19 октября 2017, 10:06

Land Rover устала от китайских «клонов»

Британская компания Land Rover сообщила, что отныне будет выпускать намного меньше концепт-каров и показывать публике прототипы будущих серийных моделей. Так автопроизводитель намерен бороться с китайскими копиями своих внедорожников.
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Джерри Макговерн, главный дизайнер марки, заявил, что в целях борьбы с китайскими подделками, компания будет ограничивать публичных показ концептуальных моделей и предсерийных прототипов. По его мнению, явив миру новинку слишком рано, бренд рискует лишиться уникальности дизайна - нет никакой гарантии, что китайские автопроизводители не окажутся оперативнее в выпуске новой модели с точно такой же внешностью. Этот шаг не может защитить уже дебютировавшие внедорожники, то так Land Rover сохранит свои права на дизайн модели.

Как принято сейчас, прототип предъявляется общественности за два года до выхода в серию. Этого времени достаточно, чтобы выпустить подделку, иногда даже раньше появления оригинала на рынке. Поэтому Land Rover уже приступил к реализации новой политики. Так, новинка Velar была показана уже в серийном кузове.

Не секрет, что по дорогам Поднебесной ездит Range Rover Evoque, правда, местного производства и намного дешевле. Недобросовестные китайские дизайнеры практически полностью скопировали дизайн британского кроссовера, производитель дал ему собственное имя - LandWind X7, и выпустил на рынок.

Evoque не единственный кроссовер, чей экстерьер стал основой для китайского «клона». По словами Макговерна, сейчас в Китае продается Hongqi LS5 - копия внедорожника Range Rover Sport, а электрический концепт Hanteng беззастенчиво позаимствовал внешность кроссовера Jaguar I-Pace.

Британцы уже подавали иск в китайский суд. Но государство активно защищает местных автопроизводителей, поэтому борьба за свои права не увенчалась успехом.

Дизайн и тюнинг Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер

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Land Rover устала от китайских «клонов»
{{material_121321}} Джерри Макговерн, главный дизайнер марки, заявил, что в целях борьбы с китайскими подделками, компания будет ограничивать публичных показ концептуальных моделей и предсерийных прототипов. По его мнению, явив миру новинку слишком рано, бренд рискует лишиться уникальности дизайна - нет никакой гарантии, что китайские автопроизводители не окажутся оперативнее в выпуске новой модели с точно такой же внешностью. Этот шаг не может защитить уже дебютировавшие внедорожники, то так Land Rover сохранит свои права на дизайн модели.Как принято сейчас, прототип предъявляется общественности за два года до выхода в серию. Этого времени достаточно, чтобы выпустить подделку, иногда даже раньше появления оригинала на рынке. Поэтому Land Rover уже приступил к реализации новой политики. Так, новинка Velar была показана уже в серийном кузове.Не секрет, что по дорогам Поднебесной ездит Range Rover Evoque, правда, местного производства и намного дешевле. Недобросовестные китайские дизайнеры практически полностью скопировали дизайн британского кроссовера, производитель дал ему собственное имя - LandWind X7, и выпустил на рынок.Evoque не единственный кроссовер, чей экстерьер стал основой для китайского «клона». По словами Макговерна, сейчас в Китае продается Hongqi LS5 - копия внедорожника Range Rover Sport, а электрический концепт Hanteng беззастенчиво позаимствовал внешность кроссовера Jaguar I-Pace.Британцы уже подавали иск в китайский суд. Но государство активно защищает местных автопроизводителей, поэтому борьба за свои права не увенчалась успехом.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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