Land Rover выпустил Defender в честь юбилея
Внедорожник станет самой мощной и быстрой версией автомобиля. Он будет приводиться в движение 5-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 405 л.с. и 515 Нм крутящего момента (показатели стандартного Defender составляют 122 л.с. и 360 Нм). Он разгоняет модель до 100 км/час всего за 5,8 секунды при максимальной скорости более 170 км/ч.
Для спецверсии «Дефа» предусмотрено 8 цветов кузова, которые сочетаются с элементами отделки – крышей цвета Santorini Black, колесными арками и передней решеткой радиатора, а также алюминиевыми акцентами на дверных ручках, крышке бензобака и фирменной надписью на капоте. Автомобиль оснащается светодиодными bi-LED фарами.
Полностью кожаная отделка салона покрывает щиток приборов, дверные панели, потолок салона и спортивные сиденья Recaro. Также в автомобиль встроена мультимедийная система Land Rover Classic.
Обе версии Defender Works V8 со стандартной и удлиненной колесной базой будут доступны для заказа в Land Rover Classic, цены в Великобритании стартуют от 150 000 фунтов стерлингов. На российском рынке модификация представлена не будет.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное