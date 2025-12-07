Макс Ферстаппен выигрывает гонку, но титул достается пилоту McLaren – сенсация сезона

Ландо Норрис впервые стал чемпионом мира Формулы 1 в Абу-Даби

В финале сезона Формулы 1 в Абу-Даби Ландо Норрис оформил свой первый чемпионский титул, финишировав третьим. Макс Ферстаппен одержал победу в гонке, но уступил титул. Интрига держалась до последнего круга. Кто еще удивил на трассе? Узнайте подробности.

В драматичном финале сезона «Формулы-1» в Абу-Даби Ландо Норрис завоевал свой первый титул чемпиона мира. Пилот McLaren стал триумфатором, финишировав третьим, чего с лихвой хватило для общего успеха. Макс Ферстаппен, выигравший гонку, уступил британцу в чемпионской гонке всего два очка.

С первых кругов борьба была напряжённой. Норрису, стартовавшему с первого ряда, сразу пришлось отбиваться от атак Шарля Леклера. Однако безупречная стратегия, точные пит-стопы и хладнокровие под давлением позволили ему удержаться на подиуме и добиться исторической цели. Ферстаппен же, уверенно лидируя, не смог повлиять на расстановку сил в борьбе за титул.

Гонка запомнилась не только чемпионской интригой. Оскар Пиастри сохранял минимальные шансы до середины дистанции, но в итоге довольствовался вторым местом. Свою последнюю гонку перед переходом на роль резервного пилота провёл Юки Цунода, чьи попытки вмешаться в борьбу завершились штрафом. Кроме того, эта гонка стала прощанием с мотором Renault, который с 2026 года в Alpine сменит Mercedes.

Ландо Норрис вписал своё имя в историю как 35-й чемпион мира. Он стал первым пилотом McLaren, покорившим вершину после Льюиса Хэмилтона в 2008 году. Финал сезона подарил миру яркую развязку и нового легендарного чемпиона.