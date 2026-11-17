Почему новый Land Rover Defender уже не будет таким крутым на бездорожье

В 2027 году на заводе в Хейлвуде должны начать выпуск Range Rover GT и компактного Defender. К концу года заявлена только электрическая версия внедорожника. Гибрид еще разрабатывают, официальное имя модели пока не раскрыто.

В 2027 году на заводе в Хейлвуде должны начать выпуск Range Rover GT и компактного Defender. К концу года заявлена только электрическая версия внедорожника. Гибрид еще разрабатывают, официальное имя модели пока не раскрыто.

Аккумулятор под полом изменит конструкцию компактного Defender: ход подвески и артикуляция колес будут меньше, чем у нынешнего семейства. Новинка станет отдельной электрической моделью, а не батарейной версией Defender 90.

Jaguar Land Rover (JLR) намерена начать выпуск новинки в 2027 году. Сборку наладят в Хейлвуде, в Мерсисайде. Там же планируют производить электрический Range Rover GT. Обе модели построят на архитектуре Electrified Modular Architecture (EMA).

О производственном плане заявил генеральный директор JLR Пи Би Баладжи. По словам Баладжи, электрический Defender и Range Rover GT должны начать выпуск в Хейлвуде в следующем году. Серийное производство компактного внедорожника намечено на конец 2027 года.

Модель построят на платформе EMA, предназначенной также для будущего электрического Range Rover GT. Ее длина составит чуть более 4,5 м. По плану компании, к концу 2027 года будет готова полностью электрическая версия. На момент заявления гибридную еще разрабатывали.

JLR пока не объявила официальное название. Среди вариантов фигурируют Defender Sport и Defender 80: такая модель расположилась бы ниже Defender 90 и Defender 110. В семействе есть и Defender 130. Управляющий директор брендов Defender и Discovery Марк Кэмерон подтвердил, что разработка электрического внедорожника находится на продвинутой стадии.

Переход на EMA не позволит сделать новинку электрической копией Defender 90. Уменьшенный ход подвески и артикуляция колес станут конструктивным компромиссом платформы с батареей под полом. Ожидается полный привод, вероятно, с двумя электромоторами.

Инженерам предстоит совместить аэродинамику с узнаваемым вертикальным силуэтом. По словам Марка Кэмерона, почти прямые углы кузова мешают увеличить запас хода электромобиля. Он настаивает и на сохранении внедорожного характера марки, ее способности преодолевать сложные участки. Фирменные качества Defender, по его словам, должны сочетаться с долговечностью и проходимостью.

Производственную программу Хейлвуда перестроят под новые модели. По опубликованному плану, Discovery Sport должен уступить место Range Rover GT. Evoque планируют вывести из производства позже в 2027 году. Тему ухода Evoque из линейки уже затрагивали в материале о модельном ряде.

Прототипы электрического внедорожника уже замечали на дорогах Великобритании. JLR подтвердила, что автомобиль будет полностью электрическим и получит платформу EMA. Подробные характеристики силовой установки и батареи компания пока не представила.