6 октября 2017, 20:02

Land Rover превратила Discovery в ресторан на колесах

Специально для известного повара и телеведущего Джейми Оливера компания Land Rover выпустила особую версию внедорожника Discovery. Тостер на центральной консоли, мультиварка, спагетница - это далеко не все «фишки» модифицированного автомобиля.
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  Land Rover превратила Discovery в ресторан на колесах Land Rover Discovery Land Rover превратила Discovery в ресторан на колесах Land Rover Discovery Land Rover превратила Discovery в ресторан на колесах Land Rover Discovery Land Rover превратила Discovery в ресторан на колесах Land Rover Discovery Land Rover превратила Discovery в ресторан на колесах
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фото
  

Land Rover Discovery Landmark LE 3.0 AT 4x4
3 л, 340 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 8.1 с, 195 км/ч
4829 x 1915 x 1887 мм
полный
АИ-95, 12.0 л на 100 км
4 509 000 руб
Все характеристики
Разработкой «вкусного» Discovery занимались специалисты подразделения Special Vehicle Operations (SVO). Мультиварка расположилась рядом с двигателем под капотом внедорожника, а в багажнике нашлось место для дозаторов оливкового масла и уксуса. Селектор переключения передач превратился в солонку и перечницу. Также в автомобиле установлена газовая плита, спагетница, столешница для приготовления пищи и выдвижной обеденный стол.

В колеса Discovery встроен аппарат для приготовления мороженого и взбивания масла. На правом заднем стекле автомобиля разместился мини-огород для выращивания трав, в на левом установлен ящик для 11 специй. В радиаторной решетке имеется специальное крепление для вертела барбекю-гриля, работающего от двигателя.

Мировая премьера пятого поколения Land Rover Discovery состоялась на Парижском автосалоне в сентябре прошлого года. Под капотом внедорожника расположен 3-литровый дизельный двигатель, выдающий 249 л.с. Также покупателям доступна версия с 340-сильным бензиновым двигателем объемом 3 литра. Все модификации оснащены системой постоянного полного привода с дифференциалом Torsen.

Дизайн и тюнинг Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер Дискавери, Дисковери

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Форум Land Rover Discovery
печка на ленд ровере дискайвери3 греет только пассажирскую сторону а водительская дует холодный воздух почему не знаю
руслан
Выбор между Land Rover Discovery IV и Lexus GX460
я за Лексус
truck-center
В «свой день» британские Land Rover «перепахали» Полюстровский
.... ахун, зима сочи, на брюхо сел полный блэйзер, америкос, пришлось тенуть, пониженная такая дура на V8 что его волоком вытянул, без особой подготовки, стандарт пакет такое творит, что в итоге автомат раскрошило, БМВ как хрустальную вазу.... да, этот зверь способен ..даже чуть больше, только на таскайте ...
димон
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Land Rover превратила Discovery в ресторан на колесах
{{params_55610}}Разработкой «вкусного» Discovery занимались специалисты подразделения Special Vehicle Operations (SVO). Мультиварка расположилась рядом с двигателем под капотом внедорожника, а в багажнике нашлось место для дозаторов оливкового масла и уксуса. Селектор переключения передач превратился в солонку и перечницу. Также в автомобиле установлена газовая плита, спагетница, столешница для приготовления пищи и выдвижной обеденный стол.В колеса Discovery встроен аппарат для приготовления мороженого и взбивания масла. На правом заднем стекле автомобиля разместился мини-огород для выращивания трав, в на левом установлен ящик для 11 специй. В радиаторной решетке имеется специальное крепление для вертела барбекю-гриля, работающего от двигателя.Мировая премьера пятого поколения Land Rover Discovery состоялась на Парижском автосалоне в сентябре прошлого года. Под капотом внедорожника расположен 3-литровый дизельный двигатель, выдающий 249 л.с. Также покупателям доступна версия с 340-сильным бензиновым двигателем объемом 3 литра. Все модификации оснащены системой постоянного полного привода с дифференциалом Torsen.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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