Макс Ферстаппен выигрывает гонку, но титул достается пилоту McLaren – сенсация сезона

7 декабря 2025, 18:55
Ландо Норрис впервые стал чемпионом мира Формулы 1 в Абу-Даби
Ландо Норрис впервые стал чемпионом мира Формулы 1 в Абу-Даби
В финале сезона Формулы 1 в Абу-Даби Ландо Норрис оформил свой первый чемпионский титул, финишировав третьим. Макс Ферстаппен одержал победу в гонке, но уступил титул. Интрига держалась до последнего круга. Кто еще удивил на трассе? Узнайте подробности.
В драматичном финале сезона «Формулы-1» в Абу-Даби Ландо Норрис завоевал свой первый титул чемпиона мира. Пилот McLaren стал триумфатором, финишировав третьим, чего с лихвой хватило для общего успеха. Макс Ферстаппен, выигравший гонку, уступил британцу в чемпионской гонке всего два очка.
С первых кругов борьба была напряжённой. Норрису, стартовавшему с первого ряда, сразу пришлось отбиваться от атак Шарля Леклера. Однако безупречная стратегия, точные пит-стопы и хладнокровие под давлением позволили ему удержаться на подиуме и добиться исторической цели. Ферстаппен же, уверенно лидируя, не смог повлиять на расстановку сил в борьбе за титул.
Гонка запомнилась не только чемпионской интригой. Оскар Пиастри сохранял минимальные шансы до середины дистанции, но в итоге довольствовался вторым местом. Свою последнюю гонку перед переходом на роль резервного пилота провёл Юки Цунода, чьи попытки вмешаться в борьбу завершились штрафом. Кроме того, эта гонка стала прощанием с мотором Renault, который с 2026 года в Alpine сменит Mercedes.
Ландо Норрис вписал своё имя в историю как 35-й чемпион мира. Он стал первым пилотом McLaren, покорившим вершину после Льюиса Хэмилтона в 2008 году. Финал сезона подарил миру яркую развязку и нового легендарного чемпиона.
Похожие материалы МакЛарен, Мерседес, Феррари
-
07.12.2025, 20:38
Владелец потратил 12 лет на восстановление Pontiac GTO 1967 года и выставил его на продажу
Двенадцать лет кропотливой работы и тысячи часов в гараже. Владелец завершил восстановление культового Pontiac GTO 1967 года и решил расстаться с ним. Сколько стоит такой труд? Почему он решился на продажу? История, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
07.12.2025, 19:38
Редкий Dodge Charger 1969 года найден в гараже спустя 40 лет простоя
Легендарный Dodge Charger 1969 года вновь увидел свет после десятилетий забвения. Машина с уникальной историей, купленная новой и простоявшая в гараже с 1984 года, теперь возвращается в центр внимания. Владелец обменял Chevrolet Impala 1961 года на этот Charger. Команда энтузиастов из Калифорнии раскрыла тайны автомобиля, который стал настоящей находкой для поклонников классических маслкаров.Читать далее
-
07.12.2025, 19:23
Почему провалился проект суперкара Маруся и что стало его главной ошибкой
История провала проекта Маруся до сих пор вызывает споры. Почему амбициозный российский суперкар не смог выйти на рынок? Какие просчеты и решения стали фатальными для команды? Разбираемся в причинах закрытия и неожиданных деталях.Читать далее
-
07.12.2025, 19:03
McLaren готовит свой первый кроссовер: дебют мощного SUV с V8 в 2028 году
McLaren впервые выходит на рынок кроссоверов. Новый SUV появится в 2028 году. Ожидается агрессивный дизайн и гибридная силовая установка. Подробности о платформе и характеристиках держатся в секрете. Конкуренты уже насторожились, но британцы уверены в успехе.Читать далее
-
07.12.2025, 18:51
Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер
Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.Читать далее
-
07.12.2025, 17:51
Редкий Chevrolet Impala 1961 года найден в оригинальном состоянии после долгого простоя
В США обнаружили не отреставрированный Chevrolet Impala 1961 года с редкой крышей bubble top. Автомобиль долгие годы стоял без движения и сохранил оригинальные детали. Эксперты считают, что такие находки становятся настоящей сенсацией. Почему именно эта модель вызывает столько эмоций у поклонников классики?Читать далее
-
07.12.2025, 17:27
Владелец DeLorean спустя 30 лет впервые помыл культовый спорткар из «Назад в будущее»
DeLorean DMC-12 обрёл бессмертную славу благодаря фильму «Назад в будущее», однако реальная жизнь этого автомобиля оказалась куда прозаичнее. Один из владельцев когда-то попытался разогнать свою машину до заветных 88 миль в час, но у него ничего не вышло. После этого DeLorean 30 лет простоял в гараже без движения и лишь недавно впервые за десятилетия прошёл полноценную мойку.Читать далее
-
07.12.2025, 17:06
