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10 сентября 2019, 11:36

Land Rover возродил Defender

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Фото: Land Rover
На автосалоне во Франкфурте представили новый внедорожник Land Rover Defender. Легендарная модель вернулась через 3,5 года после завершения производства. Автомобиль получил огромный дорожный просвет, отличные внедорожные характеристики, широкие возможности для трансформации и готов конкурировать с Mercedes-Benz G-Class.
Land Rover возродил Defender

Фото: Land Rover

Land Rover возродил Defender

Фото: Land Rover

Land Rover возродил Defender

Фото: Land Rover

Land Rover возродил Defender

Фото: Land Rover

Land Rover возродил Defender

Фото: Land Rover

Land Rover возродил Defender

Фото: Land Rover

Land Rover возродил Defender

Фото: Land Rover

Land Rover возродил Defender

Фото: Land Rover

Land Rover возродил Defender

Фото: Land Rover

Land Rover возродил Defender
Land Rover возродил Defender
Land Rover возродил Defender
Land Rover возродил Defender
Land Rover возродил Defender
Land Rover возродил Defender
Land Rover возродил Defender
Land Rover возродил Defender
Land Rover возродил Defender
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Дизайн Land Rover Defender нового поколения выполнен по мотивам концепт-кара DC100, представленного еще в 2011 году. Поэтому можно предположить, что работа над новым внедорожником ведется уже без малого десять лет. Семейство Defender будет состоять из утилитарной трехдверной версии со стальными колесными дисками (индекс 90), стандартной пятидверной модификации (110) и роскошного длиннобазного 8-местного вседорожника (130).

На первом этапе в зависимости от региона в моторную гамму войдут три бензиновых (P300, P400, P400e) и три дизельных (D200, D240 и D300) двигателя для версий 90 и 110. Все агрегаты будут сочетаться с автоматической коробкой передач и системой полного привода с двухступенчатой «раздаткой». Внедорожники получат систему Land Rover Terrain Response 2, ручную блокировку межосевого дифференциала и автоматическую блокировку заднего. Опционально доступная пневмоподвеска сделает внедорожные качества нового Defender еще более впечатляющими. С ней дорожный просвет увеличивается до 291 мм, а глубина преодолеваемого брода достигает 900 мм. Угол въезда равен 38 градусов, угол съезда – 40 градусов, угол опрокидывания – 28 градусов. 

Внедорожник предложат в пяти уровнях оснащения: Standard, S, SE, HSE и X. В список доступного оборудования войдут матричные светодиодные фары и 12-дюймовая полностью цифровая приборная панель. Дополнительную помощь для езды по бездорожью обеспечит полуавтономная система Clear Sight Ground View, известная как «прозрачный капот». Новая медиасистема Pivi Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном делает Defender максимально современным. Автопроизводитель обещает, что новая мультимедиа стала максимально простой, быстрой и надежной.
 
Одно из главных достоинств нового Defender – его универсальность. Стандартная версия 110 будет поставляться в 5- и 7-местной модификациях. Даже базовый Defender 90 сможет вместить до 6 человек благодаря «скамейке» в первом ряду, которая обеспечивает посадочную формулу 3+3. При необходимости спинка сдвоенного сидения складывается, превращаясь в подлокотник с держателями для стаканов. Внедорожник получил четыре стандартных пакета оснащения и более 170 аксессуаров. Причем это не наклейки или колпаки для колес. В список опций, например, войдет шноркель, лебедка, экспедиционный багажник и лестница на крышу, дополнительные боковые держатели для багажа, которые выглядят как седельные сумки, кожух для запасного колеса, а также 6,5-литровый бак для воды с душем и палатка на крышу. 

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Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Лучшие рамные внедорожники 2019
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Олег
Тест-драйв Land Rover Defender: бог внедорожья
Владею коротышем 12 лет и менять ни на что нет желания.Я по натуре одиночка, так, что деф мой братан. И на севере и на юге не подводил, только конечно надо следить за ним .Впрочем как и за любой машиной.
Lesovin
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Land Rover возродил Defender
{{material_126048}}Дизайн Land Rover Defender нового поколения выполнен по мотивам концепт-кара DC100, представленного еще в 2011 году. Поэтому можно предположить, что работа над новым внедорожником ведется уже без малого десять лет. Семейство Defender будет состоять из утилитарной трехдверной версии со стальными колесными дисками (индекс 90), стандартной пятидверной модификации (110) и роскошного длиннобазного 8-местного вседорожника (130).На первом этапе в зависимости от региона в моторную гамму войдут три бензиновых (P300, P400, P400e) и три дизельных (D200, D240 и D300) двигателя для версий 90 и 110. Все агрегаты будут сочетаться с автоматической коробкой передач и системой полного привода с двухступенчатой «раздаткой». Внедорожники получат систему Land Rover Terrain Response 2, ручную блокировку межосевого дифференциала и автоматическую блокировку заднего. Опционально доступная пневмоподвеска сделает внедорожные качества нового Defender еще более впечатляющими. С ней дорожный просвет увеличивается до 291 мм, а глубина преодолеваемого брода достигает 900 мм. Угол въезда равен 38 градусов, угол съезда – 40 градусов, угол опрокидывания – 28 градусов. Внедорожник предложат в пяти уровнях оснащения: Standard, S, SE, HSE и X. В список доступного оборудования войдут матричные светодиодные фары и 12-дюймовая полностью цифровая приборная панель. Дополнительную помощь для езды по бездорожью обеспечит полуавтономная система Clear Sight Ground View, известная как «прозрачный капот». Новая медиасистема Pivi Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном делает Defender максимально современным. Автопроизводитель обещает, что новая мультимедиа стала максимально простой, быстрой и надежной. Одно из главных достоинств нового Defender – его универсальность. Стандартная версия 110 будет поставляться в 5- и 7-местной модификациях. Даже базовый Defender 90 сможет вместить до 6 человек благодаря «скамейке» в первом ряду, которая обеспечивает посадочную формулу 3+3. При необходимости спинка сдвоенного сидения складывается, превращаясь в подлокотник с держателями для стаканов. Внедорожник получил четыре стандартных пакета оснащения и более 170 аксессуаров. Причем это не наклейки или колпаки для колес. В список опций, например, войдет шноркель, лебедка, экспедиционный багажник и лестница на крышу, дополнительные боковые держатели для багажа, которые выглядят как седельные сумки, кожух для запасного колеса, а также 6,5-литровый бак для воды с душем и палатка на крышу. 
2019-09-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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