно погрузить на 100 литров поклажи больше – 1 794 литра. Дорожный просвет вырос до 212 мм. В салоне изменились материалы отделки, на смену шайбе КПП пришел классический рычаг, а медиасистема Touch Pro c 10,25-дюймовым экраном и поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto теперь входит в базовую комплектацию.
Моторная гамма представлена бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 15 до 240 сил. Большинство из них имеют гибридную надстройку в виде электромотора, работающего от 48-вольтовой бортовой сети. Все двигатели сочетаются с 9-диапазонным «автоматом» ZF и системой полного привода. Европейские продажи стартуют в ближайшее время. Российским клиентам придется подождать до осени.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Range Rover Evoque: чистая линия
22.03.2019, 00:45
Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
08.10.2017, 17:14
Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий
02.08.2017, 22:37
Тест-драйв Range Rover Evoque: все, что имеет значение
20.09.2015, 17:15
Тест-драйв Land Rover Discovery Sport: конкурент с аргументом
24.05.2015, 19:15
Тест-драйв Land Rover Discovery 4: морская романтика
07.11.2014, 09:21
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Range Rover Evoque: чистая линия
22.03.2019, 00:45
Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
08.10.2017, 17:14
Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий
02.08.2017, 22:37
Тест-драйв Range Rover Evoque: все, что имеет значение
20.09.2015, 17:15
Тест-драйв Land Rover Discovery Sport: конкурент с аргументом
24.05.2015, 19:15
Тест-драйв Land Rover Discovery 4: морская романтика
07.11.2014, 09:21
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Очень красивый автомобиль , приятно управляется , а в городе дизеля хватает за глаза!
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве