17 ноября 2026, 16:50
Почему новый Land Rover Defender уже не будет таким крутым на бездорожье
Почему новый Land Rover Defender уже не будет таким крутым на бездорожье
В 2027 году на заводе в Хейлвуде должны начать выпуск Range Rover GT и компактного Defender. К концу года заявлена только электрическая версия внедорожника. Гибрид еще разрабатывают, официальное имя модели пока не раскрыто.
Аккумулятор под полом изменит конструкцию компактного Defender: ход подвески и артикуляция колес будут меньше, чем у нынешнего семейства. Новинка станет отдельной электрической моделью, а не батарейной версией Defender 90.
Jaguar Land Rover (JLR) намерена начать выпуск новинки в 2027 году. Сборку наладят в Хейлвуде, в Мерсисайде. Там же планируют производить электрический Range Rover GT. Обе модели построят на архитектуре Electrified Modular Architecture (EMA).
О производственном плане заявил генеральный директор JLR Пи Би Баладжи. По словам Баладжи, электрический Defender и Range Rover GT должны начать выпуск в Хейлвуде в следующем году. Серийное производство компактного внедорожника намечено на конец 2027 года.
Модель построят на платформе EMA, предназначенной также для будущего электрического Range Rover GT. Ее длина составит чуть более 4,5 м. По плану компании, к концу 2027 года будет готова полностью электрическая версия. На момент заявления гибридную еще разрабатывали.
JLR пока не объявила официальное название. Среди вариантов фигурируют Defender Sport и Defender 80: такая модель расположилась бы ниже Defender 90 и Defender 110. В семействе есть и Defender 130. Управляющий директор брендов Defender и Discovery Марк Кэмерон подтвердил, что разработка электрического внедорожника находится на продвинутой стадии.
Переход на EMA не позволит сделать новинку электрической копией Defender 90. Уменьшенный ход подвески и артикуляция колес станут конструктивным компромиссом платформы с батареей под полом. Ожидается полный привод, вероятно, с двумя электромоторами.
Инженерам предстоит совместить аэродинамику с узнаваемым вертикальным силуэтом. По словам Марка Кэмерона, почти прямые углы кузова мешают увеличить запас хода электромобиля. Он настаивает и на сохранении внедорожного характера марки, ее способности преодолевать сложные участки. Фирменные качества Defender, по его словам, должны сочетаться с долговечностью и проходимостью.
Производственную программу Хейлвуда перестроят под новые модели. По опубликованному плану, Discovery Sport должен уступить место Range Rover GT. Evoque планируют вывести из производства позже в 2027 году. Тему ухода Evoque из линейки уже затрагивали в материале о модельном ряде.
Прототипы электрического внедорожника уже замечали на дорогах Великобритании. JLR подтвердила, что автомобиль будет полностью электрическим и получит платформу EMA. Подробные характеристики силовой установки и батареи компания пока не представила.
Похожие материалы Ленд Ровер, Ягуар
-
17.11.2026, 19:45
Почему премиальные шильдики часто скрывают общую автомобильную платформу
Bentley Bentayga построен на архитектуре, общей с Audi Q7, а Lexus LM сохраняет родство с Toyota Alphard. Разбираемся, где у семи пар автомобилей совпадает техника и за какие отличия покупатель доплачивает.Читать далее
-
17.11.2026, 17:09
В США возрождают легендарные «вечные» внедорожники REO для тех, кто устал от сложной электроники
В США возрождают марку REO и готовят простые рамные пикапы и внедорожники «старой школы». За 1,6 млн рублей обещают атмосферный мотор с ресурсом 800 тысяч км, механику, мосты на рессорах и ремонт обычными ключами. Уже собрано 40 тысяч заказов.Читать далее
-
17.11.2026, 16:31
Зачем огромный кроссовер Wey V9X умеет ездить боком и сколько он стоит в РФ
Огромный китайский кроссовер Wey V9X оказался крупнее Tank 500, научился ездить по диагонали и получил заводские шторки на передних стеклах. Рассказываем, чем еще удивляет новинка за 9,7 млн рублей и как она едет. Читать далее
-
17.11.2026, 13:13
Что сломалось у новой LADA Niva Travel с мотором 1.8 за первые 10 тысяч км
За 10 004 км испытаний у LADA Niva Travel отказал стартер: крепеж ослаб и один болт потерялся. На полигоне внедорожник разогнался до 100 км/ч за 17,08 секунды в среднем. Проверка выявила и особенности торможения.Читать далее
-
17.11.2026, 12:35
Почему гибриды в Беларуси просели сильнее электромобилей
В октябре в Беларуси сократились регистрации электромобилей и гибридов. Гибридный сегмент потерял почти пятую часть по сравнению с сентябрем. На количество регистраций BEV повлияло исчерпание льготной квоты на беспошлинный ввоз.Читать далее
-
17.11.2026, 11:57
Почему в Узбекистане склады забиты новыми машинами, но их никто не покупает
За январь-сентябрь продажи новых машин сократились на 5,8%, а перепродажи в июле и августе просели почти на 40%. Скидки и рассрочка поддержали спрос на Cobalt. Но дорогая регистрация старой машины мешает покупателю профинансировать следующую.Читать далее