Уникальный Ford GT40 MkII с легким кузовом: самый оригинальный экземпляр в мире
В мире иногда появляются настоящие автомобильные раритеты. Один из них — Ford GT40 MkII с облегченной рамой. Этот автомобиль не участвовал в гонках, но был запасным в исторической гонке в Ле-Мане. Его оригинальность и техническое совершенство поражают. Почему этот экземпляр считается уникальным — читайте далее.Читать далее
-
07.12.2025, 16:45
Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу
На продажу выставлен уникальный Pontiac GTO Judge 1969 года. Автомобиль прошел полную реставрацию и сохранил оригинальные детали. Документы подтверждают подлинность модели. Такой экземпляр станет жемчужиной любой коллекции. Не упустите шанс узнать подробности.Читать далее
Похожие материалы МакЛарен, Мерседес, Феррари
-
07.12.2025, 20:38
Владелец потратил 12 лет на восстановление Pontiac GTO 1967 года и выставил его на продажу
Двенадцать лет кропотливой работы и тысячи часов в гараже. Владелец завершил восстановление культового Pontiac GTO 1967 года и решил расстаться с ним. Сколько стоит такой труд? Почему он решился на продажу? История, которая не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
07.12.2025, 19:38
Редкий Dodge Charger 1969 года найден в гараже спустя 40 лет простоя
Легендарный Dodge Charger 1969 года вновь увидел свет после десятилетий забвения. Машина с уникальной историей, купленная новой и простоявшая в гараже с 1984 года, теперь возвращается в центр внимания. Владелец обменял Chevrolet Impala 1961 года на этот Charger. Команда энтузиастов из Калифорнии раскрыла тайны автомобиля, который стал настоящей находкой для поклонников классических маслкаров.Читать далее
-
07.12.2025, 19:23
Почему провалился проект суперкара Маруся и что стало его главной ошибкой
История провала проекта Маруся до сих пор вызывает споры. Почему амбициозный российский суперкар не смог выйти на рынок? Какие просчеты и решения стали фатальными для команды? Разбираемся в причинах закрытия и неожиданных деталях.Читать далее
-
07.12.2025, 19:03
McLaren готовит свой первый кроссовер: дебют мощного SUV с V8 в 2028 году
McLaren впервые выходит на рынок кроссоверов. Новый SUV появится в 2028 году. Ожидается агрессивный дизайн и гибридная силовая установка. Подробности о платформе и характеристиках держатся в секрете. Конкуренты уже насторожились, но британцы уверены в успехе.Читать далее
-
07.12.2025, 18:51
Плюсы и минусы подержанного Volkswagen Tiguan II: стоит ли покупать кроссовер
Volkswagen Tiguan второго поколения – популярный кроссовер с крепкой подвеской и достойной управляемостью. В статье раскрываются его сильные и слабые стороны, а также особенности эксплуатации. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы могут ждать владельца.Читать далее
-
07.12.2025, 17:51
Редкий Chevrolet Impala 1961 года найден в оригинальном состоянии после долгого простоя
В США обнаружили не отреставрированный Chevrolet Impala 1961 года с редкой крышей bubble top. Автомобиль долгие годы стоял без движения и сохранил оригинальные детали. Эксперты считают, что такие находки становятся настоящей сенсацией. Почему именно эта модель вызывает столько эмоций у поклонников классики?Читать далее
-
07.12.2025, 17:27
Владелец DeLorean спустя 30 лет впервые помыл культовый спорткар из «Назад в будущее»
DeLorean DMC-12 обрёл бессмертную славу благодаря фильму «Назад в будущее», однако реальная жизнь этого автомобиля оказалась куда прозаичнее. Один из владельцев когда-то попытался разогнать свою машину до заветных 88 миль в час, но у него ничего не вышло. После этого DeLorean 30 лет простоял в гараже без движения и лишь недавно впервые за десятилетия прошёл полноценную мойку.Читать далее
-
07.12.2025, 17:06
Уникальный Ford GT40 MkII с легким кузовом: самый оригинальный экземпляр в мире
В мире иногда появляются настоящие автомобильные раритеты. Один из них — Ford GT40 MkII с облегченной рамой. Этот автомобиль не участвовал в гонках, но был запасным в исторической гонке в Ле-Мане. Его оригинальность и техническое совершенство поражают. Почему этот экземпляр считается уникальным — читайте далее.Читать далее
-
07.12.2025, 16:45
Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу
На продажу выставлен уникальный Pontiac GTO Judge 1969 года. Автомобиль прошел полную реставрацию и сохранил оригинальные детали. Документы подтверждают подлинность модели. Такой экземпляр станет жемчужиной любой коллекции. Не упустите шанс узнать подробности.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве