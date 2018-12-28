28 декабря 2018, 15:39
Land Rover подтвердил сроки выхода нового Defender
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Компания Land Rover, как и обещала, раскрыла важную информацию о возрожденном внедорожнике Defender. Автопроизводитель официально подтвердил, что премьера новинки состоится в конце 2019 года, а серийный выпуск и продажи стартуют в начале 2020 года.
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Премьеру Defender нового поколения приурочат, скорее всего, к 70-летнему юбилею Land Rover. Автомобиль сохранит две версии с разной колесной базой, которые получат прежние индексы 90 и 110. Есть информация, что семейство может пополниться модификацией с индексом 130, а также пикапом и люксовой версией Sport с гибридной надстройкой.
Ожидается, что Defender получит радикально пересмотренную внешность и современный интерьер, модернизированную трансмиссию, независимую подвеску, новый 2,0-литровый турбодизель, множество электронных помощников и постоянное подключение к облачным сервисам. Land Rover утверждает, что Defender XXI века будет полон инноваций. Раскрыть все подробности обещают в 2019 году. Продажи начнутся в первом квартале 2020 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Нереальная мощь в классической оболочке. Круто! Спрос среди автогурманов явно будет большим
Выглядит очень интересно, а то что решили использовать электро-двигатель так это только + , ну и потребность современного рынка, чтобы быть впереди конкурентов, нужно предлагать лучшее! В итоге красивая машина получилась, надеюсь что в проходимости только прибавит!
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