Land Rover устала от китайских «клонов»
Как принято сейчас, прототип предъявляется общественности за два года до выхода в серию. Этого времени достаточно, чтобы выпустить подделку, иногда даже раньше появления оригинала на рынке. Поэтому Land Rover уже приступил к реализации новой политики. Так, новинка Velar была показана уже в серийном кузове.
Не секрет, что по дорогам Поднебесной ездит Range Rover Evoque, правда, местного производства и намного дешевле. Недобросовестные китайские дизайнеры практически полностью скопировали дизайн британского кроссовера, производитель дал ему собственное имя - LandWind X7, и выпустил на рынок.
Evoque не единственный кроссовер, чей экстерьер стал основой для китайского «клона». По словами Макговерна, сейчас в Китае продается Hongqi LS5 - копия внедорожника Range Rover Sport, а электрический концепт Hanteng беззастенчиво позаимствовал внешность кроссовера Jaguar I-Pace.
Британцы уже подавали иск в китайский суд. Но государство активно защищает местных автопроизводителей, поэтому борьба за свои права не увенчалась успехом.
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