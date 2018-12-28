28 декабря 2018, 15:39

Land Rover подтвердил сроки выхода нового Defender

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Компания Land Rover, как и обещала, раскрыла важную информацию о возрожденном внедорожнике Defender. Автопроизводитель официально подтвердил, что премьера новинки состоится в конце 2019 года, а серийный выпуск и продажи стартуют в начале 2020 года.
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  Land Rover подтвердил сроки выхода нового Defender Land Rover Defender Land Rover подтвердил сроки выхода нового Defender Land Rover Defender Land Rover подтвердил сроки выхода нового Defender Land Rover Defender Land Rover подтвердил сроки выхода нового Defender Land Rover Defender Land Rover подтвердил сроки выхода нового Defender Land Rover Defender Land Rover подтвердил сроки выхода нового Defender
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В настоящее время Land Rover Defender нового поколения проходит дорожные и внедорожные испытания в Северной Америке. Автомобили тестируют в разных климатических зонах и на местности с разным рельефом. Надежность основных узлов и агрегатов проверяют при температурах от -40˚С до +48˚С. Выносливость внедорожника испытывают на высоте до 4 000 метров над уровнем моря. Представители Land Rover подчеркивают, что новый Defender станет самым проходимым автомобилем британской марки за всю ее историю.

Премьеру Defender нового поколения приурочат, скорее всего, к 70-летнему юбилею Land Rover. Автомобиль сохранит две версии с разной колесной базой, которые получат прежние индексы 90 и 110. Есть информация, что семейство может пополниться модификацией с индексом 130, а также пикапом и люксовой версией Sport с гибридной надстройкой.

Ожидается, что Defender получит радикально пересмотренную внешность и современный интерьер, модернизированную трансмиссию, независимую подвеску, новый 2,0-литровый турбодизель, множество электронных помощников и постоянное подключение к облачным сервисам. Land Rover утверждает, что Defender XXI века будет полон инноваций. Раскрыть все подробности обещают в 2019 году. Продажи начнутся в первом квартале 2020 года.
Новинки и концепт кары Ленд Ровер Дефендер 110
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Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Land Rover выпустил Defender в честь юбилея
Нереальная мощь в классической оболочке. Круто! Спрос среди автогурманов явно будет большим
Николай
Land Rover Defender будет оснащаться электрическим двигателем
Выглядит очень интересно, а то что решили использовать электро-двигатель так это только + , ну и потребность современного рынка, чтобы быть впереди конкурентов, нужно предлагать лучшее! В итоге красивая машина получилась, надеюсь что в проходимости только прибавит!
Тотров Хетаг
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Land Rover подтвердил сроки выхода нового Defender
{{material_125326}}В настоящее время Land Rover Defender нового поколения проходит дорожные и внедорожные испытания в Северной Америке. Автомобили тестируют в разных климатических зонах и на местности с разным рельефом. Надежность основных узлов и агрегатов проверяют при температурах от -40˚С до +48˚С. Выносливость внедорожника испытывают на высоте до 4 000 метров над уровнем моря. Представители Land Rover подчеркивают, что новый Defender станет самым проходимым автомобилем британской марки за всю ее историю.Премьеру Defender нового поколения приурочат, скорее всего, к 70-летнему юбилею Land Rover. Автомобиль сохранит две версии с разной колесной базой, которые получат прежние индексы 90 и 110. Есть информация, что семейство может пополниться модификацией с индексом 130, а также пикапом и люксовой версией Sport с гибридной надстройкой.Ожидается, что Defender получит радикально пересмотренную внешность и современный интерьер, модернизированную трансмиссию, независимую подвеску, новый 2,0-литровый турбодизель, множество электронных помощников и постоянное подключение к облачным сервисам. Land Rover утверждает, что Defender XXI века будет полон инноваций. Раскрыть все подробности обещают в 2019 году. Продажи начнутся в первом квартале 2020 года.
2018-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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