18 января 2018, 10:23

Land Rover выпустил Defender в честь юбилея

В честь своего 70-летнего юбилея Land Rover подготовил ограниченный выпуск легендарного внедорожника Defender с 8-цилиндровым агрегатом. Всего на свет появится 150 экземпляров эксклюзивной модели.
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Внедорожник станет самой мощной и быстрой версией автомобиля. Он будет приводиться в движение 5-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 405 л.с. и 515 Нм крутящего момента (показатели стандартного Defender составляют 122 л.с. и 360 Нм). Он разгоняет модель до 100 км/час всего за 5,8 секунды при максимальной скорости более 170 км/ч.

Land Rover Defender
Выпускается с 1983 г.
Отзывов: 2
Двигатель будет работать вкупе со встроенной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF со спортивным режимом, усовершенствованной тормозной системой и специальными комплектующими (пружинами, амортизаторами и стабилизаторами). Отличительной чертой автомобилей станут эксклюзивные 18-дюймовые колесные диски Sawtooth и внедорожные шины 265/65 R18.
 
Для спецверсии «Дефа» предусмотрено 8 цветов кузова, которые сочетаются с элементами отделки – крышей цвета Santorini Black, колесными арками и передней решеткой радиатора, а также алюминиевыми акцентами на дверных ручках, крышке бензобака и фирменной надписью на капоте. Автомобиль оснащается светодиодными bi-LED фарами.

Полностью кожаная отделка салона покрывает щиток приборов, дверные панели, потолок салона и спортивные сиденья Recaro. Также в автомобиль встроена мультимедийная система Land Rover Classic.
 
Обе версии Defender Works V8 со стандартной и удлиненной колесной базой будут доступны для заказа в Land Rover Classic, цены в Великобритании стартуют от 150 000 фунтов стерлингов. На российском рынке модификация представлена не будет.

АвтоМудрость Ленд Ровер Дефендер 110

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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Николай18.01.2018 12:39
5
Нереальная мощь в классической оболочке. Круто! Спрос среди автогурманов явно будет большим
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Land Rover Defender будет оснащаться электрическим двигателем
Выглядит очень интересно, а то что решили использовать электро-двигатель так это только + , ну и потребность современного рынка, чтобы быть впереди конкурентов, нужно предлагать лучшее! В итоге красивая машина получилась, надеюсь что в проходимости только прибавит!
Тотров Хетаг
Land Rover испытывает Defender 2018 модельного года
а вот этот вид нааамного лучше, чем те квадратные концепты, прям такой компактный внедорожный рр. ждём, что там внутри ^_^
Никита
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Land Rover выпустил Defender в честь юбилея
Внедорожник станет самой мощной и быстрой версией автомобиля. Он будет приводиться в движение 5-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 405 л.с. и 515 Нм крутящего момента (показатели стандартного Defender составляют 122 л.с. и 360 Нм). Он разгоняет модель до 100 км/час всего за 5,8 секунды при максимальной скорости более 170 км/ч.{{model_663}} Двигатель будет работать вкупе со встроенной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF со спортивным режимом, усовершенствованной тормозной системой и специальными комплектующими (пружинами, амортизаторами и стабилизаторами). Отличительной чертой автомобилей станут эксклюзивные 18-дюймовые колесные диски Sawtooth и внедорожные шины 265/65 R18. Для спецверсии «Дефа» предусмотрено 8 цветов кузова, которые сочетаются с элементами отделки – крышей цвета Santorini Black, колесными арками и передней решеткой радиатора, а также алюминиевыми акцентами на дверных ручках, крышке бензобака и фирменной надписью на капоте. Автомобиль оснащается светодиодными bi-LED фарами.Полностью кожаная отделка салона покрывает щиток приборов, дверные панели, потолок салона и спортивные сиденья Recaro. Также в автомобиль встроена мультимедийная система Land Rover Classic. Обе версии Defender Works V8 со стандартной и удлиненной колесной базой будут доступны для заказа в Land Rover Classic, цены в Великобритании стартуют от 150 000 фунтов стерлингов. На российском рынке модификация представлена не будет.
2018-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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