10 января 2018, 18:21

Land Rover восстановит свою первую модель

В этом году Land Rover отметит свою 70-летнюю годовщину. По такому случаю компания намерена восстановить один из трех предпродажных внедорожников, показанных на автосалоне в Амстердаме в 1948 году.
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Именно этот автомобиль представил миру форму кузова, которая впоследствии стала неотъемлемой и самой узнаваемой чертой бренда Land Rover. В течение долгих лет местонахождение этой модели было неизвестно. Последний раз автомобиль с амстердамского автосалона был продемонстрирован в 1960-х годах, а спустя 20 лет был куплен в качестве реставрационного проекта. К сожалению, он так и остался незавершенным.

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Внедорожник был случайно обнаружен всего в нескольких милях от завода в Солихалле, где модель и была собрана. Эксперты подразделения Jaguar Land Rover Classic провели несколько месяцев в архивах компании, чтобы установить личность покупателя и доказать происхождение найденного автомобиля.

Команда Land Rover Series I Reborn, которая помогает клиентам приобрести частицу истории Land Rover в виде тщательно отреставрированной модели серии I, теперь приступит к одному из сложнейших проектов за историю своего существования. В течение года им предстоит не только сохранить и восстановить легендарный прототип, но и позволить ему вновь выехать на дорогу.

Команда будет участвовать в этом проекте, чтобы помочь запустить автомобиль и оснастить его рядом специальных опций, в том числе утолщенными алюминиевыми панелями кузова, оцинкованным шасси и съемными деталями багажника. Специалисты даже сохранят патину на деталях автомобиля, в том числе и оригинальную покраску цвета Light Green, которая использовалась в 1948 году.

АвтоМудрость Ленд Ровер

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Отзывы по теме
Форум Land Rover Range Rover Vogue
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Павел
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Форум Land Rover Freelander
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
Александр
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Land Rover восстановит свою первую модель
Именно этот автомобиль представил миру форму кузова, которая впоследствии стала неотъемлемой и самой узнаваемой чертой бренда Land Rover. В течение долгих лет местонахождение этой модели было неизвестно. Последний раз автомобиль с амстердамского автосалона был продемонстрирован в 1960-х годах, а спустя 20 лет был куплен в качестве реставрационного проекта. К сожалению, он так и остался незавершенным. {{material_121876}} Внедорожник был случайно обнаружен всего в нескольких милях от завода в Солихалле, где модель и была собрана. Эксперты подразделения Jaguar Land Rover Classic провели несколько месяцев в архивах компании, чтобы установить личность покупателя и доказать происхождение найденного автомобиля.Команда Land Rover Series I Reborn, которая помогает клиентам приобрести частицу истории Land Rover в виде тщательно отреставрированной модели серии I, теперь приступит к одному из сложнейших проектов за историю своего существования. В течение года им предстоит не только сохранить и восстановить легендарный прототип, но и позволить ему вновь выехать на дорогу.Команда будет участвовать в этом проекте, чтобы помочь запустить автомобиль и оснастить его рядом специальных опций, в том числе утолщенными алюминиевыми панелями кузова, оцинкованным шасси и съемными деталями багажника. Специалисты даже сохранят патину на деталях автомобиля, в том числе и оригинальную покраску цвета Light Green, которая использовалась в 1948 году.
2018-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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