Land Rover превратила Discovery в ресторан на колесах
|Land Rover Discovery Landmark LE 3.0 AT 4x4
|3 л, 340 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 8.1 с, 195 км/ч
|4829 x 1915 x 1887 мм
|полный
|АИ-95, 12.0 л на 100 км
|4 509 000 руб
|Все характеристики
В колеса Discovery встроен аппарат для приготовления мороженого и взбивания масла. На правом заднем стекле автомобиля разместился мини-огород для выращивания трав, в на левом установлен ящик для 11 специй. В радиаторной решетке имеется специальное крепление для вертела барбекю-гриля, работающего от двигателя.
Мировая премьера пятого поколения Land Rover Discovery состоялась на Парижском автосалоне в сентябре прошлого года. Под капотом внедорожника расположен 3-литровый дизельный двигатель, выдающий 249 л.с. Также покупателям доступна версия с 340-сильным бензиновым двигателем объемом 3 литра. Все модификации оснащены системой постоянного полного привода с дифференциалом Torsen.
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