-
17.11.2026, 10:22
Могут ли хакеры реально перехватить беспилотный грузовик на трассе или сломать электрокар
Цифровая начинка машин меняет привычный профиль автомобильных рисков. Под угрозой оказываются владельцы электрокаров и клиенты сервисов. Специалисты связывают уязвимости с обменом данными и программным обеспечением. В материале - оценки риска и меры защиты.Читать далее
-
17.11.2026, 09:16
110 кг, 9 л.с. и клиренс 310 мм: чем интересен DraXter Furia
DraXter Фурия рассчитан на грунтовые дороги и хозяйственные поездки по пересеченной местности. У модели двигатель мощностью 9 л.с. и полуавтоматическая трансмиссия 3+1; дорожный просвет составляет 310 мм, привод идет на задние колеса.Читать далее
-
17.11.2026, 07:41
На каких старых развалюхах ездит новый Джеймс Бонд Роберт Паттинсон в обычной жизни
Звезда «Сумерек» и новый агент 007 Роберт Паттинсон равнодушен к пафосным суперкарам: в его гараже соседствуют старый BMW E30 за $1000, капризный маслкар Shelby и потрепанный Chevrolet Silverado с дырой в двери.Читать далее
-
17.11.2026, 00:41
Коммерческие ГАЗ и «Газель» подешевели на 19% по новой программе лизинга: условия акции
После завершения господдержки СТТ сохраняет скидку для покупателей коммерческой техники. До 30 ноября 2026 года она составляет 19% от рекомендованной розничной цены. Условия распространяются на модели ГАЗ и спецтехнику на их базе.Читать далее
Похожие материалы Ленд Ровер, Ягуар
-
17.11.2026, 19:45
Почему премиальные шильдики часто скрывают общую автомобильную платформу
Bentley Bentayga построен на архитектуре, общей с Audi Q7, а Lexus LM сохраняет родство с Toyota Alphard. Разбираемся, где у семи пар автомобилей совпадает техника и за какие отличия покупатель доплачивает.Читать далее
-
17.11.2026, 17:09
В США возрождают легендарные «вечные» внедорожники REO для тех, кто устал от сложной электроники
В США возрождают марку REO и готовят простые рамные пикапы и внедорожники «старой школы». За 1,6 млн рублей обещают атмосферный мотор с ресурсом 800 тысяч км, механику, мосты на рессорах и ремонт обычными ключами. Уже собрано 40 тысяч заказов.Читать далее
-
17.11.2026, 16:31
Зачем огромный кроссовер Wey V9X умеет ездить боком и сколько он стоит в РФ
Огромный китайский кроссовер Wey V9X оказался крупнее Tank 500, научился ездить по диагонали и получил заводские шторки на передних стеклах. Рассказываем, чем еще удивляет новинка за 9,7 млн рублей и как она едет. Читать далее
-
17.11.2026, 13:13
Что сломалось у новой LADA Niva Travel с мотором 1.8 за первые 10 тысяч км
За 10 004 км испытаний у LADA Niva Travel отказал стартер: крепеж ослаб и один болт потерялся. На полигоне внедорожник разогнался до 100 км/ч за 17,08 секунды в среднем. Проверка выявила и особенности торможения.Читать далее
-
17.11.2026, 12:35
Почему гибриды в Беларуси просели сильнее электромобилей
В октябре в Беларуси сократились регистрации электромобилей и гибридов. Гибридный сегмент потерял почти пятую часть по сравнению с сентябрем. На количество регистраций BEV повлияло исчерпание льготной квоты на беспошлинный ввоз.Читать далее
-
17.11.2026, 11:57
Почему в Узбекистане склады забиты новыми машинами, но их никто не покупает
За январь-сентябрь продажи новых машин сократились на 5,8%, а перепродажи в июле и августе просели почти на 40%. Скидки и рассрочка поддержали спрос на Cobalt. Но дорогая регистрация старой машины мешает покупателю профинансировать следующую.Читать далее
-
17.11.2026, 10:22
Могут ли хакеры реально перехватить беспилотный грузовик на трассе или сломать электрокар
Цифровая начинка машин меняет привычный профиль автомобильных рисков. Под угрозой оказываются владельцы электрокаров и клиенты сервисов. Специалисты связывают уязвимости с обменом данными и программным обеспечением. В материале - оценки риска и меры защиты.Читать далее
-
17.11.2026, 09:16
110 кг, 9 л.с. и клиренс 310 мм: чем интересен DraXter Furia
DraXter Фурия рассчитан на грунтовые дороги и хозяйственные поездки по пересеченной местности. У модели двигатель мощностью 9 л.с. и полуавтоматическая трансмиссия 3+1; дорожный просвет составляет 310 мм, привод идет на задние колеса.Читать далее
-
17.11.2026, 07:41
На каких старых развалюхах ездит новый Джеймс Бонд Роберт Паттинсон в обычной жизни
Звезда «Сумерек» и новый агент 007 Роберт Паттинсон равнодушен к пафосным суперкарам: в его гараже соседствуют старый BMW E30 за $1000, капризный маслкар Shelby и потрепанный Chevrolet Silverado с дырой в двери.Читать далее
-
17.11.2026, 00:41
Коммерческие ГАЗ и «Газель» подешевели на 19% по новой программе лизинга: условия акции
После завершения господдержки СТТ сохраняет скидку для покупателей коммерческой техники. До 30 ноября 2026 года она составляет 19% от рекомендованной розничной цены. Условия распространяются на модели ГАЗ и спецтехнику на их базе.Читать далее