19 декабря 2017, 14:35
Land Rover сделала «коммерческий» Discovery
Кроссовер Land Rover Discovery получил новую модификацию. Автомобиль лишился второго и третьего ряда кресел, что увеличило длину багажного отсека до 1635 миллиметров.
Land Rover Discovery
Выпускается с 1990 г.
Новый от 4 033 000 до 6 326 000 Р
Отзывов: 7
Примечательно, что объем багажника у «коммерческой» версии модели составляет всего , 1856 литров, что на 600 литров меньше, чем у пассажирской модификации. Зато на новой версии сзади установлена решетка, защищающая пассажиров от смещения груза. Также разработчики смонтировали жесткий настил пола.
Что касается «начинки», то под капотом «грузового» Discovery окажутся 2- и 3-литровые дизельные двигатели мощностью 240 и 258 л. с. Стоимость автомобиля составит 48 600 фунтов стерлингов. Первые кроссоверы доберутся до владельцев во втором квартале 2018 года.
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12.09.2017, 20:33
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
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12.10.2016, 11:10
На «Ленд Роверах», да по доломитовому карьеру
06.06.2016, 21:55
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Отзывы по теме
печка на ленд ровере дискайвери3 греет только пассажирскую сторону а водительская дует холодный воздух почему не знаю
Как Елизавета II была преданна Лэнд Роверу, так и ее внук продолжает традицию. Видимо, не просто так говорят, что машины качественные и надежные
Круто, что один концерн всё ещё понимает, что значит "внедорожник" и поддерживает это направление. И система terrain response 1 была крутой, теперь надо будет опробовать вторую версию. ЖДУ!
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