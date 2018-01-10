Land Rover восстановит свою первую модель
Именно этот автомобиль представил миру форму кузова, которая впоследствии стала неотъемлемой и самой узнаваемой чертой бренда Land Rover. В течение долгих лет местонахождение этой модели было неизвестно. Последний раз автомобиль с амстердамского автосалона был продемонстрирован в 1960-х годах, а спустя 20 лет был куплен в качестве реставрационного проекта. К сожалению, он так и остался незавершенным.
Команда Land Rover Series I Reborn, которая помогает клиентам приобрести частицу истории Land Rover в виде тщательно отреставрированной модели серии I, теперь приступит к одному из сложнейших проектов за историю своего существования. В течение года им предстоит не только сохранить и восстановить легендарный прототип, но и позволить ему вновь выехать на дорогу.
Команда будет участвовать в этом проекте, чтобы помочь запустить автомобиль и оснастить его рядом специальных опций, в том числе утолщенными алюминиевыми панелями кузова, оцинкованным шасси и съемными деталями багажника. Специалисты даже сохранят патину на деталях автомобиля, в том числе и оригинальную покраску цвета Light Green, которая использовалась в 1948 году.
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