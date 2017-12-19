19 декабря 2017, 14:35

Land Rover сделала «коммерческий» Discovery

Кроссовер Land Rover Discovery получил новую модификацию. Автомобиль лишился второго и третьего ряда кресел, что увеличило длину багажного отсека до 1635 миллиметров.
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  Land Rover сделала «коммерческий» Discovery Land Rover Discovery Land Rover сделала «коммерческий» Discovery Land Rover Discovery Land Rover сделала «коммерческий» Discovery Land Rover Discovery Land Rover сделала «коммерческий» Discovery
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Land Rover Discovery
Выпускается с 1990 г.
Новый от 4 033 000 до 6 326 000 Р
Отзывов: 7
Ширина грузовой площадки достигает 1411 мм, а высота – 939 мм. Вместо задних стекол установлены заглушки. Такой вариант модели отлично подходит для транспортировки крупных грузов. Как говорят в компании, «Диско» способен перевезти коробку размером 1000х735 мм.

Примечательно, что объем багажника у «коммерческой» версии модели составляет всего , 1856 литров, что на 600 литров меньше, чем у пассажирской модификации. Зато на новой версии сзади установлена решетка, защищающая пассажиров от смещения груза. Также разработчики смонтировали жесткий настил пола.

Что касается «начинки», то под капотом «грузового» Discovery окажутся 2- и 3-литровые дизельные двигатели мощностью 240 и 258 л. с. Стоимость автомобиля составит 48 600 фунтов стерлингов. Первые кроссоверы доберутся до владельцев во втором квартале 2018 года.

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Отзывы по теме
Форум Land Rover Discovery
печка на ленд ровере дискайвери3 греет только пассажирскую сторону а водительская дует холодный воздух почему не знаю
руслан
Уильям и Кейт Миддлтон совершили экскурсию на завод Jaguar Land Rover
Как Елизавета II была преданна Лэнд Роверу, так и ее внук продолжает традицию. Видимо, не просто так говорят, что машины качественные и надежные
Алексей
Jaguar Land Rover готовит линейку «заряженных» внедорожников
Круто, что один концерн всё ещё понимает, что значит "внедорожник" и поддерживает это направление. И система terrain response 1 была крутой, теперь надо будет опробовать вторую версию. ЖДУ!
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Land Rover сделала «коммерческий» Discovery
{{model_664}} Ширина грузовой площадки достигает 1411 мм, а высота – 939 мм. Вместо задних стекол установлены заглушки. Такой вариант модели отлично подходит для транспортировки крупных грузов. Как говорят в компании, «Диско» способен перевезти коробку размером 1000х735 мм. Примечательно, что объем багажника у «коммерческой» версии модели составляет всего , 1856 литров, что на 600 литров меньше, чем у пассажирской модификации. Зато на новой версии сзади установлена решетка, защищающая пассажиров от смещения груза. Также разработчики смонтировали жесткий настил пола.Что касается «начинки», то под капотом «грузового» Discovery окажутся 2- и 3-литровые дизельные двигатели мощностью 240 и 258 л. с. Стоимость автомобиля составит 48 600 фунтов стерлингов. Первые кроссоверы доберутся до владельцев во втором квартале 2018 года.
2017-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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